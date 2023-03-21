Welt: Си заинтересован в стабильной России, но и с Западом ссориться не хочет

Председатель КНР Си Цзиньпин заинтересован в том, чтобы Россия оставалась стабильной, а её президент Владимир Путин сохранил свой высокий пост, сообщает Welt. И для этого он готов ей помочь в экономической, банковской сфере и даже поставить высокие технологии, которые могут быть применены в том числе и в военных целях. Но готовность Си помогать Москве не безгранична, ведь он также пытается не рассориться с Западом, объясняет корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер.

С нами на связи из Москвы наш корреспондент Кристоф Ваннер. Доброе утро, Кристоф. Сегодня второй день визита Си. Чего стоит ожидать? Какова повестка?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Сегодня пройдут официальные переговоры между главами государств. И я думаю, что они определённо будут обсуждать экономику. Сырьё в сторону Китая с приличной скидкой ввиду боевых действий — это, конечно же, очень выгодно Си. И высокие технологии для России, которые в рамках так называемого двойного использования могут быть применены в российской военной экономике.

Также речь пойдёт о системном противостоянии с США. Китай и Россия выступают за многополярный мировой порядок. Наверняка будет обсуждаться тайваньский кризис и, конечно же, боевые действия на Украине. Я думаю, китайский президент попытается узнать, насколько Владимир Путин гибок и на какие компромиссы российский президент готов пойти в конфликте с Украиной.

Но я думаю, что простор для компромиссов относительно небольшой, по крайней мере на данный момент. Путин постоянно сигнализировал и конкретно говорил, что Украина должна учитывать реальное положение дел на земле. Это означает, что в случае возможных переговоров Россия в полной мере претендует на аннексированные* 30 сентября украинские области, то есть Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую. И, конечно же, он требует, чтобы мировое сообщество государств признало черноморский полуостров Крым, который был аннексирован** в 2014 году, российской территорией. Такова позиция России.

Конечно же, речь пойдёт и о возможных поставках России китайского оружия. Си, скорее всего, на это не согласится, по крайней мере не в существенном масштабе, потому что китайский президент пытается усидеть в шпагате между Россией и Западом, с которым он не хочет портить отношения, потому что это тоже важный экономический партнёр. Поэтому повторюсь. Ключевое словосочетание — «двойного использования». Я думаю, Китай поставит полупроводники, окажет России экономическую помощь, в том числе и в банковской системе, чтобы Россия оставалась стабильной, чтобы Путин сохранил свой высокий пост. Си этого хочет, но большего, по моему мнению, ожидать не стоит.

Дата выхода в эфир 21 марта 2023 года.

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).

** Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).