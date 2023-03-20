Демонстрация единства и сигнал Западу: Sky News о визите Си Цзиньпина в Москву

Россия и Китай пытаются подать начавшийся сегодня визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина как символ крепкого партнёрства между странами, сообщает корреспондент британского Sky News Диана Магнэй. Вместе с тем, по мнению журналиста, в настоящий момент Москва нуждается в Пекине куда больше, чем Пекин в Москве — но КНР вряд ли станет оказывать масштабную военную помощь России.

ДИАНА МАГНЭЙ, корреспондент Sky News в Москве: Единство и крепкое партнёрство — думаю, именно к этому сводится посыл, который лидеры пытаются подать. Между тем, для Владимира Путина этот аспект на деле гораздо более важен, чем для председателя Си: российский президент нуждается в китайском коллеге гораздо больше, чем тот нуждается в нём — ведь Россия изолирована на мировой арене, а Китай наряду с Индией и несколькими другими государствами теперь стал главным рынком для российских нефти и газа. В общем, России очень нужен Китай.

Этот визит, впрочем, не отличается беспристрастным тоном. Как мне кажется, председатель Си хочет предстать миротворцем в контексте любых будущих попыток урегулирования происходящего на Украине. Высказываясь перед началом встречи в неформальной обстановке, которая прямо сейчас проходит в Кремле, за моей спиной, президент Путин заявил, что изучил предложенный председателем Си план мирного урегулирования из 12 пунктов, и что лидеры их сейчас же обсудят. Но если учесть то обстоятельство, что официальный визит китайского лидера в Москву продлится три дня, большая часть переговоров будет проходить там же — в частности, завтра ожидаются официальные переговоры, — а затем, по сообщениям китайской стороны, может состояться телефонная беседа с Владимиром Зеленским, всё это не слишком напоминает честную и беспристрастную попытку добиться мира между двумя сторонами. Ну а если вспомнить только что озвученные комментарии — оба лидера опубликовали сегодня утром друг у друга в ежедневных изданиях статьи, в которых по существу друг друга поддержали, упомянули о большом значении их стратегического союза и, как они очень любят делать, обвинили во всех грехах Америку, рассказав, что та является главным забиякой, а они пытаются создать многополярный мир без войн, — думаю, мы не слишком удивимся, если к завтрашнему вечеру «мир для нашего поколения» достигнут всё-таки не будет.

Предположу, что завтра к вечеру после конференции мы ещё много услышим об укреплении экономических связей между странами, и о том, как сильно они желают продвигать свою повестку многополярности и смены мирового порядка, который, как они считают, контролируют США.

Однако главный вопрос — особенно с точки зрения Украины и Америки — заключается в том, будут ли обсуждаться поставки Китаем России военного оборудования и оказания Москве поддержки в плане проведения её военной операции. Как мне кажется, учитывая, какими экономическими последствиями обернётся такой шаг, если Китай его и предпримет, то в скромных масштабах — поставляя, к примеру, технологии двойного назначения и воздерживаясь при этом от каких-либо тайных мер.

И всё же, оба лидера, несомненно, хотят произвести впечатление о том, что Америка не является единственным игроком на мировой арене, и что председатель КНР Си Цзиньпин — важная фигура в плане попыток мирного урегулирования и, в целом, организации международных отношений на планете.

Дата выхода в эфир 20 марта 2023 года.