ZDF: Си Цзиньпин необычно жёстко обвинил США и Запад в подавлении Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин необычно жёстким тоном обвинил США и Запад в комплексном сдерживании и подавлении Китая, а также в создании серьёзных проблем для развития страны. Как отмечает немецкий телеканал ZDF, такая резкая критика со стороны Пекина отличается от прежних высказываний, в которых китайское руководство туманно говорило о «некоторых странах», не называя Запад и США напрямую.

Лидер Китая Си Цзиньпин необычно жёстким тоном обвинил США и Запад в попытке замедлить подъём его страны на мировом уровне, сообщает немецкий телеканал ZDF. При этом глава КНР заявил об «угнетении Китая» со стороны США.

По сообщению китайских государственных СМИ, в кулуарах проходящего в Пекине ежегодного заседания Всекитайского собрания народных представителей Си Цзиньпин заявил о том, что условия для развития Китая «резко изменились», а неопределённость значительно возросла.

«В частности, западные страны во главе с США проводят комплексное сдерживание, окружение и подавление Китая, создавая беспрецедентно серьёзные проблемы для развития Китая», — подчеркнул председатель КНР.

В то же время, по словам Си Цзиньпина, Китай сталкивается с многочисленными трудностями. В качестве примера он привёл повторяющиеся вспышки коронавируса и усиливающееся давление на вторую по величине экономику мира. «Каждый пятый не имеет работы», — передаёт из Китая корреспондент ZDF Элизабет Шмидт.

Откровенная критика со стороны китайского лидера отличалась от предыдущих высказываний, в которых руководство Китая в основном туманно говорило о «некоторых странах», не называя напрямую США или Запад.

Как отмечает немецкий телеканал, нынешние замечания были сделаны во время обсуждения с делегатами совещательной конференции — консультативного органа видных деятелей, который заседает параллельно с Всекитайским собранием народных представителей.

На фоне спора вокруг Тайваня министр иностранных дел Китая Цинь Ган призвал США не вмешиваться в дальнейшем «во внутренние дела Китая». Он осудил поставки американского оружия демократической островной республике. «Мы будем продолжать работать над мирным воссоединением с максимальной искренностью и старанием», — подчеркнул министр. Однако Китай оставляет за собой право «принять все необходимые меры», ещё раз повторил он известную китайскую позицию по этому вопросу.

Китай считает Тайвань частью Народной Республики и в конечном итоге угрожает завоевать его, если воссоединение не будет достигнуто иным путём. Тайвань, однако, никогда не принадлежал коммунистической Народной Республике, основанной в 1949 году, и уже давно считает себя независимым, утверждает немецкий телеканал ZDF.