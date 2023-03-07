SCMP: политика «Запад против остальных» препятствует урегулированию и глобальному развитию

Из-за непродуманной политики западных лидеров в отношении конфликта на Украине на мировой арене фактически сложилась ситуация «Запад против остальных», когда союзники по НАТО призывают сокрушить Россию, в то время как подавляющее большинство других менее влиятельных стран призывают к миру и поискам компромисса. Чтобы устранить дисбаланс, Запад должен рассмотреть предложенный Китаем мирный план, учитывая проблемы и приоритеты как России, так и стран «Глобального Юга», пишет эксперт по Азиатско-Тихоокеанскому региону Дэвид Додвелл.

Поскольку конфликт на Украине продолжает разгораться, достижение перемирия должно быть приоритетом для всего международного сообщества, пишет в статье для South China Morning Post Дэвид Додвелл — глава консультационной компании по торговой политике и международным отношениям Strategic Access, специализирующейся на событиях и проблемах Азиатско-Тихоокеанского региона. По его мнению, западным лидерам необходимо более серьёзно рассмотреть предложенный Китаем мирный план, учитывая при этом обеспокоенность России, а также проблемы и приоритеты «Глобального Юга».



Необходимо призвать все вовлечённые в этот кризис стороны к немедленному прекращению конфликта и честному поиску справедливого и сбалансированного компромисса, подчёркивается в статье. Но вместо этого, на фоне обострившейся и крайне противоречивой риторики разных стран, сейчас наблюдается довольно неуклюжая ситуация из разряда «Запад против остальных» — и это вызывает тревогу, отмечает автор.



В то время как западные союзники, сгруппировавшиеся вокруг блока НАТО, продолжают придерживаться мнения, что «Россия должна быть сокрушена в титанической битве между демократиями и автократиями», остальные страны, особенно из числа быстро развивающихся экономик «Глобального Юга», настроены довольно скептически и призывают к достижению мира и компромисса, говорится в статье.



Они явно имеют другой набор приоритетов по сравнению с Западом — и уверены, что первоочередное значение сейчас должны иметь такие насущные проблемы, как катастрофические последствия изменения климата, восстановление после пандемии, избавление от растущего долгового бремени и так далее. Эти страны смотрят на украинский конфликт сквозь призму собственных национальных интересов, а не каких-то «универсальных принципов демократии и личных свобод», которые пытаются продвигать Соединённые Штаты, поясняется в статье.



В число таких скептически настроенных наблюдателей входят, в частности, 32 члена ООН (включая Китай, Индию, Иран, Южную Африку, Бангладеш, Пакистан и Вьетнам), которые воздержались при голосовании в ООН в прошлом месяце по резолюции с требованием о выводе российских сил с территории Украины, а также большинство развивающихся стран из состава G20, представители которых приняли участие в саммите под председательством Индии, констатирует автор.



Большинство из этих стран считают, что любое перемирие будет менее травматичным, чем продолжение вооружённого конфликта, считает Кишор Махбубани из Национального университета Сингапура. По его мнению, Запад мог бы получить с их стороны больше поддержки, «если будет видно, что он настаивает либо на мирном предложении, либо на справедливом компромиссе».



Западным политикам пора обратить внимание, что их призывы к «великой войне между добром и злом» абсолютно не убедили огромное количество стран Азии, Африки и Латинской Америки в правильности такой позиции, подчёркивает эксперт. Это подтверждает и недавнее выступление на Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министра Намибии Саары Куугонгельва-Амадхилы, которая заявила: «Суть в том, что деньги, используемые для покупки оружия, было бы лучше использовать для того, чтобы содействовать развитию на Украине, в Африке, в Азии, а также в самом Евросоюзе, где многие люди испытывают трудности».



Чтобы постараться изменить нынешний расклад «Запад против остальных», необходимо принять целый ряд мер и приложить серьёзные усилия, полагает автор. По его мнению, лидеры развивающихся стран должны призвать к немедленному прекращению конфликта на Украине и честному поиску «справедливого и сбалансированного компромисса».



При этом западные лидеры должны учесть и воспринять всерьёз обеспокоенность России по поводу расширения НАТО на восток, а также уделить внимание мирному плану, предложенному Китаем, говорится в статье. Кроме того, риторика американского президента США Джо Байдена должна измениться, чтобы можно было перейти от абстрактных заявлений о борьбе добра и зла к «более инклюзивной» политике, учитывающей также существующие проблемы и приоритеты «Глобального Юга», уверен автор.



Недавний выпуск аналитического бюллетеня Европейского совета по международным отношениям (ECFR) также предоставляет убедительные доказательства растущей дистанции между Западом и остальными странами и сигнализирует о закате эры «безоговорочного глобального доминирования» Америки, сообщается в статье. «Возможно, сейчас Запад стал более консолидированным, однако это не означает, что он стал более влиятельным. Эта консолидация произошла в тот момент, когда другие просто не будут действовать так, как ему хочется», — отмечается в бюллетене ECFR.



Такое скептическое отношение, в частности, связано с их обеспокоенностью в связи с тем, что Запад оказался неспособен оказать им жизненно важную поддержку во время пандемии COVID-19, а также поддержать развивающиеся экономики, чтобы помочь им приспособиться к негативным последствиям глобальных изменений климата, поясняется в статье. Кроме того, эти страны ещё помнят о периоде европейского колониализма и 50-летнем «послужном списке» Америки из разрушительных и дорогостоящих «опосредованных» войн, от Вьетнама до Афганистана.



Как показали результаты масштабного опроса, проведённого по заказу ECFR, большинство респондентов в Индии, Турции, России и Китае считают, что конфликт на Украине необходимо прекратить как можно скорее. При этом, хотя в США и ЕС многие до сих пор рассматривают Россию в качестве противника или соперника — 71% и 66% респондентов соответственно, — то в развивающихся странах иная картина, сообщается в статье.



Например, более половины опрошенных в Индии по-прежнему считают Россию «союзником», а ещё 29% называют её «необходимым партнёром». В Китае около 35% респондентов также считают Россию союзником — что немаловажно, учитывая, что США сейчас делают всё возможное, чтобы попытаться «демонизировать» Китай и изобразить его как глобальную угрозу, подчёркивает автор.



Отчет ECFR также свидетельствует о том, что большинство респондентов в ближайшее десятилетие ожидают резкий упадок «либерального порядка» во главе с США — причём даже на Западе. Однако в то время как западные респонденты в основном предсказывают переход к «биполярному» миру, расколотому между США и Китаем, большинство жителей «Глобального Юга», напротив, прогнозируют формирование многополярного мира, отмечается в статье.

И хотя политики в США и ЕС могут быть склоннны рассматривать такие страны, как Индия и Турция, как «колеблющиеся» государства, которые можно ещё уговорить принять сторону Запада, однако сами жители этих стран оценивают ситуацию совсем по-другому, констатируют эксперты. «Вместо того чтобы ожидать, что они поддержат усилия Запада по защите угасающего миропорядка обрзаца холодной войны, мы должны быть готовы сотрудничать с ними в создании нового», — призывает в заключение ECFR.



Как полагает автор статьи, к Индии, Турции и Китаю при этом также следует добавить Бразилию, ЮАР, Индонезию, Нигерию и другие страны, которые являются не такими влиятельными на мировой арене, как США, однако точно не желают в настоящее время «подстраиваться под капризы и планы сверхдержав».



У Джорджа Кеннана, одного из ключевых авторов политики США в отношении России после Второй мировой войны, был достойный внимания совет о необходимости избегать ненужной войны и обеспечивать рядовым гражданам перспективу достойной жизни. Скорее всего, «Глобальный Юг» охотнее отреагировал бы сейчас на подобный подход со стороны Вашингтона, заключает автор.