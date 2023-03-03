Американский эксперт: за год украинского конфликта стало ясно — Вашингтон и НАТО были неправы во всём

С момента начала российской спецоперации на Украине минул уже год, однако ни одно заявление властей США и стран НАТО по поводу конфликта так и не стало реальностью, пишет экономист и старший редактор сайта Института имени фон Мизеса Райан Макмейкен. По мнению аналитика, с одной стороны, Западу так и не удалось добиться изоляции Москвы и уничтожить её экономику, а с другой — Россия показала, что, вопреки всем увещеваниям западных экспертов, не способна нести реальной военной угрозы для западных стран.

Предсказания «американского режима и союзных ему СМИ» о том, что Россия уже скоро «захватит половину Европы», так и не сбылись — через год после начала её спецоперации на Украине российские войска не заняли никаких территорий за пределами Восточной Украины, пишет старший редактор сайта аналитического центра либертарианской направленности «Иститут имени фон Мизеса» экономист Райан Макмейкен. Как подчёркивает эксперт, не стали явью и многие другие желания Вашингтона: экономические санкции так и не привели к краху «российского режима», большая часть мирового сообщества сохраняет неоднозначное отношение к конфликту, а наиболее вероятным сценарием его урегулирования является перемирие через переговоры.

«Правда в том, что, несмотря на все усилия Соединённых Штатов и НАТО, направленные на превращение украинского конфликта в третью мировую войну, он сохраняет региональный характер. Похоже, большая часть планеты не заинтересована в том, чтобы идти на жертвы ради претворения в жизнь на Украине американского курса — и многие видят, что за разговорами США о необходимости уважать национальный суверенитет кроется неизбежное лицемерие», — констатирует аналитик.

Как напоминает Макмейкен, буквально через несколько дней после начала СВО «сторонники гегемонии Запада» принялись твердить о том, что целью России по существу является «завоевание всего мира» — соответствующие рассуждения можно было прочесть и в таких изданиях, как Foreign Policy, и на сайтах различных аналитических центров. Многие авторы сокрушались о том, что Запад якобы забыл «уроки Мюнхена», и задавались вопросом о том, не станет ли «следующей» Прибалтика или Восточная Европа, отмечает автор. Но «уроки Мюнхена» — которые, к слову, никто и не забывал, поскольку о них неустанно говорят всё те же источники — к нынешней ситуации на Украине на деле никакого отношения не имеют, убеждён эксперт. «Настоящий урок, который из этого нужно извлечь, — тот же, что в 1914 году: не стоит позволять военным альянсам доводить крупные державы до неадекватных реакций, которые оборачиваются мировыми катастрофами», — пишет он. Впрочем, «мюнхеновцам» так и не удалось добиться в начале 2022 года масшатабной мобилизации сил против России — «и слава Богу», радуется эксперт.

С самого начала конфликта было очевидно, что у России просто не хватит средств для того, чтобы надолго занять регионы, где нет достаточно большой доли этнически русского населения или сторонников Москвы, — поэтому любые параллели с Третьим рейхом несостоятельны, продолжает Макмейкен. Сейчас Москва сосредоточилась на том, чтобы отодвинуть границы занятых ею территорий настолько глубоко в районы проживания русского меньшинства, насколько это возможно, — но даже эта задача даётся тяжёло, полагает эксперт. При этом затормозить продвижение россиян НАТО сумело, выделив на это лишь «крохотную» часть своих ресурсов: так, к концу ноября прошлого года объём военной помощи, оказанной Киеву Германией, Великобританией и Францией, составли лишь €5 млрд, что эквивалентно 0,05% ВВП этих трёх стран, вместе взятых, или 6% военного бюджета России, подсчитал автор. В свою очередь, США к началу 2023 года успели выделить Киеву оборонной поддержки на $50 млрд, что составляет те же 6% американского военного бюджета и 0,2% ВВП страны, — и это не говоря уже о том, что, как признаёт ныне американский режим, за переданными Украине вооружениями просто не следят, а значит, на её оборону почти наверняка ушли не все эти $50 млрд, подчёркивает он.

Если это всё, что нужно, чтобы замедлить Россию, не вполне ясно, как же она тогда может представлять серьёзную угрозу какому-либо другому государству в Европе, помимо Украины. А в таких условиях становится очевидно, что США просто нет нужды вовлекаться в конфликт, заключает Макмейкен. «Россия не представляет для США никакой угрозы — если, конечно, Вашингтон не обострит конфликт до ядерной войны. Если европейцы ощущают угрозу, то они и сами могут себя защитить, ведь вес их экономического блока по сравнению с Россией громаден. У европейцев предостаточно ресурсов для того, чтобы «стоять воедино с Украиной» — что бы они в это выражение ни вкладывали. Да, не исключено, что им ради этого придётся немножко подужать свои государственные пенсии и огромные социальные выплаты, дабы своими силами обеспечить свою оборону. Но поводов для того, чтобы американские налогоплательщики покрывали убытки европейцев, пока те лакают капучино в отпуске длиной в целый месяц, просто нет», — иронизирует аналитик.

К выводу, что Россия без применения ядерного оружия неспособна представлять военную угрозу за пределами своего ближнего зарубежья, по всей видимости, пришли во многих странах — ведь большая часть мирового сообщества включаться в затеянную Вашингтоном «новую холодную войну» отказалась, продолжает Макмейкен. Хотя рупоры НАТО во всю мощь трубили о принятии Генассамблеей ООН резолюции с осуждением России, от голосования за этот документ всё же воздержались 32 страны, включая Китай, Индию, Пакистан и ЮАР, напоминает автор. Отчасти ими двигали чисто практические соображения: власти этих государств просто не готовы вгонять своё население в нищету ради того, чтобы порадовать Вашингтон; однако их неодобрение также связано и с тем, что в мире хорошо понимают: разговоры США о суверенитете и международных нормах не более чем притворство, уверен экономист. Как поясняет эксперт, вторжения США в Ирак, Афганистан, Ливию и Сирию чётко показали, что Вашингтон с готовностью попирает суверенитет других стран, если это соответствует его интересам, и быстро забывает про «миропорядок на основе норм», как только эти нормы становятся для него неудобными. Нельзя не вспомнить, что украинский режим выступил за вторжение в Ирак и выделил для участия в его оккупации 5 тыс. военнослужащих, отмечает он.

Вопреки «фанфаронству» Вашингтона не сработали и меры экономического воздействия на Москву: хотя определённое влияние на российскую экономику они и оказали, «переломом» они точно не стали — а поскольку изолировать Россию и добиться от всех стран неукоснительного соблюдения ограничений США не смогли, теперь они вынуждены вводить вторичные санкции и постоянно грозить «последствиями» уже не российским властям, а другим государствам, пишет Макмейкен. Эти угрозы действуют — но не так, как хотелось бы американцам: как констатируют аналитики, многие страны теперь задумались о том, как можно было бы избегать американских санкций в будущем, и начали выстраивать альтернативные институты, которые позволят заместить выстроенный вокруг Штатов финансовый мир, предупреждет эксперт.

Обычно США применяли риторику о «смене режима» лишь в отношении слабых и нищих стран, «неспособных дать сдачи»; однако после начала СВО на Украине многие западные наблюдатели заговорили о необходимости сменить режим и в России, подчёркивает автор. Что любопытнее, в марте прошлого года о том, что «Путин не может оставаться у власти», прямо заявил и американский президент Джо Байден — пусть позднее он и был вынужден взять свои слова обратно. Между тем разговоры о смене режима в ядерной державе не только являются опасными сами по себе — западные аналитики признают, что добиться этой цели практически нереально, а к тому же у Запада нет гарантий того, что люди, которые придут на смену нынешнему правительству, окажутся противниками расширения российских границ, предостерегает Макмейкен. По мысли автора, это — крайне неприятный момент для американцев, которые в каждом конфликте ставят целью «безоговорочную капитуляцию» противника по образу Японии 1945-го. Реальность, однако, в том, что подавляющее большинство вооружённых столкновений между государствами заканчиваются урегулированием через переговоры, отмечает аналитик.

И тем не менее в первой половине 2022 года любого, кто призывал к переговорам ради прекращения кровопролития, нарекали сторонником России, напоминает автор. Впрочем, это осталось в прошлом: судя по материалам западных СМИ, в Европе всё больше склоняются к тому, что полная победа Украины — то есть возвращение к границам 1991 года — невозможна и Киеву пора задуматься о переговорах, подчёркивает эксперт.

«Перед нами вырисовывается эндшпиль, и он сводится к урегулированию конфликта посредством переговоров. К сожалению, это урегулирование состоится лишь после того, как украинцы и россияне понесли огромные людские потери, а капиталу и инфраструктуре был нанесён колоссальный ущерб, — в заключение сетует Макмейкен. — Урегулирования, скорее всего, можно было бы достичь и раньше, при тех же территориальных потерях Украины, которые она, вероятно, понесла бы при любом раскладе. США могли бы отказаться от навязчивой идеи о превращении Украины в аванпост НАТО. Украинский режим мог бы забыть о попытках превратить Украину в этнонационалистическое государство, в котором русскоговорящим отведена роль людей второго сорта. США и Украина могли бы признать, что Крым* они назад не получат. Но вместо этого они решили продлить конфликт, в результате получив, вероятно, сотни тысяч ненужных смертей».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).