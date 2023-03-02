NYT: несмотря на браваду Байдена за рубежом, всё меньше американцев выступают за помощь Киеву

Джо Байден столкнулся с новым вызовом: всё меньше американцев поддерживают передачу Киеву денег и вооружений, сообщает The New York Times. При этом сторонники увеличения помощи Украине опасаются, что центробежные силы стартующей президентской гонки и растущая усталость налогоплательщиков от отправки десятков миллиардов долларов за границу могут подорвать текущие военные усилия, говорится в статье.
Президент США Джо Байден столкнулся с вызовом: ослабевающей поддержкой общественности в вопросе вооружения Украины, пишет The New York Times.
На прошлой неделе президент Байден совершил неожиданную поездку в Киев. Там глава Белого дома с большой уверенностью заверил украинцев: «американцы вас поддерживают». Однако без ответа остаётся вопрос: на сколько хватит этой поддержки?
Несмотря на всю браваду президента во время его пребывания за границей, политический расклад по Украине внутри Соединённых Штатов заметно меняется, что вызывает тревогу в Белом доме. Опросы показывают, что общественная поддержка по вопросу передачи вооружений Киеву ослабевает, а два ведущих кандидата в президенты от республиканцев всё чаще высказываются против участия в этом конфликте.
И хотя за всё время после ввода российских войск на Украину в конгрессе была сильная двухпартийная коалиция в поддержку Киева, однако сторонники увеличения помощи украинцам опасаются, что центробежные силы стартующей президентской гонки и растущая усталость налогоплательщиков от отправки десятков миллиардов долларов за границу могут подорвать военные усилия до того, как Москва потерпит поражение, говорится в статье.
Некоторые из политиков разочарованы тем, что Байден сделал мало для укрепления общественной поддержки.
Текущая динамика ярко проявилась на этой неделе, когда республиканцы, используя своё большинство в палате представителей, организовали два слушания, на которых подвергли активному допросу чиновников Пентагона по поводу расходов на Украину. Законодатели расспрашивали официальных лиц Минобороны США о том, куда идут деньги, и даже пообещали привлечь тех к ответственности.
Несмотря на все обещания Байдена, украинское правительство настолько всем этим обеспокоено, что президент Владимир Зеленский теперь пытается договориться о телефонном разговоре со спикером палаты представителей Кевином Маккарти, чтобы изложить ему позицию своей страны, отмечается в статье.
В целом, согласно опросам, общественная поддержка по вопросу оказания помощи Украине упала с 60% в мае прошлого года до нынешних 48%. При этом, по данным Pew Research Center, доля американцев, считающих, что Соединённые Штаты слишком много дали Украине, выросла с 7% год назад до 26% в прошлом месяце.
И даже сторонники помощи Киеву ясно дают понять, что их приверженность небезгранична. Так, 50% опрошенных каналом Fox News заявили, что американская поддержка должна продолжаться «столько, сколько потребуется для победы», однако при этом 46% заявили о необходимости ограничить временные рамки.
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