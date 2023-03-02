Press TV: альянс России, Китая и Ирана может положить конец американской гегемонии

Поддерживая Украину в конфликте с Россией, США стремятся сохранить свою глобальную гегемонию, сообщает Press TV, ссылаясь на высказывание американского политолога Чарльза Данвея. По мнению Данвея, США опасаются, что альянс России, Китая и Ирана способен лишить Вашингтон глобального экономического доминирования.

США видят в альянсе Китая, России и Ирана возможную угрозу для своего глобального экономического доминирования, заявил американский политолог Чарльз Данвей в своём интервью для Press TV. Он также добавил, что новые отношения между Москвой и Пекином помогут ослабить воздействие западных санкций на иранскую экономику.

По мнению Данвея, за действиями американского правительства стоят крупные олигархи. Эксперт считает, что если их план на Украине возымеет успех, то дальше последуют атаки на Китай и Иран. По словам Данвея, американские олигархи так сильно коррумпировали правительство и СМИ, что простые граждане США не имеют реальной картины мира.

Эксперт также заявил, что, в случае если США потерпят поражение на Украине, это приведёт к далекоидущим последствиям для Вашингтона. Данвей считает, что поражение запустит процесс распада НАТО, приведёт к тому, что доллар утратит статус главной мировой валюты, а США — статус мирового гегемона.

Данвей поддержал мирный план по Украине, предложенный Китаем: «Конфликт на Украине можно закончить хоть завтра, используя дорожную карту, составленную Китаем. Триллионы долларов, которые сейчас тратятся на вооружения и войны, могли бы быть потрачены на восстановление США и повышение уровня жизни американских граждан».

По мнению эксперта, миссия России сейчас состоит в том, чтобы сломить мировую гегемонию США. «К сожалению, американскую гегемонию нужно сломить внешним силам», — приводит издание слова Данвея.