Press TV: альянс России, Китая и Ирана может положить конец американской гегемонии
США видят в альянсе Китая, России и Ирана возможную угрозу для своего глобального экономического доминирования, заявил американский политолог Чарльз Данвей в своём интервью для Press TV. Он также добавил, что новые отношения между Москвой и Пекином помогут ослабить воздействие западных санкций на иранскую экономику.
По мнению эксперта, миссия России сейчас состоит в том, чтобы сломить мировую гегемонию США. «К сожалению, американскую гегемонию нужно сломить внешним силам», — приводит издание слова Данвея.
Ссылки по теме
-
Judging Freedom: украинский конфликт спровоцировали попытки США окружить Россию
-
El Mundo: украинский конфликт подчеркнул существующий в мире раскол
-
Rzeczpospolita: многополярный мир на подходе — украинский конфликт сплотил Запад, но не весь земной шар
-
CNN: США в ближайшие десятилетия не смогут догнать Китай в военно-морской гонке