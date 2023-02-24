CNN: США в ближайшие десятилетия не смогут догнать Китай в военно-морской гонке

В ходе недавнего выступления глава ВМС США Карлос Дель Торо признал, что в Китае функционируют более крупные судостроительные верфи и темпы вооружения флота НОАК на порядок быстрее, чем в Штатах, сообщает CNN. Голословные комментарии военного о якобы использовании в КНР рабского труда эксперты считают проявлением нежелания признавать наличие собственных серьёзных проблем в отрасли, пишет автор материала.
«Китай последовательно пытается нарушить морской суверенитет и экономическое благополучие других стран, включая наших союзников в Южно-Китайском море и других регионах…Теперь у них есть более крупный флот, поэтому они развёртывают его по всему миру», — заявил во вторник главнокомандующий ВМС США Карлос Дель Торо в ходе беседы с прессой в Вашингтоне. Он добавил, что Штатам необходимо модернизировать и укрупнить свои морские силы с целью противостоять Пекину, сообщает CNN.
По словам военного, в ближайшие годы Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая может вырасти до 400 кораблей. Сейчас их 340, тогда как у США менее 300. Пентагон ранее декларировал цель к 2045 году иметь на вооружении 350 кораблей, однако состав ВМС может сократиться, поскольку ряд старых судов будет выведен из эксплуатации. «У них 13 верфей… а одна верфь имеет мощность больше, чем все наши верфи, вместе взятые. Это представляет реальную угрозу», — отметил Дель Торо без уточнения деталей. Согласно ряду китайских и западных документов, в КНР функционирует 6 крупных и 2 меньшие военных верфи, тогда как в США корабли с большой осадкой и суда береговой охраны строятся на 7 верфях, согласно отчёту Центра национальной обороны.
Китай также находится в выигрыше с точки зрения рабочей силы: государство, по мнению главы ВМС, свободно от ограничений, правил и экономического давления, с которыми вынуждены сталкиваться Штаты. «Это коммунистическая страна, у них нет правил, которых нужно придерживаться. Они используют рабский труд при строительстве своих кораблей… — это не то, как мы должны вести дела, но это то, с чем мы сталкиваемся, это даёт значительное преимущество», — цитирует автор заявление Дель Торо.
Аналитики не согласны с ним: «У Китая очень большой резерв доступной рабочей силы, и на самом деле нет смысла использовать рабский труд в высокотехнологичном секторе, жизненно важном для национальной безопасности», — считает исследователь Блейк Герцингер, эксперт по вопросам оборонной политики в Индо-Тихоокеанском регионе. Он добавил, что подобные комментарии Дель Торо свидетельствуют о том, что внимание Соединённых Штатов сосредоточено не там, где нужно: «Кажется, к сожалению, это распространённое явление, когда командование ВМС указывает на реальные или выдуманные недостатки китайского судостроения, вместо того чтобы признать неудачи последних двух десятилетий в деле разработки концепций, проектирования и строительства кораблей для собственного флота».
В попытке уравновесить свои позиции в напряжённом противостоянии с КНР, Вашингтон нарастил присутствие в Тихом океане и использует более современные и боеспособные корабли в этом регионе. Дель Торо считает, что большое преимущество США — это человеческий капитал, качество подготовки кораблестроителей и военнослужащих, что якобы даёт Штатам «неотъемлемое преимущество» перед Пекином, резюмирует CNN.
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