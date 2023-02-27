El Mundo: украинский конфликт подчеркнул существующий в мире раскол

Украинский конфликт укрепил союз между США, европейскими державами и рядом других стран, пишет El Mundo. Однако он также обнажил другую реальность, которая находится за пределами «западной сферы». Как поясняет издание, речь, в частности, идёт о так называемом глобальном Юге, где влияние Вашингтона ослабевает, а Владимир Путин не стал международным изгоем, как предсказывал Джо Байден.

Конфликт на Украине подчёркивает существующий в мире раскол, пишет El Mundo.



Этот конфликт привёл к укреплению союза между европейскими державами, Соединёнными Штатами, Японией, Южной Кореей и крупными тихоокеанскими игроками, такими как Австралия.



Однако он также обнажил другую реальность, которая находится за пределами «западной сферы». В частности, речь идёт о так называемом глобальном Юге, где влияние США ослабевает, а Владимир Путин не стал международным изгоем, как предсказывал Джо Байден.



В ту самую неделю, когда исполнился год с момента ввода российских войск на Украину, военно-морские силы России, Китая и ЮАР провели совместные военные учения в Индийском океане.



Более того, в этом году министр иностранных дел России Сергей Лавров уже был принят в девяти странах Африки и Ближнего Востока. А бывший глава МИД КНР Ван И, который несколько дней назад провёл встречу с Путиным, заявил, что связи между Пекином и Москвой «прочны как скала».



При этом в Индии сообщили о том, что с начала украинского конфликта их торговля с Россией выросла на 400%.



В эти выходные как раз в Индии прошла встреча министров финансов стран G20, участники которой так и не договорились о единогласном осуждении ввода российских войск на Украину.



Как это уже произошло на предыдущей встрече на Бали в ноябре прошлого года, «Большая двадцатка» отказалась выступить с совместным заявлением из-за отсутствия единодушия по двум из 20 пунктов, вынесенных на обсуждение.



Европейский совет по международным отношениям — аналитический центр, базирующийся в Берлине,— провёл опросы в 15 странах мира: 9 странах ЕС, Великобритании, США, России, Китае, Индии и Турции.



Согласно результатам этих опросов, 54% ​​опрошенных в Индии заявили, что хотят, чтобы украинский конфликт закончился как можно скорее, даже если это означало бы отказ Украины от территории. А 79% подчеркнули, что Россия — это стратегический «союзник» и «необходимый партнёр» их страны.



Сходные процентные показатели были зафиксированы в Китае и Турции, в то время как западные страны явно рассматривали Москву как противника.



«Многие за пределами Запада предсказывали, что либеральный порядок, возглавляемый США, уступит глобальное господство в следующем десятилетии», — отметили эксперты ECFR.



А директор аналитического центра Марк Леонард подчеркнул: «Парадокс конфликта на Украине заключается в том, что Запад более сплочён, чем когда-либо, но имеет меньше влияния в мире, чем раньше».



Ещё один интересный момент, как напоминает El Mundo, появился в докладе, опубликованном изданием The Economist. В нём было сказано, что две трети населения мира проживает в странах, которые воздержались от осуждения России. При этом из 141 страны, проголосовавшей недавно в ООН за осуждение ввода российских войск, только 33 ввели санкции против Москвы.