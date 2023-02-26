Das Erste: Германия добивается от Индии поддержки в конфликте на Украине — но та продолжает расширять отношения с Москвой

В последнее время немецкие политики всё чаще посещают Индию: сначала глава МИД Анналена Бербок, затем министр финансов Кристиан Линднер, а теперь и канцлер Олаф Шольц, пишет Das Erste. В южноазиатской стране они видят будущий «локомотив мировой экономики» и новую великую державу в противовес Китаю. Но прежде всего они стремятся склонить Индию на сторону Европы в конфликте на Украине. Однако Нью-Дели не хочет отказываться от тесных отношений с Москвой и предпочитает балансировать между блоками — и вряд ли поменяет свою позицию.

В течение нескольких месяцев на дальнемагистральных рейсах из Берлина в Нью-Дели наблюдалась беспрецедентная активность. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Индию в декабре. К годовщине начала конфликта на Украине в страну на несколько дней прибыл министр финансов Кристиан Линднер. А с сегодняшнего дня там находится и канцлер Олаф Шольц, пишет Das Erste.

С одной стороны, председательство Индии в G20 привлекает немецких политиков в Южную Азию, а с другой — Германия пытается склонить Индию на сторону Европы в конфликте на Украине. В четверг Индия вновь воздержалась от голосования по резолюции ГА ООН с требованием «полного вывода российских вооружённых сил из страны».

Слова министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара показывают, как Индия оценивает нынешнюю ситуацию. Недавно он потребовал: «Европа должна отказаться от представления, что проблемы Европы — это проблемы мира, а проблемы мира — это не проблемы Европы». Эта фраза описывает основное препятствие для сближения Европы с Индией и многими другими странами «Глобального Юга», утверждает издание.

Шольц подхватил эту фразу в своём выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, в этих словах «что-то есть». Но чтобы европейцы или североамериканцы смогли заслужить доверие и добиться чего-то в Джакарте, Нью-Дели или Претории, «недостаточно призывать к общим ценностям». Основной предпосылкой для совместных действий является искренняя вовлечённость в решение проблем этих стран.

Общаться друг с другом на равных — именно такой подход правительство Германии хочет использовать в отношениях с Индией. Вероятно, это одна из причин, по которой прошлым летом Шольц пригласил Индию, Индонезию и ЮАР на саммит G7 в замке Эльмау.

Но европейцам не всегда легко понять индийскую точку зрения. Потому что российско-индийские отношения «до сих пор тесны»: Индия покупает российскую нефть и газ на мировом рынке. Кроме того, по оценкам американского аналитического центра Stimson Center, доля российских или даже советских систем вооружения в индийской армии может составлять до 85%.

«Кроме того, Россия — самый надёжный партнёр Индии в Совете Безопасности ООН, что мы склонны упускать из виду, — подчёркивает Кристиан Вагнер, эксперт Немецкого института международных отношений и безопасности. — Потому что в Совете Безопасности всегда может быть поднят вопрос кашмирского конфликта — и тогда индийцам понадобится Россия».

Председатель германо-индийской парламентской группы в бундестаге Ральф Бринкхаус критикует эту близость к России. Он считает: необходимо постоянно указывать, что Индия также заинтересована в том, чтобы «общий основанный на правилах миропорядок был нарушен русскими»: «Если Россия добьётся своего, то то же самое будет и в других конфликтах, в том числе в индийском окружении».

И всё же Индия предпочитает балансировать между блоками. Изменений в этой внешней политике не предвидится: «Война на Украине — это геополитический момент для Индии, который она может использовать. Она одновременно расширяет свои отношения с Россией, и, с другой стороны, её обхаживает Запад», — утверждает Вагнер. Возвышение Индии как противовеса Китаю «отвечает интересам Европы».

Экономический подъём Индии — это то, чего все давно ждали и что теперь наконец может сбыться. Международный валютный фонд (МВФ) называет Индию «проблеском надежды». Ожидается, что в этом году экономический рост Индии составит 6,1%, а в следующем — даже 6,8%. По прогнозу МВФ, Индия может стать четвёртой экономикой мира в 2025—2026 годах, обогнав Германию.

«Страна обладает невероятным потенциалом и может стать локомотивом мировой экономики», — говорит профессор Нильс Стиглиц, глава Франкфуртской школы финансов и менеджмента. Он считает, что при премьер-министре Нарендре Моди были реализованы многие реформы в интересах бизнеса.

По мнению Стиглица, Индия испытывает трудности в борьбе с коррупцией и в области сокращения бюрократии и протекционизма. «Вот почему соглашение о свободной торговле очень важно как для ЕС, так и для Индии», — утверждает он. Торговые переговоры были заморожены в течение длительного времени. В прошлом году ЕС и Индия решили их возобновить. Предполагется, что соглашение о свободной торговле будет подписано к концу 2023 года.

В ходе визита канцлера в Индию Германия также намерена продвигать возможную многомиллиардную сделку по строительству подводных лодок. Индия собирается приобрести шесть подводных лодок на сумму €4,9 млрд. Немецкая компания ThyssenKrupp Marine Systems является одним из двух участников международного тендера.

Индия считается трудным партнёром для сотрудничества в области вооружений. Её правительство настаивает на производстве вооружений внутри страны. Сделка по строительству подводных лодок также предполагает, что иностранная компания вступит в партнёрство с индийской.

Хотя Индию часто называют «крупнейшей демократией в мире», эксперты обеспокоены автократическими тенденциями при индуистском националистическом правительстве Моди: «ограничением свободы печати и свободы слова, разрушением системы разделения властей и потерей позиций в различных рейтингах на основе индексов демократии», утверждает Вагнер. Масштабы насилия в отношении мусульманских меньшинств также значительно возросли. Новый скандал спровоцировали обыски в офисах британской вещательной корпорации BBC в Нью-Дели и Мумбае. Ранее компания выпустила документальный фильм о роли Моди в мусульманских погромах 20 лет назад.

Эти проблемы могут осложнить расширение германо-индийских отношений. Однако в настоящий момент их перешивают геостратегические интересы, которые Германия видит в Индии. В смутные времена Германия ищет новых друзей на «Глобальном Юге», что придаёт германо-индийским отношениям новый импульс, подытоживает Das Erste.