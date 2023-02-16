На пути к статусу сверхдержавы — 19FortyFive о росте военной мощи Индии

На этой неделе индийский истребитель собственного производства совершил первую посадку на палубу авианосца «Викрант» собственной постройки. Вступление на боевое дежурство второго по счёту в арсенале ВМФ Индии авианосца может показаться знаменательным изменением индийской военно-морской стратегии. Начальник военно-морского штаба ВМС Индии адмирал Хари Кумар назвал посадку и последующий взлёт самолёта «важнейшим шагом» на пути к самостоятельному проектированию, строительству и эксплуатированию авианосцев и палубной авиации, пишет портал 19FortyFive.

Зависимость от иностранных компаний в области военной техники могла бы поставить под угрозу стратегическую автономию Индии в военное время, что уже случалось ранее. Во время второй индо-пакистанской войны в 1965 году правительство США ввело эмбарго на поставки оружия обоим комбатантам в надежде усмирить противоборствующие стороны. Американские оборонные компании отказались от поставок крайне необходимых запасных частей и предоставления технического обслуживания военной техники, что возмутило индийское руководство. Для того чтобы избежать похожих ситуаций в будущем, было принято решение о диверсификации своей базы поставщиков оружия и, в конечном итоге, добиться самодостаточности в области вооружений, отмечает 19FortyFive.

Индия повернулась, в частности, к Советскому Союзу, который был заинтересован в развитии военных связей с Нью-Дели. Советское вооружение, возможно, уступало тому, что создавалось на Западе, но индусы могли рассчитывать на его доступность в случае необходимости. Отчасти из-за этого Индия по сей день приобретает оружие у множества иностранных и отечественных поставщиков. Разнообразный портфель производителей оружия обходится дорого с точки зрения оперативной совместимости, однако снижает способность накладывать вето извне на военные опции Нью-Дели, и индийцы считают такой компромисс оправданным, сообщает портал.

Полная самодостаточность в вооружениях была бы ещё лучше в будущих конфликтах с Пакистаном, Китаем или каким-либо другим предполагаемым противником. В этом смысле адмирал Кумар прав: теперь, когда «Викрант» присоединился к флоту, в индийской морской стратегии наступила новая эпоха. Тем не менее ВМС Индии по-прежнему потребуется помощь с некоторыми системами для своих авианосцев, особенно с электромагнитными катапультами и аварийно-спасательным оборудованием, хотя индийская промышленность теперь может производить свои собственные корпусы и самолёты, пишет 19FortyFive.

Однако со стратегической точки зрения дебют нового авианосца далёк от революционного. Технические характеристики корабля недотягивают до американских и китайских кораблей такого типа, а судьба проектируемого третьего суперавианосца «Вишал» пока остаётся неопределённой. Индии потребуется от четырёх до шести авианосцев для одновременного патрулирования обоих морских флангов субконтинента. Создание флотилии такого размера не является ближайшей перспективой, а это означает, что в обозримом будущем ВМС Индии будет трудно справиться, если Китай и Пакистан решат одновременно напасть в Бенгальском заливе и Аравийском море, подчёркивает автор.

Неторопливый темп развития индийской авианосной авиации свидетельствует о том, что региональная держава чувствует себя комфортно в своём стратегическом окружении. Тем не менее два авианосца ВМС Индии едва ли можно назвать грозной военно-морской силой. Когда Нью-Дели ускорит проектирование и строительство авианосцев, это станет предупредительным знаком того, что правящая элита Индии утвердила новую форму индийской версии доктрины Монро. В какой форме такая доктрина будет принята, зависит от того, как индийские государственные деятели и военные оценят тенденции в окрестностях субконтинента, резюмирует 19FortyFive.