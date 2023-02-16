На пути к статусу сверхдержавы — 19FortyFive о росте военной мощи Индии

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Немецкий философ: Запад обязан урегулировать украинский конфликт вне категорий «победы и поражения» Der Tagesspiegel
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Welt о саммите НАТО в Брюсселе: альянс готовит «большой шаг», но пока только на словах Welt (TV)
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CNN: время пришло — Никола Стёрджен заявила о намерении оставить пост первого министра Шотландии CNN
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Такер Карлсон: федеральные власти игнорируют разлив ядохимикатов в Огайо, потому что местные жители не голосуют за демократов Fox News
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Politico: «самим может не хватить» — США заявили Киеву, что не будут отправлять ему ракеты ATACMS Politico
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WP: Вашингтон усиливает давление на Киев, чтобы тот добивался более значимых успехов на поле боя Washington Post
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Polskie Radio: в Польше назвали провокацией появление российских самолётов возле своих границ Polskie Radio
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Reuters: в НАТО намерены нарастить запасы вооружений, но быстрым этот процесс не будет Reuters
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Байден: сбитые над севером США и Канадой объекты не принадлежали разведкам какой-либо страны
Американский президент Джо Байден в телеобращении к нации заявил, что ничто не указывает, что воздушные объекты, сбитые над севером США и Канадой, имеют отношение к разведывательным программам какой-либо страны.
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Чеферин утверждён единственным кандидатом на пост президента УЕФА
УЕФА утвердил список кандидатов в исполком союза и на пост президента организации.
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Звонарёва получила wild card на турнир WTA 1000 в Дубае
Россиянка Вера Звонарёва примет участие в представительном турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае (ОАЭ).
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Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Байером» в Лиге Европы
Стали известны стартовые составы «Байера» и «Монако» на матч 1/16 финала Лиги Европы.
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На подконтрольной властям САР территории от землетрясения погибло более 3,5 тысяч человек
В результате землетрясения на подконтрольной правительству части Сирии погибло более 3,5 тыс. человек, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Гуринов со ссылкой на Минздрав арабской республики.
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Горбачёва: надеюсь, скоро смогу откатать программу с тремя четверными
Российская фигуристка Алина Горбачёва прокомментировала победу на первенстве России — 2023 среди юниоров.
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Гол Никишина принёс СКА победу над «Сибирью» в матче КХЛ
Петербургский СКА на своём льду нанёс поражение новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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ЦПВС: завершена активная фаза спасательной операции после землетрясения в Сирии
Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил о завершении активной фазы спасательной операции после землетрясения в САР.
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В Петербурге рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом
За неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Санкт-Петербурге снизилась на 4,1%.
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Махачев: разговоры, которые хотят принизить мою победу, меня не волнуют
Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев посвятил пост своей победе над австралийцем Александером Волкановски на турнире UFC 284.
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В Белом доме назвали далёкими от реальности претензии к возрасту Байдена
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер назвала далёкими от реальности претензии к возрасту президента США Джо Байдена.
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«Спартак» второй раз в сезоне КХЛ обыграл московское «Динамо»
«Спартак» на своём льду нанёс поражение «Динамо» в московском дерби в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Онколог Утяшев посоветовал отказаться от солярия
Врач-онколог, кандидат медицинских наук, лидер группы по меланоме, опухолям кожи и саркомам Института онкологии филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколкове Игорь Утяшев дал советы по профилактике меланомы.
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В Оренбургском драмтеатре открыли малую сцену после капремонта
В Оренбургском государственном областном драмтеатре имени Горького открыли малую сцену после капитального ремонта.
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Карта «Подорожник» стала самым популярным видом оплаты проезда в Петербурге в 2022 году
Карта «Подорожник» стала самым популярным видом оплаты проезда в общественном транспорте в Санкт-Петербурге в 2022 году. Ею воспользовались 43% пассажиров.
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RMC Sport: ПСЖ проведёт новые переговоры с окружением Месси по контракту
«Пари Сен-Жермен» предпримет новую попытку договориться с нападающим Лионелем Месси о продлении соглашения.
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В Ижевске одобрили снижение возраста для вступления в Молодёжный парламент
Депутаты гордумы Ижевска одобрили снижение возраста для вступления в Молодёжный парламент с 18 до 16 лет.
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В США вагон с химическими веществами сошёл с рельсов
Несколько вагонов железнодорожного состава сошли с рельсов в пригороде Детройта, по меньшей мере один из них содержит химические вещества.
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В Белом доме назвали «символическими и ненужными» санкции Китая против американского ВПК
Власти США сочли «символическими и ненужными» новые санкции Китая против некоторых структур американского ВПК, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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Майга: Глушаков принесёт много пользы «Пари НН» во второй части чемпионата
Защитник «Пари НН» Мамаду Майга оценил игру хавбека Дениса Глушакова в составе нижегородского клуба.
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В Подмосковье на переработку сдали более 60 тысяч новогодних ёлок
В Московской области закончилась экологическая акция по сбору новогодних ёлок. На переработку сдано 63 тыс. деревьев.
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Подмосковные кардиологи дистанционно расшифровали 350 тысяч ЭКГ с 2021 года
Кардиопульт, заработавший на подмосковной станции скорой помощи в 2021 году, провёл почти 350 тыс. консультаций, заявила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.
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Синоптик Колесов дал прогноз по погоде в Петербурге на март
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что февраль в городе пока обходится без рекордов и не особо отличается от февралей последних лет.
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Асад заявил, что партнёры оказали сильную поддержку в смягчении последствий землетрясения
Дружественные страны оказали большую поддержку Сирии в ликвидации последствий землетрясения, заявил президент САР Башар Асад.
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Фанаты «Трабзонспора» посвятили спасателям перфоманс перед матчем с «Базелем»
В настоящий момент проходит матч Лиги конференций между турецким «Трабзонспором» и швейцарским «Базелем».
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Отец Месси: Лионель не вернётся в «Барселону»
Хорхе Месси, отец и агент Лионеля Месси, прокомментировал информацию о том, что нападающий «Пари Сен-Жермен» может вернуться в «Барселону».
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Байден внепланово выступит с речью по теме сбитых над США летательных аппаратов
Американский президент Джо Байден выступит с неанонсировавшимся ранее заявлением по теме сбитых над США летательных аппаратов.
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Чесноков считает, что Медведев может выиграть турнир в Роттердаме
Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков оценил игру Даниила Медведева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме.
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Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по 1 млн рублей на каждого погибшего
Кабмин России опубликовал распоряжение, согласно которому семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по 1 млн рублей на каждого погибшего.
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Диетолог Аплетаева посоветовала пожилым людям минимизировать употребление сладостей
Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала о рекомендуемом рационе для пожилых людей.
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Психолог Абравитова рассказала об отличиях эмоционального голода от физического
Психолог Марианна Абравитова рассказала, как отличить эмоциональный голод от физического.
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Коляда рассказал, как воспринял свой пропуск ОИ-2022 в Пекине
Трёхкратный чемпион России по фигурному катанию Михаил Коляда рассказал, как справился с тем, что не смог из-за положительного теста на коронавирус отправиться на Олимпийские игры — 2022 в Пекине.
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Специалист Стонис рассказала об особенностях процедуры банкротства компаний
Эксперт по банкротству Светлана Стонис рассказала об особенностях данной процедуры для компаний.
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Глава YouTube ушла в отставку
Глава YouTube Сьюзан Войчики ушла в отставку.
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ЦСКА направил гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
В московском футбольном клубе ЦСКА сообщили, что столичный клуб принял участие в благотворительной акции в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.
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Лебедев заявил, что его бесят несущие чушь политики и военные
Дизайнер Артемий Лебедев в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что его бесит, когда политики и военные несут чушь в своих выступлениях.
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В Москве рассказали о реставрации усадьбы Покровское-Стрешнево
Руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов рассказал подробности о реставрации усадьбы Покровское-Стрешнево.
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Йоханнес Бё объяснил неудачную стрельбу на последнем этапе сингл-микста
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал свою неудачную стрельбу на последнем этапе сингл-микста на чемпионате мира в Оберхофе.
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Тарасова о словах Плющенко: если выдающиеся спортсмены ошибаются, то им тоже снимают баллы
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на заявление тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко.
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СБУ проводит обыски в здании Украинской ассоциации футбола
Журналист Константин Андриюк сообщил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в административном здании Украинской ассоциации футбола (УАФ).
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Нуланд сообщила об обсуждении судьбы замороженных российских активов на Западе
На Западе обсуждают судьбу замороженных активов России, в том числе в формате G7, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
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Сенаторы США призвали Байдена начать обучение пилотов ВСУ использованию истребителей
Американские сенаторы от обеих партий обратились к президенту США Джо Байдену с призывом начать обучение украинских пилотов использованию истребителей, а также поставить Украине ракеты большой дальности.
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Плющенко назвал сумму, за которую готов выступить на турнире шоу-программ
Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко ответил на вопрос о своём участии в турнире шоу-программ.
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Более 40 военных из ЛНР освобождены из плена в ходе обмена с Украиной
Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что более 40 военных из республики освобождены из плена в ходе обмена с киевским режимом.
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«ВКонтакте» запустила бесконечную ленту рекомендаций
Социальная сеть «ВКонтакте» разработала алгоритм для анализа медиаконтента и запустила новую ленту рекомендаций. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
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Агент Азмуна ответил на вопрос об участии игрока в матче с Россией
Арманд Дурн, агент нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна, отреагировал на возможное участие своего клиента в матче с командой России.
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В полиции предупредили о новой схеме обмана покупателей квартир
В управлении МВД России по Костромской области предупредили о новой схеме обмана покупателей элитных домов и квартир.
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В Кировской области направят 300 млн рублей на системы безопасности в детсадах и школах
В Кировской области выделят 300 млн рублей на системы безопасности в детских садах и школах.
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Юрист Панарина: начальник обязан обеспечить рабочее место сотрудника
Кандидат юридических наук заместитель руководителя, доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Мария Панарина заявила, что по закону начальник обязан обеспечить рабочее место сотрудника.
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Эксперт по безопасности Глущенко рассказал, как вести себя во время землетрясения
Эксперт по безопасности Александр Глущенко рассказал, что делать во время землетрясения.