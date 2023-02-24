Spiegel: проверка настроений на Юге — Германия проводила «кампанию в поддержку» антироссийской резолюции по Украине перед заседанием ГА ООН

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением спецоперации России на Украине, сообщает Der Spiegel. За документ проголосовало 141 государство, 32 страны воздержались, семь выступили против. Как утверждает издание, голосование по резолюции рассматривалось Западом в качестве «проверки настроений» в отношении конфликта на Украине. В частности, в Министерстве иностранных дел Германии сомневались в поддержке документа Бразилией.

Генеральная Ассамблея ООН в четверг приняла резолюцию с осуждением спецоперации России на Украине. За документ проголосовало 141 из 193 государств — членов ООН, 32 страны воздержались, семь выступили против: Россия, Белоруссия, Сирия, Никарагуа, Эритрея, Мали и Северная Корея, сообщает Der Spiegel.

В резолюции, подготовленной Киевом при поддержке западных стран, содержится призыв к «всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру на Украине» и требование «полного вывода российских вооружённых сил из страны». Документ, в отличие от резолюций Совета Безопасности ООН, не носит обязательного характера.

Как утверждает издание, голосование по резолюции рассматривалось Западом в качестве «проверки настроений» в отношении конфликта на Украине. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок усмотрела в итогах голосования «важный сигнал». По её словам, результаты показывают, что Россия «так же изолирована, как и год назад».

Вопрос состоял в том, сколько государств — членов ООН поддержит резолюцию и кто проголосует против или воздержится, пишет издание. В частности, в Министерстве иностранных дел Германии сомневались в поддержке документа Бразилией. На эту страну, как правило, ориентируются многие государства Африки, Южной Америки и Азии. «Показатель в 120 стран считался в западных дипломатических кругах решающим показателем успеха или провала резолюции. Сейчас этот показатель явно превышен», — отмечает издание.

Как и при предыдущих голосованиях в ГА ООН по резолюциям с осуждением российской спецоперации, среди воздержавшихся вновь оказались Китай и Индия, две могущественные страны с общим населением около 2,8 млрд человек. Кроме того, от голосования воздержались ЮАР, Иран и многие африканские государства. Документ поддержали такие важные страны, как Бразилия, Турция и Саудовская Аравия.

В последние несколько дней министр иностранных дел Германии Анналена Бербок проводила «кампанию в поддержку резолюции», особенно в странах так называемого Глобального Юга — в том числе на полях конференции по безопасности в Мюнхене в минувшие выходные. По данным СМИ, она провела переговоры с представителями ЮАР, Индии, Сенегала, Эфиопии, Нигерии и Бразилии. Немцы особенно рассчитывали на поддержку нового президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы. Правительству Бразилии было предложено представить текстовые предложения, которые затем использовались в работе над проектом резолюции, пишет Der Spiegel.