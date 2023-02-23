Politico: украинский конфликт грозит изолировать Запад от остального мира

Всё меньше людей верят в возможность сохранения доминирующих позиций либерального порядка во главе с США — это говорит о проблемах во внешней политике Запада и необходимости эффективнее работать со странами, не разделяющими западные убеждения, пишет Politico. Население незападных стран верит, что мир неизбежно движется к многополярности, в условиях которой Запад может оказаться в изоляции, несмотря на внутреннюю сплочённость, предупреждает автор статьи.

Вопреки опасениям многих евроскептиков и ряда критиков идеи массовой поддержки Киева, украинский конфликт сплотил страны Запада: согласно результатам опроса, проведённого по заказу Европейского совета по международным отношениям (ЕСМО) и проекта «Европа в меняющемся мире» Оксфордского университета, 77% опрошенных в Великобритании, 65% в странах Евросоюза и 71% в США не видят Россию в качестве «союзника» или «партнёра», пишет Politico.

Мнение большинства нашло отражение и в решительной поддержке идеи снижения зависимости от российских энергоресурсов, невзирая на её экономические последствия. За последний год Штаты вновь заняли центральную роль в европейском политическом ландшафте, а прозападные НАТО и G7 получили новый стимул к существованию. Однако подход к проблеме расколол мир на «западников» и «прочих»: последние видят Европу и США как часть единого блока — 72% опрошенных в Турции, 60% в Китае и 59% в России считают, что политика Европы и Америки в отношении их стран во многом схожа или вовсе одинакова. Безусловно, это неутешительный результат для президента Франции Эммануэля Макрона и других сторонников «стратегической автономии» Европы, подчёркивает автор материала.

Конфликт на Украине обнажил огромный разрыв в восприятии происходящих событий и России на Западе и в странах за его пределами. Например, 42% опрошенных китайцев, 48% турок и 54% индийцев полагают, что вооружённые действия необходимо прекратить как можно скорее, даже если это будет означать территориальные уступки со стороны Киева — мнение, радикально отрицаемое в западном сообществе. Примечательно, что как европейцы, так и население незападных государств разделяют предположение о конце эпохи доминирования либерального порядка в мире: менее 10% всех респондентов верят, что через 10 лет США сохранят позицию рулевого в формировании мироустройства.

Однако представление о новом миропорядке резко разнится. Под влиянием наследия холодной войны на Западе считают, что мир возвращается к биполярному состоянию, с доминированием Китая и США. Этой идее соответствует дискурс Джо Байдена, который активно возрождает риторику «лидеров свободного мира», а также лозунги защиты демократии с целью заработать политические очки как на внутриамериканской, так и на внешнеполитической арене. В ходе недавнего визита в Варшаву он даже охарактеризовал конфликт на Украине как часть глобального противостояния авторитарной и демократической идеологий. В других частях мира большинство людей не верит в это: как в Китае, так и в России и Турции считают, что мир движется к многополярности и будет разделён на множество центров силы. Согласно такому сценарию Запад будет лишь одним из полюсов со своим «локальным» порядком.

К тому же население незападных стран не верит в то, что Запад поддерживает Украину во имя защиты демократии. Авторы исследования объясняют это фундаментальной трансформацией восприятия этой идеологии. Люди в указанных государствах склонны думать, что живут в «настоящей демократии» — так ответили 77% опрошенных в Китае и 57% в Индии, того же мнения зачастую придерживаются в Турции (36%) и России (20%). Более того, те же Индия и Турция сегодня видят себя в качестве новых великих держав, которые имеют право не соглашаться с Западом во всех вопросах: несмотря на усилия крупных западных СМИ, неустанно твердящих о неудачах российской военной кампании, 76% китайцев, 77% индийцев и 73% турок считают, что Россия стала сильнее либо осталась столь же сильна, как и до обострения конфликта, отмечает автор.

Таким образом, очевидны стали крупные риски для западной внешней политики в будущем. Многое будет зависеть от способности Запада работать с теми, кто воспринимает конфликт иначе, и не пытаться перетянуть их на «правильную сторону». Украинский конфликт ускорил формирование постзападного мира, а с учётом нынешних тенденций Запад в будущем, может, и окажется более сплочённым, но при этом будет сильнее изолирован от всех остальных, резюмирует Politico.