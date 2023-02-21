AP: Путин осудил Запад за развязывание украинского конфликта и агрессивные информационные атаки на Россию

В послании к Федеральному собранию российский президент обрушился с критикой на США и их союзников. Глава государства обвинил западные правительства в провоцировании конфликта на Украине и в стремлении очернить российскую культуру, религию и ценности, передаёт Associated Press.
В послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин выступил с осуждением Запада. Он обвинил США и их союзников в развязывании украинского конфликта, сообщает Associated Press.
«Это они развязали войну. А мы используем силу, чтобы её остановить», — подчеркнул глава государства, обращаясь к присутствующим законодателям, государственным чиновникам и военным, принимающим участие в спецоперации.
По утверждению агентства, в качестве ещё одного объяснения продолжающемуся конфликту президент назвал защиту гражданского населения в «украинских регионах». «Мы защищаем свой родной дом, а цель Запада — безграничная власть», — отметил Путин.
Кроме того, по словам президента, западные правительства прекрасно понимают, что Россию «победить на поле боя невозможно». Поэтому они осуществляют «агрессивные информационные атаки» и «искажают исторические факты», нападая на её культуру, религию и ценности.
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