Judging Freedom: США ведут тайную войну против России без каких-либо оснований

Бывший судья Верховного суда Нью-Джерси и ведущий YouTube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано раскритиковал американского президента за то, что под видом инструкторов он отправляет на Украину военных, которые фактически уже участвуют в конфликте. При этом, по словам эксперта, Россия не представляет какой-либо угрозы Соединённым Штатам.

На данный момент президент потратил около 50 миллиардов долларов (на помощь Украине. — ИноТВ) в виде наличных и военной техники. Мы не знаем, сколько там (американских. — ИноТВ) военнослужащих, но мы знаем, что они там.

Они не носят формы, поскольку находятся там тайно. Они под видом «советников» и «инструкторов» показывают украинским войскам, как использовать американскую военную технику в случае, если она физически находится на Украине.

Американцы, физически находящиеся в Польше, используют американскую технику на Украине для нападения на российские войска на Украине и в России. И они нажимают на спусковой крючок из Польши. Если это не американские войска стреляют по российским войскам, то как это ещё назвать?

Разрешал ли конгресс американским войскам стрелять по российским войскам? Не разрешал. Объявлял ли конгресс войну России? Конечно, нет. Для войны против России нет ни правовой, ни моральной, ни конституционной основы. Но Джо Байден ведёт войну с Россией.

Господин президент, вы будете оказывать помощь Украине «столько, сколько потребуется». «Столько, сколько потребуется». Я уже об этом спрашивал и спрошу снова: чтобы добиться чего? Какова ваша цель? Он этого не скажет.

Если его целью является вывод российских войск с Украины и, возможно, из Крыма, то это недостижимая в военном отношении цель. Если его задача состоит в отстранении президента России Владимира Путина от должности, о чём намекают американский Госдепартамент и его коллеги в Западной Европе, а сенатор Линдси Грэм просит публично, то с военной точки зрения этого добиться невозможно.

Таким образом, без чёткой военной цели против России и без чёткой военной угрозы с её стороны Соединённым Штатам, их гражданам, имуществу или национальной безопасности нет абсолютно никаких оснований для военной помощи (Киеву. — ИноТВ) и для начала, господин президент, войны против России — тайной войны с войсками без формы.

Они (американские военные. — ИноТВ) носят форму в Польше, где нажимают на спусковые крючки. Но они не носят её на Украине, где они присутствуют и демонстрируют украинским войскам, как пользоваться техникой.

Последние опросы показывают, что 48 — это поразительное число, друзья мои! — 48 процентов американцев поддерживают военное участие в украинском конфликте. Я не говорю, что эти 48 процентов сумасшедшие. Я скажу, что они слышат только одну сторону истории, которую мы получаем от мейнстримовых СМИ, а те получают от ЦРУ.

Какова другая сторона этой истории? Я вам только что её сформулировал. И добавлю ещё кое-что: господин президент, это преступление, военное преступление, то, что вы с помощью ВМС и ЦРУ напали на союзника по НАТО, подорвав трубопровод «Северный поток», которым совместно владеют Германия — участница Североатлантического договора — и Россия, которая не представляет для нас никакой угрозы.

Дата публикации 20 февраля 2023 года.