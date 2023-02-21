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Послание Владимира Путина Федеральному собранию — видео
Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Ожидается, что главными темами его выступления станут развитие страны, оценка специальной военной операции на Украине, а также международная обстановка.
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ИноТВ Россия Европа
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