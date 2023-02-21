Послание Владимира Путина Федеральному собранию — видео

13:10 Отец Захаряна опроверг информацию о переходе сына в «Галатасарай» Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, высказался о возможном трансфере своего сына в турецкий «Галатасарай».

13:09 Путин заявил, что Россия вышла на новый цикл роста экономики Россия вышла на новый цикл роста экономики.

13:07 Путин: Россия обеспечила устойчивость экономической ситуации Российские власти обеспечили устойчивость экономической ситуации и не допустили возникновения дефицита товаров, заявил президент России Владимир Путин.

13:05 Минобороны заявило об уничтожении российскими военными двух установок HIMARS у Краматорска ВС России в ходе наступления на Донецком направлении за сутки в районе Краматорска уничтожили две установки РСЗО HIMARS, сообщили в российском Минобороны.

13:02 Путин: российские банки работают стабильно и имеют запас прочности Российские банки работают стабильно и устойчиво, имеют запас прочности.

13:00 Путин: инициаторы санкций против России наказывают сами себя Российский лидер Владимир Путин заявил, что инициаторы санкций против России наказывают сами себя.

13:00 Захарян сообщил, что не рассматривает вариант перехода в «Галатасарай» Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян опроверг информацию о своём переходе в турецкий «Галатасарай».

12:59 Клаудиньо: соперники «Зенита» стали опаснее, они готовятся навязать борьбу за титул Нападающий «Зенита» Клаудиньо назвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) сильным и конкурентным турниром, победы в котором даются с большим трудом.

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