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Das Erste: разочарование и осознание — мирная инициатива нового президента Бразилии по Украине не оправдала ожиданий Запада

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Позиция нового президента Бразилии Лула да Силвы по конфликту на Украине «вызвала недоумение на Западе», который «принимал желаемое за действительное», пишет Das Erste. На встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем Лула отказался поставлять боеприпасы на Украину, заявил о нежелании принимать даже косвенное участие в конфликте, а также предложил Китаю выступить с совместной мирной инициативой. По мнению экспертов, этот шаг не является «надуманным»: в прошлом Лула неоднократно приводил конфликтующие стороны за стол переговоров.
Das Erste: разочарование и осознание — мирная инициатива нового президента Бразилии по Украине не оправдала ожиданий Запада
AP

Ожидания были велики: он должен был продвигать зашедшие в тупик торговые соглашения, инициировать новые партнёрские отношения и спасти Амазонку. После визита канцлера Германии Олафа Шольца к Луису Инасиу Лула да Силва на Западе внезапно наступило «разочарование и осознание»: «некоторые ожидания от нового президента Бразилии, возможно, были скорее принятием желаемого за действительное», пишет Das Erste.

Это стало предельно ясно, когда речь зашла о конфликте на Украине. Лула «явно отверг желание Шольца»: Германия хотела, чтобы Бразилия поставляла Украине боеприпасы для танков.
 
«Бразилия не заинтересована в поставках боеприпасов для использования на войне между Россией и Украиной. Бразилия — страна мира. Поэтому Бразилия не хочет принимать в этом никакого участия, пусть даже косвенного», — заявил Лула.
 
Как утверждает издание, это можно было предвидеть заранее. Эта позиция отвечает не только линии Лулы, но и внешней политике страны в целом. Бразилия не участвует и в санкциях.
 
Профессор международных отношений и директор Центра политических исследований БРИКС Ана Гарсия поясняет: «Бразилия — страна, исторически полагавшаяся на автономию от великих держав и экономическое развитие в своей внешней политике. Это связано с историей страны, а также с ролью регионального лидера, особенно для развивающихся стран. В первую очередь она следует прагматическому подходу. Бразилия никогда твёрдо не присоединялась к какому-либо блоку или центру силы. В этом нет ничего нового».
 
Ещё в первые два срока своего пребывания на посту президента в начале 2000-х Лула придерживался многополярной стратегии и всегда выступал за поддержание хороших отношений со всеми глобальными игроками — будь то Союз южноамериканских наций (УНАСУР), БРИКС или G20, будь то диктаторы или демократы.
 
Ещё до своего последнего избрания на пост президента позиция Лулы в отношении конфликта на Украине «вызывала недоумение на Западе». В интервью американскому журналу Time он возложил часть ответственности за развязывание конфликта на президента Украины Владимира Зеленского и НАТО. Однако сейчас Лула всё-таки «пошёл на попятную». По итогам встречи с Шольцем был опубликован совместный пресс-релиз, осуждающий действия России. Лула подчеркнул, что Россия совершила «классическую ошибку» и поступила «неправильно». «Однако я всегда считал: если один не хочет, двое не могут воевать», — отметил президент Бразилии.
 
Иначе говоря, в конфликте всегда участвуют две стороны. В ходе визита Шольца Лула ясно дал понять, что для поиска решения путём переговоров было предпринято недостаточно усилий. Он даже «вступил в игру» в роли «наводчика мостов для мира».
 
С точки зрения Бразилии, этот шаг не кажется «надуманным», как может показаться на первый взгляд. В прошлом Лула неоднократно приводил конфликтующие стороны за стол переговоров — как в Латинской Америке, так и на Ближнем Востоке. В ходе предстоящих поездок в Вашингтон и Пекин в ближайшие месяцы он собирается «прощупать почву» для возможных переговоров. По словам Лулы, теперь за дело должен взяться Китай и оказать помощь.
 
Ана Гарсия отмечает: «Это не наивная идея. Так Лула позиционировал себя и в других ситуациях международной напряжённости. Возможно, не стоит возлагать слишком большие надежды на то, что Китай будет играть значимую роль в этом процессе, поскольку у Китая уже есть свои проблемы, которые необходимо решить, и между Западом и Китаем существует значительная напряжённость. Возможными партнёрами могут стать Турция, Индия и ЮАР».
 
Однако вопрос состоит в том, насколько реален такой шаг вообще на данный момент — и не склонен ли Лула переоценивать себя.
 
В бразильской прессе эта тема поначалу не нашла отклика. В любом случае, внутри страны у Лулы есть другие заботы. Необходимо расследовать попытку захвата правительственных зданий в Бразилиа сторонниками экс-президента Жаира Болсонару и найти пути преодоления глубокого идеологического раскола в стране.
 
Волнения назревают и в регионе, особенно в соседнем Перу, погрязшем в глубоком политическом кризисе. «Наводчик мостов» хотел бы преуспеть и там. Одно можно сказать наверняка: Лула ясно дал понять, что намерен играть значимую роль на региональной и мировой арене. Разногласия по «украинскому вопросу» не означают, что Бразилия не является партнёром Германии, утверждает Das Erste. 
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Das Erste Германия Европа
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