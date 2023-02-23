WP: «Запад против всех» — Азия, Африка и Ближний Восток не согласны с западной позицией по украинскому кризису

Достаточно взглянуть за пределы Запада, и станет ясно, что остальной мир не придерживается единых позиций в отношении российско-украинского конфликта, зачастую поддерживая Москву, пишет The Washington Post. Ближневосточные, африканские и азиатские регионы помнят времена колониализма, империалистическую внешнюю политику Европы и США и не готовы смириться с игнорированием проблем Глобального Юга, отмечает автор.

«Когда Америка пришла в Ирак, когда Америка пришла в Ливию, у них были свои оправдания, которым мы не поверили, и теперь они пытаются настроить мир против России. Это тоже неприемлемо. Я до сих пор не вижу никакого оправдания для вторжения, но нам нельзя диктовать действия России на Украине. Я искренне считаю, что США пытались запугать нас… Нас обманули», — отметил ведущий влиятельного ток-шоу на южноафриканском радио Клемент Маньятела. По ходу конфликта его аудитория всё чаще начала задаваться вопросами о реальных причинах эскалации в регионе и роли НАТО в этом процессе, сообщает The Washington Post.

За год Западу удалось сплотить свои ряды, сформировав то, что Джо Байден называет «глобальной коалицией». Однако если посмотреть за пределы западного мира, то станет ясно, что все остальные весьма далеки от единства в отношении происходящего на Украине. Существует множество свидетельств того, что попытка изолировать Владимира Путина провалилась, и не только лишь среди союзников России, таких как Китай и Иран. При этом конфликт обнажил глубокий глобальный разрыв, а также выявил пределы влияния США на быстро меняющийся мировой порядок, отмечает автор материала.

За последние полтора месяца главу российской дипломатии Сергея Лаврова принимали в девяти странах Африки и Ближнего Востока, в том числе в ЮАР, министр иностранных дел которой Наледи Пандор назвала встречу с коллегой «замечательной», подчеркнув «прекрасные» дружественные связи стран. Люди из незападных государств строят своё отношение к российско-украинскому конфликту на текущих и истерических обидах, помня западный колониализм, высокомерие и неспособность выделять условной Палестине, Эфиопии или Демократической Республике Конго столько же ресурсов, как и Киеву, пишет автор статьи. «Западные страны лицемерны. Эти люди колонизировали весь мир. То, что сделала Россия, нельзя оправдать, но в то же время нельзя всецело обвинять её», — считает клерк из индийской Калькутты Бхаскар Датта.

США бравировали тем фактом, что 141 из 193 стран ООН проголосовали за осуждение России после обострения конфликта, однако лишь 33 страны ввели санкции против Москвы. Они же оказывают Киеву военную помощь. При этом две трети населения земного шара проживает в странах, которые воздержались от осуждения России. «За последние 15 лет Западу не удалось увидеть нарастание недовольства во всём мире, и Россия полностью воспользовалась этим. Россия смогла изобразить происходящие события как войну с НАТО. Это Запад против всех», — цитирует издание слова проамериканского общественника из ЮАР Уильяма Гумеде. По его словам, в незападных государствах давно копятся обиды на США и их союзников, поскольку они испытывают всё меньше интереса к решению проблем Глобального Юга.

Когда Запад начал сдавать позиции, Россия и Китай заняли освободившееся пространство, помогая развивающимся странам и предоставив альтернативу западной гегемонии. Если Латинская Америка географически и исторически оказалась теснее связана с США, то Ближний Восток, Африка и Азия превратились в боле битвы за сердца и умы. Ближний Восток — это один из регионов, где России удалось найти друзей и упрочить влияние, считает неназванный эксперт по проблеме организованной преступности из Египта. «Конечно, я поддерживаю Путина. Давным-давно мы потеряли веру в Запад. Все арабы в этой части мира поддерживают Путина, и мы рады слышать, что он получает территории на Украине»*, — добавил он.

На прошлой неделе Индия объявила, что её товарооборот с Россией вырос на 400% с момента обострения украинского кризиса. «Остальной мир искренне воспринимает происходящее как европейский конфликт. Они не видят глобального конфликта или чего-либо, о чём говорит Запад. Да, это имеет международные последствия, такие как инфляция. Но эти последствия вызваны санкциями», — цитирует издание слова бывшего министра иностранных дел Индии Канвала Сибала. Незападные страны отрицают нарратив борьбы с Россией во имя принципов демократии — «это не тот аргумент, в который верят серьёзные люди», сказал он, напомнив о натовских бомбардировках Сербии, поддержке США диктатур во время холодной войны и о вторжении в Ирак как о примерах нарушения декларируемых Вашингтоном принципов.

По его словам, Индия не хочет рисковать отношениями с Россией, трезво оценивая свои интересы с точки зрения военно-технического сотрудничества и импорта нефти со скидкой: напряжённость на границе с Китаем сохраняется, как и риски инфляции, поэтому Дели нужно поддерживать диалог с Москвой. Вашингтон, ранее пытавшийся надавить на индийскую сторону, по-видимому, принял её позицию, понимая важность страны в качестве противовеса Пекину в регионе, и закрыл глаза даже на новую российско-индийскую ракетную сделку.

С куда меньшим пониманием в США встретили решение ЮАР провести совместные военные учения с Китаем и Россией, восприняв это как отклонение от заявленного страной нейтралитета. «В их демонстративную позицию нейтралитета, мягко говоря, верить всё труднее и труднее», — сказал неназванный американский чиновник. По его словам, Соединённые Штаты вложили значительные средства в республику в период после окончания апартеида и остаются крупнейшим иностранным инвестором и экспортным рынком для Южной Африки. Южноафриканская сторона парировала, отметив, что в прошлом году проводила учения с американцами, хотя они и были сосредоточены на гуманитарном реагировании.

Ранее разгрузка российского судна, якобы имеющего отношение к транспортировке оружия, в порту Саймонстаун также вызвала резкую реакцию в Вашингтоне: США направили официальное предупреждение правительству ЮАР, предупреждая о вторичных санкциях. Но у Южной Африки есть свои причины сохранять верность России, несмотря на риски: Советский Союз поддерживал правящую партию — Африканский национальный конгресс — на протяжении десятилетий в изгнании в эпоху апартеида, а многие из её высокопоставленных деятелей учились в СССР, в их числе — министр обороны Танди Модизе. «Россия была с нами, когда мы были в цепях. Мы не говорим, что Россия правильно сделала, разрушив Украину, но, если вы спросите нас, какую позицию мы занимаем в этой борьбе, мы должны быть честны. Мы никогда не сможем отвернуться от России», — сказал житель пригорода Йоханнесбурга.

«…Россия даёт отпор. Отношение Африки к войне таково, что Россия защищается от НАТО. Россия никогда не участвовала в колониализме. Может быть, Россия неправа, но отношение людей определяется историей», — приводит The Washington Post слова другого жителя ЮАР.

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).