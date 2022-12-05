Steigan: катастрофа для всей планеты или конец колониальных войн Запада — в Норвегии спрогнозировали последствия украинского конфликта

Военное поражение России на Украине было бы катастрофой не только для неё, но и для всей планеты, пишет норвежский портал Steigan. Многолетняя русофобия стран Запада и желание США возглавлять «западный мировой порядок» ведут мир к ядерной войне. С другой стороны, поражение НАТО ознаменует конец колониальных войн и ослабление имперских амбиций Соединённых Штатов.

«Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, альянс не должен допустить такого исхода», — заявил Йенс Столтенберг на пресс-конференции 11 октября в Брюсселе. Спустя три дня он добавил, что единственный способ достичь решения украинского конфликта — на поле боя. «Многие конфликты решаются за столом переговоров, но это не тот случай, и Украина должна победить, поэтому мы будем поддерживать её столько, сколько потребуется», — цитирует слова генсека НАТО норвежский новостной портал Steigan.

Европейские СМИ публикуют заявления о конфликте без намёка на компромисс или дипломатию, а россиян ежедневно обвиняют в самых жутких преступлениях. Наиболее абсурдные утверждения, такие как диверсии россиянами собственных газопроводов и бомбардировки собственных позиций на крупнейшей в Европе атомной электростанции, выдаются за библейские истины. Не щадят ни одного россиянина, даже участников Паралимпийских игр. У русофобии имеется явный расистский подтекст, и в этом тоже нет ничего нового. Бывший министр обороны Норвегии сказал об этом так: «В серой массе, которая сейчас заполняет улицы, театры и поезда в России, не так много умных глаз. В частности, заметно, как азиатская и восточная кровь стала преобладать», — отмечает Steigan.

Скандинавские страны, которые в течение нескольких десятилетий делали упор на укреплении международной безопасности и нейтралитете, теперь соревнуются в воинственных мерах против России. И государственные, и основные западные СМИ не гнушаются ложью, а реальная дискуссия невозможна: Россия виновата, и с ней нужно бороться, сколько человеческих жизней это бы ни стоило. Однако, что произойдёт, если Россия проиграет войну? — задаётся вопросом автор статьи.

После поражения России следующей мишенью станет Китай. ОПЕК+, БРИКС+, G20 — все попытки установить многополярный мир провалятся. Стремление премьер-министра Индии к созданию «нового мирового порядка», в котором не будут доминировать бывшие колониальные державы, будет осуждено. Растущая часть мира, уставшая от колониального мышления Запада, снова станет неактуальной. Доллар останется доминирующей валютой. США с помощью крупнейшего в мире военного альянса НАТО будут продолжать объявлять одну войну за другой всем, кого посчитают угрозой так называемому «мировому порядку, основанному на правилах». Бывший посол Франции в США Жерар Аро говорил, что так называемый «порядок, основанный на правилах» — не что иное, как «западный порядок» во главе с США. «Как только начинаются дебаты об американской внешней политике, тут же звучат заявления: «Мы должны восстановить наше лидерство. Лидерство! И теперь другие страны задаются вопросом: «Почему лидерство?», — цитирует слова дипломата Steigan.