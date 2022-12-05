Steigan blogger Оригинал

Steigan: катастрофа для всей планеты или конец колониальных войн Запада — в Норвегии спрогнозировали последствия украинского конфликта

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Военное поражение России на Украине было бы катастрофой не только для неё, но и для всей планеты, пишет норвежский портал Steigan. Многолетняя русофобия стран Запада и желание США возглавлять «западный мировой порядок» ведут мир к ядерной войне. С другой стороны, поражение НАТО ознаменует конец колониальных войн и ослабление имперских амбиций Соединённых Штатов.
Steigan: катастрофа для всей планеты или конец колониальных войн Запада — в Норвегии спрогнозировали последствия украинского конфликта
AP
«Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, альянс не должен допустить такого исхода», — заявил Йенс Столтенберг на пресс-конференции 11 октября в Брюсселе. Спустя три дня он добавил, что единственный способ достичь решения украинского конфликта — на поле боя. «Многие конфликты решаются за столом переговоров, но это не тот случай, и Украина должна победить, поэтому мы будем поддерживать её столько, сколько потребуется», — цитирует слова генсека НАТО норвежский новостной портал Steigan.
 
Европейские СМИ публикуют заявления о конфликте без намёка на компромисс или дипломатию, а россиян ежедневно обвиняют в самых жутких преступлениях. Наиболее абсурдные утверждения, такие как диверсии россиянами собственных газопроводов и бомбардировки собственных позиций на крупнейшей в Европе атомной электростанции, выдаются за библейские истины. Не щадят ни одного россиянина, даже участников Паралимпийских игр. У русофобии имеется явный расистский подтекст, и в этом тоже нет ничего нового. Бывший министр обороны Норвегии сказал об этом так: «В серой массе, которая сейчас заполняет улицы, театры и поезда в России, не так много умных глаз. В частности, заметно, как азиатская и восточная кровь стала преобладать», — отмечает Steigan.
 
Скандинавские страны, которые в течение нескольких десятилетий делали упор на укреплении международной безопасности и нейтралитете, теперь соревнуются в воинственных мерах против России. И государственные, и основные западные СМИ не гнушаются ложью, а реальная дискуссия невозможна: Россия виновата, и с ней нужно бороться, сколько человеческих жизней это бы ни стоило. Однако, что произойдёт, если Россия проиграет войну? — задаётся вопросом автор статьи.
 
После поражения России следующей мишенью станет Китай. ОПЕК+, БРИКС+, G20 — все попытки установить многополярный мир провалятся. Стремление премьер-министра Индии к созданию «нового мирового порядка», в котором не будут доминировать бывшие колониальные державы, будет осуждено. Растущая часть мира, уставшая от колониального мышления Запада, снова станет неактуальной. Доллар останется доминирующей валютой. США с помощью крупнейшего в мире военного альянса НАТО будут продолжать объявлять одну войну за другой всем, кого посчитают угрозой так называемому «мировому порядку, основанному на правилах». Бывший посол Франции в США Жерар Аро говорил, что так называемый «порядок, основанный на правилах» — не что иное, как «западный порядок» во главе с США. «Как только начинаются дебаты об американской внешней политике, тут же звучат заявления: «Мы должны восстановить наше лидерство. Лидерство! И теперь другие страны задаются вопросом: «Почему лидерство?», — цитирует слова дипломата Steigan.
 
После России и Китая следом займутся Ираном, который уже находится под западными санкциями с 1979 года. Взять под контроль Среднюю Азию будет не сложно, и тогда же поставят на место Турцию и Саудовскую Аравию. Пакистану и Индии тоже придётся отказаться от какого-либо подобия суверенитета. Африка, с её нынешними 29 американскими военными базами, превратится вслед за Латинской Америкой в «задний двор» США.

С другой стороны, поражение НАТО, ослабит альянс и заставит США прекратить свои империалистические войны. Что касается Евросоюза, то поражение НАТО ознаменует конец шестисотлетней эпохи колониализма, пишет Steigan.
 
Поражение России было бы катастрофой не только для неё, но и для всей планеты. В первую очередь это будет катастрофа Европы. Мечты де Голля и Горбачёва о мирной, устойчивой и процветающей Европе от Лиссабона до Владивостока будут похоронены ещё глубже. Экономическая война, которую Соединённые Штаты ведут против своих союзников, вынуждает Европу покупать «грязные» энергоносители у американцев по ценам, вчетверо превышающим те, которые платят потребители в США. «Не по-дружески», — осторожно заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Немецкий политик Оскар Лафонтен выразился точнее: «Уже более века провозглашённой целью американской политики является предотвращение любой ценой слияния немецкого бизнеса и технологий с российским сырьём. Совершенно очевидно, что, если принимать это во внимание, то мы имеем дело с давно готовившейся опосредованной войной Америки против России».
 
В лучшем случае поражение России приведёт к тому, что Европа превратится в бедный музей без истории; в далёкий континент, который вряд ли подойдет для образовательных поездок богатых американцев. На фоне происходящего всеобщего мирового перевооружения, дальнейшего расширения НАТО к границам России и развёртывания американских ракет с подлётным временем в 4-5 минут до Москвы, ядерная война с эпицентром на европейском континенте будет неизбежна. «Украинский кризис — всего лишь разминка. Грядёт ещё больший», — цитирует слова главы стратегического командования США адмирала Чарльза Ричарда портал Steigan. В завершении статьи автор выразил пожелание Йенсу Столтенбергу быть осторожнее со своими пожеланиями для всех европейцев.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Steigan blogger Норвегия Европа
теги
геополитика Европа ЕС Запад Йенс Столтенберг Китай многополярность НАТО Россия русофобия свобода слова спецоперация России на Украине США Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров