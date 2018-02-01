IBO: атомные подлодки НАТО зачастили в прибрежные воды Норвегии Игры в кошки-мышки между НАТО и Россией в водах Баренцева и Норвежского морей привели к тому, что подлодки союзников всё чаще появляются в норвежских портах. Эксперты всерьёз опасаются, что рост числа подобных визитов увеличит риск аварий, связанных с утечкой радиации, сообщает The Independent Barents Observer. 1 февраля 2018 Independent Barents Observer

AldriMer: Россия становится мощным и амбициозным противником в новой гонке вооружений Норвежская разведка предупреждает, что Россия заметно расширила своё военное присутствие в северных морях и выделяет значительные суммы на модернизацию ВМФ и строительство подлодок. Русские наращивают военный потенциал и становятся «мощным противником с большими амбициями в гонке вооружений, проходящей в непосредственной близости от Норвегии», пишет AldriMer.no. 10 января 2018 AldriMer.no

IBO: жители Кольского полуострова зачастили в Финляндию за покупками На самом северном КПП Финляндии, на границе с Кольским полуостровом, отмечается увеличение движения. За прошлый год там было зафиксировано более 9 миллионов переходов границы. Причём их основная часть приходится на россиян, которые приезжают в Финляндию за покупками, сообщает Independent Barents Observer. 9 января 2018 Independent Barents Observer

IBO: новая госструктура поможет России отстоять интересы в Арктике На фоне роста геополитической значимости Арктики Россия собирается создать там особую структуру, ответственную за комплексное развитие региона, сообщает The Independent Barents Observer. Как отмечает издание, такой шаг Москвы заставляет вспомнить о действиях советской власти в начале 30-х, которая учредила Главсевморпуть, обладавший широкими полномочиями в деле освоения Арктики. 9 января 2018 Independent Barents Observer

High North News: норвежский писатель выяснил, почему россияне голосуют за Путина Журналист и писатель Бернард Мор, который с 2006 года жил в России и участвовал в выпуске газеты «Мой район», принадлежащей норвежской компании Schibsted, заинтересовался «феноменом» популярности Путина. Он решил опросить своих коллег и знакомых среди россиян и написать целую книгу под заголовком «Почему русские голосуют за Путина?», сообщает High North News. 11 декабря 2017 High North News

Глава МИД Финляндии: всегда приятно встречаться с dorogoy Sergey Lavrov Несмотря на растущий интерес военных к Арктике, сотрудничество в этом регионе идёт прекрасно, заявил глава МИД Финляндии Тимо Сойни в интервью The Independent Barents Observer. По мнению министра, для решения всех проблем необходим в первую очередь диалог, в том числе и с Россией. «Всегда полезно встретиться с dorogoy Sergey Lavrov!» — добавил Сойни. 17 ноября 2017 Independent Barents Observer

NRK: Норвегия беззащитна перед новейшим высокоточным оружием России Бывший главком ВС Норвегии Сверре Дисен считает, что комплексы «Искандер», крылатые ракеты и другое новейшее российское оружие представляет серьёзную угрозу. Норвегии придётся защищать очень много важных объектов, а на практике это сделать почти невозможно, сообщает NRK. Военные эксперты также отмечают, что Норвегия особенно уязвима перед новыми вооружениями, поскольку они мгновенно могут разрушить инфраструктуру. 10 ноября 2017 NRK

TV 2 NORGE: своей мощью «Князь Владимир» способен испепелить врага В ноябре на воду будет спущена новая российская подлодка «Князь Владимир», которая сможет нести на борту больше ракет, чем её предшественники, и «превратить врагов в радиоактивный пепел», сообщает TV 2 NORGE. В последнее время наблюдается «активное наращивание» активности российских субмарин, и НАТО испытывает «проблемы» с их отслеживанием, отмечается в статье. 8 ноября 2017 TV 2 NORGE

Independent Barents Observer: на Северном флоте Путин добился своего За пять лет глава Кремля Владимир Путин смог значительно укрепить военно-морские силы своей страны, пишет The Independent Barents Observer. Северный флот бьёт советские рекорды по наплаванности, приобретает опыт реальных боевых действий, модернизируется, а также регулярно пополняется новейшими разработками, рассказывает автор статьи Томас Нильсен. 1 ноября 2017 Independent Barents Observer

IBO: крушение вертолёта даёт России повод для расширения на Шпицбергене Российский вертолёт потерпел крушение на архипелаге Шпицберген, и в связи с этим российские власти считают необходимым строительство там собственной поисково-спасательной базы. Однако, как отмечает The Independent Barents Observer, Шпицберген — это территория Норвегии, хотя и с особым статусом, поэтому подобной деятельностью должны заниматься именно норвежцы. 29 октября 2017 Independent Barents Observer