NEWSinENGLISH.no: сторонники Украины разочарованы норвежской помощью стране

Оппозиционные политики и сторонники Украины в Норвегии остались разочарованы увеличением помощи Осло Киеву в этом году всего на 7 млрд норвежских крон, что эквивалентно примерно $2 млрд, передаёт портал NEWSinENGLISH.no. В Украинской ассоциации в Норвегии увеличение помощи назвали «настолько незначительным, что оно вряд ли будет иметь хоть какой-то эффект».

Правительство Норвегии объявило об увеличении своей военной и гуманитарной помощи Украине в этом году с 15 млрд до 22 млрд норвежских крон, что эквивалентно примерно $2 млрд. Однако, как сообщает портал NEWSinENGLISH.no, оппозиция и сторонники Украины в Норвегии остались разочарованы столь незначительным увеличением.

По словам премьер-министра Йонаса Гар Стёре, около 6 млрд норвежских крон в этом году будет направлено на приобретение столь необходимых Украине систем противовоздушной обороны, а ещё 1 млрд норвежских крон будет выделен в качестве гражданской поддержки.

Поддержку Киева со стороны Осло премьер назвал «уникально гибкой». Он напомнил, что Норвегия предоставляет Украине пятилетнюю программу военной помощи общим объёмом около 75 млрд норвежских крон, то есть чуть менее $7 млрд, что позволяет правительству «реагировать на потребности по мере их поступления». Стёре также допустил, что в будущем программа, возможно, будет расширена.

Впрочем, слова Стёре, не убедили Украинскую ассоциацию в Норвегии. За день до объявления правительства десятки известных норвежцев, в том числе экономисты, писатели и политики, подписали заявление с требованием значительного увеличения норвежской помощи Украине.

Как отмечает портал, 7 млрд норвежских крон — явно не то, на что они рассчитывали. Эту помощь в ассоциации назвали «настолько незначительной, что она вряд ли будет иметь хоть какой-то эффект». Там также сочли, что она не послужит вдохновением для других стран, а, напротив, заставит их задаться вопросом, зачем им увеличивать свою помощь, если Норвегия этого не делает.