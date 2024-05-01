NEWSinENGLISH.no: сторонники Украины разочарованы норвежской помощью стране

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WSJ: успехи России грозят Украине обрушением фронта Wall Street Journal
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AP: родившаяся на Украине конгрессвумен голосовала против помощи Киеву — Америка важнее Associated Press
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Times: выставка трофейного оружия отражает уверенность Москвы в победе Times
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Sky News: ВСУ обвинили в сокрытии реального положения дел на фронте Sky News
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Japan Times: зацикленность Байдена на Украине вредит США в противостоянии с Китаем Japan Times
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NYT: брешь в украинской обороне помогла России перехватить инициативу на фронте New York Times
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Welt: Россия восстановила контроль над 60% ДНР Welt (TV)
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«Придётся отступить до Краматорска» — Украине предрекли катастрофический сценарий Welt (TV)
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ФСТ предупредила о задержке оформления посылок «Почты России» из-за платежей
Федерльная таможенная служба предупредила, что с 30 апреля фиксирует задержку в оформлении посылок, которые доставляются «Почтой России». Это связано с таможенными платежами за ввозимые посылки.
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Конфликт в Газе спровоцировал около 1100 протестов в Нью-Йорке с осени 2023 года
Конфликт в секторе Газа стал причиной примерно 1100 протестов в Нью-Йорке с октября 2023 года.
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Синоптик спрогнозировал дожди на Пасху в Москве
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал дожди на Пасху в Москве.
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В «Спартаке» заявили, что дело об экстрадиции Промеса ещё рассматривается
Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию о том, что дело нападающего «Спартака» Квинси Промеса о ДТП в Дубае (ОАЭ) закрыто.
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Тренеру сборной России по велотреку Макаровой отказали в нейтральном статусе по политическим причинам
Тренер сборной России по велотреку Татьяна Макарова сообщила, что Международный союз велосипедистов (UCI) отклонил её заявку на нейтральный статус.
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Захарова: Латвия должна рассказать, кто разрешил Украине бить по России
Министерство иностранных дел Латвии должно предъявить список стран, которые разрешили Украине атаковать территорию России с помощью их оружия, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.
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СБУ сообщила о задержании банды, торговавшей оружием с передовой
СБУ задержала членов банды, торговавшей на Украине оружием с фронта.
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The Athletic: Лунин продлит контракт с «Реалом» до 2028 года с повышением зарплаты
Голкипер «Реала» Андрей Лунин близок к продлению контракта с мадридским клубом.
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В Иванове умер участник первомайской эстафеты, прокуратура начала проверку
Прокуратура Ивановской области заявила о гибели одного из участников первомайской эстафеты в Иванове.
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Премьер-министр Грузии: власти примут закон об иноагентах, несмотря на протесты
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» примет закон об иностранных агентах, несмотря на дискомфорт от протестов.
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Открытое горение в административном здании в Москве ликвидировано
Специалистам МЧС удалось ликвидировать открытое горение в двухэтажном административном здании на северо-востоке Москвы.
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Рогов: военные подняли флаг России над селом Работино
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военнослужащие подняли флаг России над селом Работино.
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Парижские мусорщики пригрозили забастовкой на время Олимпиады
Профсоюз сборщиков мусора Парижа подал два уведомления о забастовке, одно из которых охватывает период проведения Олимпиады.
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Адвокат Бушманов считает, что Промес может вернуться в Россию из ОАЭ
Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал информацию о том, что дело нападающего «Спартака» Квинси Промеса о ДТП в Дубае (ОАЭ) закрыто.
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AC: Зеленский сильно ошибся при оценке нового пакета помощи от США
Издание American Conservative указывает, что Владимир Зеленский сильно ошибся, поверив в способность очередного американского пакета помощи повлиять на ситуацию на поле боя.
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Полиция задержала около 300 протестующих студентов в Нью-Йорке
Американская полиция вечером 30 апреля в Нью-Йорке арестовала около 300 протестующих студентов, выступающих против американской поддержки операции Израиля в секторе Газа.
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Депутат Европарламента требует лишить Грузию статуса кандидата на членство в ЕС
Немецкий депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель призвала лишить Грузию статуса кандидата на вступление в Евросоюз в связи с тем, что полиция оказывает сопротивление участникам акции протеста, выступающим против принятия закона об иноагентах в республике.
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Нурмагомедов посетил матч «Бавария» — «Реал»
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов присутствовал на первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Баварией» и «Реалом».
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Вице-спикер грузинского парламента Талаквадзе раскритиковал оппозицию
Оппозиция в Грузии акциями протеста против закона об иноагентах стремится дестабилизировать страну.
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Полиция применила слезоточивый газ на демонстрации в Париже
Французские правоохранительные органы применили слезоточивый газ для разгона манифестантов на акции в честь 1 Мая в Париже.
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Глава МИД Латвии: некоторые страны разрешили Украине бить по территории России
Ряд стран Запада, которые передали Украине оружие, разрешили ВСУ наносить удары по территории России, заявила глава МИД Латвии Байба Браже, недавно посетившая Киев.
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Главный тренер сборной России по боксу призвал наказать Гурули за клевету
Главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов прокомментировал ситуацию с грузинским боксёром Лашей Гурули.
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Уровень воды в реке Ишим в селе Абатском находится на отметке 1231 см
Информационный центр правительства Тюменской области заявил, что уровень воды в реке Ишим в селе Абатском находится на отметке 1231 см.
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Пожар в административном здании в Москве локализовали
Пожар удалось локализовать в административном здании на северо-востоке Москвы.
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Боец Вольск показал редкую трофейную штурмовую машину М1150, «ослеплённую» в ДНР
Бойцы группировки «Центр» показали редкую трофейную штурмовую машину М1150 на базе американского Abrams. Российские военные «ослепили» её в районе села Бердычи (ДНР) на Авдеевском направлении, попав БПЛА в камеру. После этого «образец инженерной мысли» подорвался на минном поле.
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The Sun: Марадона мог умереть неестественной смертью
Появились новые подробности смерти бывшего нападающего сборной Аргентины Диего Марадоны.
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Сальдо заявил, что ВСУ затиранили население Херсона
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные «затиранили местное население» Херсона.
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Axios: Байден хочет использовать сделку Израиля с ХАМАС в своих интересах
Американский президент Джо Байден попытается извлечь личную выгоду из договорённостей о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС.
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Член конгресса планирует сместить Джонсона с поста спикера палаты представителей
Конгрессмен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин на следующей неделе инициирует отстранение Майка Джонсона от должности спикера палаты представителей. Как утверждает законодатель, Джонсон стал частью движения MUGA — Make Ukraine Great Again («Сделаем Украину снова великой»).
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В Прокуратуре Нидерландов отреагировали на закрытие дела Промеса в ОАЭ
В пресс-службе Прокуратуры Нидерландов прокомментировали информацию о том, что дело нападающего «Спартака» Квинси Промеса о ДТП в Дубае (ОАЭ) закрыто.
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Генерал Питарч: помощь Запада Киеву не остановит наступление России
Генерал-лейтенант испанской армии Педро Питарч заявил в статье для издания ABC, что западная помощь, и в частности недавно одобренная американская, не изменит ход конфликта на Украине и не остановит наступление России.
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Пожар произошёл в административном здании в Москве
Двухэтажное административное здание горит на северо-востоке Москвы.
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Le Parisien: на Олимпиаде в Париже будут подавать около 40 разных блюд ежедневно
Стало известно, чем будут кормить спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).
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Украинский дрон-камикадзе атаковал село Ясные Зори в Белгородской области
Украинский дрон-камикадзе атаковал село Ясные Зори в Белгородской области, беспилотник взорвался. Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Турция решила присоединиться к иску ЮАР против Израиля в суде ООН
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что турецкая сторона приняла решение подключиться к судебному иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН.
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Минобороны: средства ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью
Около 15:30 мск средства ПВО армии России уничтожили беспилотник самолётного типа ВСУ над Белгородской областью.
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В «Пари НН» не подтвердили слухи о назначении Илича главным тренером
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался об информации, что главный тренер греческого «Атромитоса» Саша Илич может возглавить нижегородский клуб.
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Армения и НАТО согласовали направления сотрудничества в военном образовании
Армения и НАТО согласовали программу двустороннего сотрудничества в сфере военного образования на 2024 год.
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Полиция Штутгарта применила газ и дубинки против участников демонстрации
Полиция Штутгарта применила перцовый газ и дубинки против агрессивных участников первомайской демонстрации.
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Свыше пяти тысяч человек участвовали в первомайском шествии на выставке «Россия»
Более 5 тыс. человек стали участниками шествия под лозунгом «Май! Труд крут!» на международной выставке «Россия».
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Карпов: главным тренером «Пари НН» станет Илич из «Атромитоса»
Главный тренер греческого «Атромитоса» Саша Илич возглавит «Пари НН».
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Политолог: в Грузию поступают большие деньги через НПО для организации протестов
В Грузию продолжают поступать большие суммы денег через неправительственные организации, благодаря которым оппозиция с лёгкостью проплачивает акции протеста против принятия закона об иноагентах, сообщил Sputnik Грузия политолог Петре Мамрадзе.
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Кожевников — о переходе Миронова в «Спартак»: это усиление
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал переход защитника «Динамо» Андрея Миронова в «Спартак».
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В «Пари НН» сообщили, когда Юран попрощается с командой
Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов прокомментировал отставку Сергея Юрана из клуба.
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Неизвестные бросили «коктейль Молотова» в синагогу в Варшаве
Неизвестные бросили «коктейль Молотова» в синагогу в Варшаве, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
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Верховная рада намерена легализовать оборонные компании
Депутаты Верховной рады намерены легализовать оборонные компании, в которые будут трудоустраиваться бывшие военные ВСУ.
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В Курской области отменили опасность атаки беспилотников
В Курской области отменили опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор Роман Старовойт.
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Поляки вышли на митинг против втягивания страны в конфликт России и Украины
В Варшаве граждане Польши вышли на «Марш мира» против втягивания страны в российско-украинский конфликт.
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Турецкая полиция задержала более 200 человек на демонстрациях в Стамбуле
Полиция Турции задержала 205 человек в ходе первомайских акций в разных местах Стамбула, сообщает Halk TV.
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Тухель назвал виновного в пропущенных голах «Баварии» в матче с «Реалом»
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил игру защитника Ким Мин Джэ в матче с «Реалом» в первой встрече полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.