Россия занимает сейчас гораздо более сильное положение на поле боя, поскольку её оборонная промышленность смогла адаптироваться к санкциям и продолжает производить достаточное количество вооружений, при этом Москва способна мобилизовать большее число военнослужащих. Об этом заявил глава военной разведки Норвегии Нильс Андреас Стенсонес, передаёт WION. Он также предупредил в своём ежегодном отчёте, что Киеву потребуется обширная военная помощь Запада для того, чтобы попытаться переломить ситуацию.

Итак, российско-украинский конфликт приближается к своей второй годовщине... точнее говоря, скоро начнётся уже третий год, после того как пройдёт дата второй годовщины. И похоже, что дела у Киева обстоят плохо: российские войска громят украинские позиции.



Сейчас резкое предупреждение поступило и от европейской страны: Норвегия предупреждает, что россияне сейчас находятся в гораздо более сильном положении, чем год назад. Представляя свой ежегодный отчёт вместе с другими норвежскими службами безопасности, глава подразделения военной разведки заявил, что Киеву потребуется обширная военная помощь Запада, чтобы переломить ситуацию. Он также подчеркнул, что Москва может мобилизовать примерно в три раза больше войск, чем Украина.



«Россия адаптируется к санкциям лучше, чем ожидалось, и её промышленность способна производить достаточно боеприпасов, боевых машин, беспилотников и ракет, чтобы войска могли поддерживать свои военные действия в течение всего года», — заявил Нильс Андреас Стенсонес, глава военного подразделения службы безопасности Норвегии.



После замены руководства вооружённых сил украинские подразделения оказались вынуждены держать оборону по всей восточной линии фронта. За прошедшие выходные поступали различные сообщения о том, что российские силы продолжают отправлять в зону боёв всё большее количество людей и даже активизируют дальнейшее применение беспилотников, которые теперь служат ключевым оружием на поле боя.



Главными целями сейчас стали Авдеевка, которая расположена к северо-западу от Донецка, и Харьков. Вы видите на своих экранах кадры, которые были сняты в прошлые выходные: в результате атаки российского беспилотника погибли по меньшей мере семь человек, в том числе трое детей. Эта атака привела к пожару, пострадала инфраструктура и жилые районы.



Российские военные медленно, но уверенно продвигаются в районе Авдеевки, это похоже на приближение сил к Бахмуту. И поскольку до президентских выборов в России осталось всего лишь несколько недель, вполне возможно, что взятие города приобретает ещё большую значимость.



А пока военные действия продолжаются, Норвегия вместе с Данией и Нидерландами согласилась предоставить Украине истребители F-16, которые Киев запросил у своих союзников. Основным военным донором для Киева после начала российской спецоперации в феврале 2022 года выступали Соединённые Штаты, однако американский конгресс до сих пор не смог прийти к соглашению о выделении новой помощи.



Дата выхода в эфир 13 февраля 2024 года.