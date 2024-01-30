УП: Норвегия вновь урежет пособия украинским беженцам

Норвегия вновь усиливает меры контроля за украинскими беженцами, поскольку в стране не хватает ресурсов, чтобы обеспечивать всем надлежащие условия. Как пишет «Украинская правда», предложения, которые представили министр труда и социальной интеграции и министр юстиции, направлены прежде всего на сокращение финансовой помощи.

Норвежское правительство объявило об усилении мер контроля за украинскими беженцами, поскольку в стране не хватает ресурсов, чтобы обеспечивать всем надлежащие условия. Как пишет «Украинская правда», предложения, которые представили министр труда и социальной интеграции Тонье Бренна и министр юстиции Эмили Мель, направлены прежде всего на сокращение финансовой помощи.

Теперь украинцы, которые живут в частных домах, а не центрах предоставления убежища, больше не будут получать финансовые выплаты. Для получения единовременной денежной помощи в размере €8200 надо находиться в Норвегии минимум год. Также будет сокращена начальная помощь для пар без детей.

Норвежское правительство также хочет привязать предоставление определённых соцвыплат и услуг украинским беженцам с пребыванием в стране, но эти положения ещё будут обсуждаться. Кроме того, предлагается поощрять беженцев, которые посещают иммиграционные курсы в Норвегии, активнее искать работу или подработку.

Как пояснила глава норвежского Минюста Эмили Мель, эти меры нужны для контроля количества прибывших в Норвегию, на которую приходится более половины украинских беженцев во всех скандинавских странах.

Как напоминает издание, в начале декабря Норвегия уже усиливала отдельные условия пребывания украинских беженцев, однако этого оказалось недостаточно.