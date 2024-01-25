LSM: латвийцы не хотят видеть у себя украинских беженцев после завершения конфликта

Согласно результатам опроса, лишь небольшая часть латвийского общества считает, что государству следует постараться удержать в Латвии украинских беженцев ради решения демографических проблем и рынка труда. Как передаёт LSM, только 6% респондентов полностью согласились с тем, что беженцев необходимо попробовать оставить в стране после завершения конфликта на Украине.

Лишь небольшая часть латвийского общества считает, что государству следует постараться удержать в Латвии украинских беженцев ради решения демографических проблем и рынка труда. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого центром Norstat по заказу LSM.

Респондентов попросили оценить высказывание «Государству следует попытаться удержать украинских беженцев после войны, чтобы облегчить латвийские проблемы с демографией и рабочей силой».

Только 6% респондентов согласились с ним полностью, а 14% поддерживают его частично. Еще 31% отнёсся к высказыванию нейтрально (ни за, ни против), 24% — скорее не согласны, 17% — определённо не согласны.

Женщины чаще, чем мужчины, высказывались определённо или скорее против того, чтобы удерживать украинцев в Латвии после войны (44% и 38%), и реже определённо или скорее за (17% и 26%).

Если смотреть на возраст, то больше всего негативных ответов — в группе от 40 до 49 лет (46%), но и во всех других доля тех, кто против, намного больше, чем тех, кто за. Среди говорящих в семье на латышском доля несогласных с высказыванием меньше, чем среди говорящих на русском (39% и 44%), доля согласных — выше (23% и 17%).