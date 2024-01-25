LSM: латвийцы не хотят видеть у себя украинских беженцев после завершения конфликта

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Рэнд Пол: власти США не могут сделать малейших шагов к улучшению отношений с Россией Tucker Carlson Network
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Daily Telegraph: рост популярности евроскептиков грозит оставить Киев без помощи ЕС Daily Telegraph
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Berliner Zeitung: Германия впервые отправит военные вертолёты на Украину Berliner Zeitung
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DELFI: в Латвии на украинку завели дело за недостаточное владение госязыком DELFI
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Spiegel: кризис на Украине — результат подчинения Европы интересам США, считают в партии Вагенкнехт Der Spiegel
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Guardian: после победы Трампа в Нью-Гэмпшире праймериз — пустая формальность Guardian
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«Наступило сложное время для Киева»: Запад утомился от украинского конфликта, а Россия держится крепко WNP
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Newsweek: многие американцы остались без сбережений накануне выборов Newsweek
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РБК-Украина: Зеленский отменил мероприятия, посвящённые своему дню рождения
Владимир Зеленский отменил мероприятия, посвящённые своему дню рождения.
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Сенатор Рэнд Пол обвинил конгрессменов в отказе от любых шагов навстречу России
Сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол заявил в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, что американские политики застряли в прошлом и отказываются от даже малейших попыток наладить отношения с Москвой.
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Росавиация: аэропорт Сочи работает штатно
Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме после ограничений.
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BI: Россия победила в битве за боеприпасы на Украине
Обозреватель Business Insider Джейк Эпштейн выразил мнение, что Россия значительно опережает Украину по запасам снарядов и одержала верх в «битве за боеприпасы».
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СК: чиновника в Хабаровске арестовали после смерти мужчины от нападения стаи собак
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Хабаровска был заключён под стражу по делу о халатности после смерти мужчины от стаи бродячих собак.
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Полковник Макгрегор: Зеленский — мошенник, не представляющий интересы Украины
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение, что Владимир Зеленский является мошенником, не представляющим интересы украинского народа.
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Росавиация: на работу аэропорта Сочи введены ограничения
Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов на работу аэропорта Сочи введены ограничения.
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Аэропорт Сочи временно приостановил работу
Сочинский аэропорт временно приостановил работу.
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Handelsblatt: Британия хочет купить Taurus у ФРГ для отправки Storm Shadow ВСУ
Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон смог поставить больше ракет Storm Shadow Украине.
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РИА Новости: уголовное дело завели против выбросившей из поезда кота проводницы
Против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда в Кирове, возбудили уголовное дело.
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Определились все пары 1/8 финала Кубка африканских наций
Стали известны все пары 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу — 2023 в Кот-д'Ивуаре.
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Власти заявили, что пожар на территории НПЗ в Туапсе локализован
Глава муниципального образования Туапсинский район Сергей Бойко заявил, что пожар на территории НПЗ в Туапсе локализован, на данный момент идёт тушение.
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Марокко и Конго вышли в плей-офф Кубка африканских наций
Марокко победило Замбию в матче группового этапа Кубка африканских наций по футболу — 2023 в Кот-д'Ивуаре.
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Командующий ВС Эстонии Херем: прогнозы НАТО об истощении России не оправдались
Командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил в беседе с Bloomberg, что прогнозы НАТО об истощении армии России не оправдались.
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Посол Феоктистов: Россия и Аргентина могут теснее сотрудничать в G20
Россия и Аргентина могут теснее сотрудничать в G20. Такое мнение выразил российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
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«Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом», но вышел в финал Кубка Английской лиги
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом» во втором матче 1/2 финала Кубка Английской лиги.
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Возгорание произошло на нефтебазе в Туапсе
На территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы произошло возгорание.
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Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе Запорожской области.
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Сборная Алжира отправила в отставку главного тренера после вылета из Кубка африканских наций
Джамель Бельмади уволен с поста главного тренера сборной Алжира после вылета из Кубка африканских наций.
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Минобороны Британии сообщило, что подготовило почти 40 тысяч украинских военных
Великобритания и союзники подготовили более 38 тыс. украинских военнослужащих, сообщило британское Минобороны.
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Скончался народный артист России Евгений Бикташев
На 85-м году жизни скончался народный артист России, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Евгений Бикташев.
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Хуркач назвал Медведева великолепным теннисистом
Польский теннисист Хуберт Хуркач высказался о россиянине Данииле Медведеве.
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Глава Минэкономики Израиля Баркат назвал Иран законной целью для военных ударов
Глава израильского Минэкономики Нир Баркат заявил в интервью британской газете The Telegraph, что Иран стал законной целью для израильских ракетных ударов за поддержку выступающих против Израиля вооружённых движений.
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Гол Геррейру помог «Баварии» победить «Унион» в матче чемпионата Германии
«Бавария» победила «Унион» в матче 13-го тура чемпионата Германии.
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BI: США не смогут ремонтировать уже поставленную технику ВСУ
Соединённые Штаты не смогут ремонтировать уже поставленную украинским военным технику.
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Слуцкий: у России есть основания ответить соразмерно после решения США по активам
У России есть все основания ответить соразмерно на действия США по передаче замороженных российских активов на нужды Украины.
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«Общественное»: в Одессе снова слышны взрывы
Украинское издание «Общественное» сообщает об очередных взрывах в Одессе.
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Азар встретился с бол-боем, которого ударил 11 лет назад
Бывший нападающий «Реала» и «Челси» Эден Азар встретился с бол-боем, которого ударил 11 лет назад.
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Пентагон: парк истребителей США не годится для соперничества с великими державами
Заместитель главы генштаба США по вопросам планирования и программ Ричард Мур — младший заявил, что укомплектованность парка истребителей ВВС США не позволяет стране вступить в равное соперничество с другими великими державами.
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Губернатор Техаса объявил о «самозащите» штата из-за ситуации с мигрантами
Губернатор Техаса Грег Эббот объявил о «вторжении» и мерах по самозащите из-за ситуации с мигрантами.
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Йеменские хуситы заявили об операции против кораблей ВМС США
Мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» объявили о проведении военной операции против кораблей ВМС США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе.
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«РБК-Украина»: Зеленский после крушения Ил-76 отменил поездку по Украине
Владимир Зеленский в связи с украинской атакой на самолёт Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ, отменил поездку по Украине.
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Поздняков: возвращение российского спорта на международную арену лежит через Азию
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что возвращение российского спорта на международные турниры будет проходить через Азию.
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В Канаде при крушении самолёта погибли шесть человек
Шесть человек погибли в результате падения самолёта, перевозившего рабочих на алмазный рудник Дайавик компании Rio Tinto на северо-западе Канады.
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Ответственность за организацию квартирных «питомников» предложили ужесточить
Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец предложил ввести полный запрет на содержание в многоквартирных домах хищных и экзотических животных, а также призвал ужесточить наказание за организацию квартирных «приютов» и «питомников». Копия обращения на имя председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина имеется в распоряжении RT.
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Премьер Словакии предложил создать хаб для ремонта военной техники для ВСУ
Премьер Словакии Роберт Фицо перед началом переговоров в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем предложил создать в Словакии хаб для ремонта военной техники для Украины.
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Журналист De Telegraaf сообщил, что Угальде дал согласие на переход в «Спартак»
Журналист De Telegraaf Йерун Каптейнс сообщил, что Манфред Угальде дал согласие на переход в «Спартак».
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Молодой человек ударил подростка ножом в живот в подмосковном Чехове
В Чехове Московской области задержали мужчину, ударившего подростка ножом в живот.
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Верховный суд США разрешил провести первую в истории казнь при помощи азота
Верховный суд США не стал препятствовать проведению первой в истории страны казни осуждённого с помощью чистого азота в Алабаме.
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«Мальорка» победила «Жирону» и вышла в полуфинал Кубка Испании
«Мальорка» победила «Жирону» в четвертьфинале Кубка Испании.
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У студента РУДН обнаружили корь
У студента Российского университета дружбы народов обнаружили корь, заболевший находится под присмотром врачей.
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Палестинский Красный Полумесяц сообщил об обстреле около больницы в Газе
Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило об обстреле около больницы на юге сектора Газа.
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Калинская: цель на этот год — попадание в топ-20
Российская теннисистка Анна Калинская рассказала о целях на сезон 2024 года.
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В Буэнос-Айресе несколько тысяч человек провели акцию против правительства
Несколько тысяч человек провели в центре Буэнос-Айреса акцию протеста против правительства.
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В Минпромторге России предложили ввести обязательную маркировку ветпрепаратов
Минпромторг России предложил ввести обязательную маркировку ветпрепаратов с 1 октября 2024 года.
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В «Зените» назвали чепухой информацию о переходе Вендела в «Ботафого»
Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном переходе Вендела в «Ботафого».
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RT рассказал детали о фигурантах дела о переправке кокаина в ЕС
RT опубликовал детали о фигурантах дела о переправке 673 кг латиноамериканского кокаина в ЕС, задержанных в Москве.
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Мама помощника командира потерпевшего крушение Ил-76 рассказала о членах экипажа
Мама помощника командира потерпевшего крушение в Белгородской области самолёта Ил-76 Наталья Чмирёва рассказала RT о членах экипажа.
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Нобоа: хотел бы вернуться в Россию в качестве тренера-скаута или журналиста
Полузащитник Кристиан Нобоа заявил, что хотел бы вернуться в Россию в качестве тренера-скаута или журналиста.
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Один из погибших членов экипажа сбитого Ил-76 был из династии военных лётчиков
Помощник командира Владислав Чмирёв, погибший при крушении самолёта Ил-76 в Белгородской области, был из династии военных лётчиков.