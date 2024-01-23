Mediaite: Трамп увеличил отрыв от Байдена в президентской гонке

10:54 Мишустин поручил Ростехнадзору внимательно следить за ситуацией на ЗАЭС Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Ростехнадзору внимательно мониторить ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

10:52 Калинская заявила, что в Австралии ей больше всего нравятся болельщики Российская теннисистка Анна Калинская рассказала, что ей больше всего нравится в Австралии, где сейчас проходит Australian Open.

10:42 Высадившую кота из поезда проводницу временно отстранили от работы с пассажирами В РЖД отстранили от работы с пассажирскими поездами проводницу, которая высадила кота Твикса из вагона, сообщил заместитель гендиректора компании Иван Колесников. Расследование гибели кота продолжается.

10:39 МВД России объявило в розыск мэра украинских Черновцов за фейки о ВС России Министерство внутренних дел России объявило в розыск мэра украинских Черновцов Романа Кличука за фейки о российской армии.

10:37 Фигуристка Костылева вернулась к тренировкам после падения на ЧР по прыжкам Игорь Лютиков, тренер фигуристки Елены Костылевой, прокомментировал состояние спортсменки после её падения на чемпионате России по прыжкам.

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10:28 AP: в сенате США опасаются, что помощь Украине «висит на волоске» Группа конгрессменов США спешит заключить сделку по пограничной политике, чтобы получить от республиканцев поддержку дополнительного финансирования военной помощи для Киева. Как признался лидер демократов в сенате Чак Шумер, это требует безотлагательно решения, потому что у ВСУ заканчиваются снаряды, пишет Associated Press.

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10:08 Орлов рассказал, что ЦСКА ведёт переговоры с «Зенитом» по аренде Кругового Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что ЦСКА ведёт переговоры с «Зенитом» по аренде защитника Данилы Кругового.

10:06 Владельцем главного юрлица «Яндекса» в России стала МКАО Международная компания акционерное общество (МКАО) стала владельцем главного юрлица компании «Яндекс», заменив Yandex N.V. Это следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

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09:57 Объявивший голодовку в тюрьме экс-глава МВД Польши госпитализирован Оказавшийся в тюрьме и объявивший голодовку экс-глава МВД Польши Мариуш Каминьский был госпитализирован.

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08:21 «Общественное»: взрывы раздаются в Харькове и Киеве Взрывы раздаются в Харькове и Киеве, сообщает украинское издание «Общественное».

08:12 Французский наёмник из «харьковского списка» публиковал фото с оружием с Украины Гражданин Франции Алексис Дрион, чьё имя присутствует в списке тех, кто оказался на месте удара российской армии по Харькову, публиковал фотографии с оружием с Украины.

08:12 «РБ Спорт»: Коваленко находится в шорт-листах «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко в зимнее трансферное окно может сменить клуб.

08:11 На Украине сообщили о взрывах в районе Киева Взрывы раздаются в районе Киева, сообщают украинские СМИ. Также об этом свидетельствуют данные Telegram-канала, посвящённого воздушным тревогам на Украине.

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07:20 «Реал» в матче с «Альмерией» забил свой самый поздний гол в Примере «Реал» в матче 21-го тура чемпионата Испании с «Альмерией» переписал необычный клубный рекорд.