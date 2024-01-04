WE: более половины американцев считают, что конфликт на Украине зашёл в тупик

Растёт число американцев, считающих, что конфликт на Украине оказался в тупиковой ситуации, пишет The Washington Examiner. Если весной опрос Rasmussen Reports показал, что так считали 45% респондентов, согласно последнему опросу, с этим согласны 52% избирателей США.

Более половины американцев считают, что боевые действия на Украине зашли в тупик, сообщает The Washington Examiner со ссылкой на опрос Rasmussen Reports.

В ходе последнего опроса американской социологической компании 52% избирателей США заявили, что украинский конфликт, похоже, зашёл в тупик, по сравнению с 45%, которые считали так в мае прошлого года. Лишь 19% респондентов считают, что Украина побеждает.

Причём оценка ситуации на Украине не зависит от того, какую партию поддерживают опрошенные — Демократическую или Республиканскую.

«В то время как по многим вопросам избиратели разделяются по партийному признаку, существует необычайный консенсус относительно войны на Украине: 50 процентов демократов, 53 процента республиканцев и 52 процента избирателей, не связанных ни с одной из основных партий, теперь согласны с тем, что конфликт между Россией и Украиной, по сути, зашёл в тупик», — отметили в Rasmussen Reports.

На фоне призыва администрации президента Джо Байдена к конгрессу одобрить очередной транш военной помощи Киеву около 34% респондентов отметили, что Вашингтон «делает слишком много».

При этом мнения о том, что с точки зрения американских интересов было бы лучше, чтобы Украина продолжала сражаться, разделились по партийному признаку. С этим согласны 49% опрошенных сторонников Демократической партии, 41% сторонников Республиканской партии и всего 35% респондентов, не связанных ни с одной из партий.