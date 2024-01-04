Washington Examiner Оригинал

WE: более половины американцев считают, что конфликт на Украине зашёл в тупик

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Растёт число американцев, считающих, что конфликт на Украине оказался в тупиковой ситуации, пишет The Washington Examiner. Если весной опрос Rasmussen Reports показал, что так считали 45% респондентов, согласно последнему опросу, с этим согласны 52% избирателей США.
WE: более половины американцев считают, что конфликт на Украине зашёл в тупик
АР
Более половины американцев считают, что боевые действия на Украине зашли в тупик, сообщает The Washington Examiner со ссылкой на опрос Rasmussen Reports.
 
В ходе последнего опроса американской социологической компании 52% избирателей США заявили, что украинский конфликт, похоже, зашёл в тупик, по сравнению с 45%, которые считали так в мае прошлого года. Лишь 19% респондентов считают, что Украина побеждает.
 
Причём оценка ситуации на Украине не зависит от того, какую партию поддерживают опрошенные — Демократическую или Республиканскую.
 
«В то время как по многим вопросам избиратели разделяются по партийному признаку, существует необычайный консенсус относительно войны на Украине: 50 процентов демократов, 53 процента республиканцев и 52 процента избирателей, не связанных ни с одной из основных партий, теперь согласны с тем, что конфликт между Россией и Украиной, по сути, зашёл в тупик», — отметили в Rasmussen Reports.
 
На фоне призыва администрации президента Джо Байдена к конгрессу одобрить очередной транш военной помощи Киеву около 34% респондентов отметили, что Вашингтон «делает слишком много».
 
При этом мнения о том, что с точки зрения американских интересов было бы лучше, чтобы Украина продолжала сражаться, разделились по партийному признаку. С этим согласны 49% опрошенных сторонников Демократической партии, 41% сторонников Республиканской партии и всего 35% респондентов, не связанных ни с одной из партий.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Washington Examiner США Северная Америка
теги
опрос помощь спецоперация России на Украине США Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров