По данным опросов, всё больше молодых американцев выступают против политики, которую Белый дом проводит на Украине и в Газе. Как пишет The Hill, это говорит о том, что вера молодёжи в исключительность США существенно пошатнулась, что может повлиять на исход грядущих президентских выборов.

В любом демократическом обществе общественное мнение является одним из важнейших факторов успеха или неудачи. Именно оно определяет, кто победит на выборах и какая политика окажется эффективной. Как пишет The Hill, сегодня Байден сталкивается с проблемой падения своего рейтинга, и одной из причин этого является то, что его позиция по израильскому конфликту вступает в противоречие с настроениями более молодого поколения американцев.

Согласно результатам опроса, политику Байдена в отношении этого конфликта одобряют всего 28% молодых американцев. Среди представителей более старшего поколения её одобряют 45% опрошенных.

Однако такие цифры относятся не только к войне Израиля и ХАМАС. То, как Байден действует в вопросе украинского конфликта, находит довольно слабую поддержку среди представителей молодого поколения. Опрос показал, что только 37% молодых американцев одобряют политику Байдена в отношении Киева. Кроме того, большинство молодёжи считают, что Соединённые Штаты вообще не должны вмешиваться в украинский конфликт (57% против 38%).

Автор портала напоминает, что молодёжь прежних поколений была настроена более агрессивно. Опрос, проведенный Gallup в 1971 году, показал, что в то время молодые американцы более активно поддерживали военную кампанию во Вьетнаме. То же самое можно сказать и о настроениях молодёжи в преддверии войны в Ираке: тогда она поддерживала войну более активно, нежели старшее поколение.

По мнению автора статьи, сегодня молодые американцы больше не верят, что США являются «сияющим маяком на холме». Опрос Pew 2011 года показал, что в тот момент 91% американцев считали Америку одной из величайших стран мира. К 2021 году их доля упала до 75%. И среди молодых американцев это падение оказалось заметно более выраженным. В 2011 году великой Америку считали 86% американцев в возрасте от 18 до 29 лет, а в 2021 году их стало всего 58%.

Как заключает издание, за одно десятилетие вера в американскую исключительность существенно пошатнулась. В обществе происходят сдвиги, и реакция молодёжи на конфликты на Украине и в Израиле наглядно это демонстрирует. Молодые американцы хотят видеть иную внешнюю политику, и это, скорее всего, повлечёт за собой сдвиг во внешней политике, потому что старшее поколение постепенно уходит и молодёжь вступает в свои права.