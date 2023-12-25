Байден занял «почётное» место среди главных неудачников 2023 года по версии Fox News

13:38
По факту нападения с ножом на мужчину в московском метро возбудили дело
Уголовное дело о хулиганстве возбудили по факту нападения с ножом на мужчину в метро Москвы.
13:36
Валиева призналась, что хотела «потерять телефон» на Олимпиаде в Пекине
Российская фигуристка Камила Валиева призналась, что на Олимпиаде в Пекине она хотела потерять телефон, чтобы не читать негативные комментарии.
13:34
В Приморье вынесли приговор курьеру телефонных мошенников
Суд Приморского края вынес приговор курьеру, работавшему на телефонных мошенников.
13:34
Вучич проинформировал российского посла Боцан-Харченко о беспорядках в Белграде
Сербский лидер Александр Вучич сообщил послу России в Сербии Александру Боцан-Харченко о беспорядках в Белграде.
13:33
Посол России: данные Сербии о подстрекательстве протестов Западом неопровержимы
Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что информация сербского лидера Александра Вучича о подстрекательстве протестов в стране со стороны Запада являются неопровержимой.
13:33
Участник группы Pussy Riot Верзилов обжаловал штраф в 30 тысяч рублей
Участник группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны»* Пётр Верзилов** обжаловал штраф в размере 30 тыс. рублей за непредоставление отчётности как иностранного агента.
13:32
В ЯНАО в 2023 году возместили ущерб по 35 искам, поданным из-за нападений собак
В Ямало-Ненецком автономном округе с начала 2023 года взыскали в общей сложности 620 тыс. рублей в виде компенсаций за нападения собак.
13:30
Не вставших на воинский учёт украинцев за границей предложили лишить ряда прав
Член оборонного комитета Верховной рады Вадим Ивченко заявил, что граждан Украины, которые не встали на воинский учёт за границей, могут лишить права на консульские и банковские услуги.
13:28
В Курганской области анонсировали увеличение выплат для ветеранов
Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в 2024 году размер ежемесячных выплат вырастет в два раза для трёх категорий пенсионеров и ветеранов.
13:27
РПЛ выделила «Краснодар» и «Зенит» в борьбе за чемпионский титул
Российская премьер-лига (РПЛ) представила отчёт по первой части чемпионата сезона-2023/24.
13:26
Аксёнов: Киеву необходимо забыть о Крыме, эта тема для Украины ушла навсегда
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что украинским властям стоит забыть о полуострове, так как этот вопрос навсегда закрыт для Украины.
13:25
В Приморье ожидаются снегопады в преддверии Нового года
Синоптики спрогнозировали в Приморском крае снегопады в преддверии новогодних праздников.
13:24
В Свердловской области рассказали о температурных качелях в новогодние праздники
Глава уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что в Свердловской области в конце декабря ожидается морозная погода с температурой воздуха до -27 °С, а в начале января в регионе потеплеет.
13:22
В Москве вынесли приговор по делу об убийстве двух девушек в 1989 году
Суд приговорил 57-летнего мужчину к 16 годам колонии строгого режима по делу об убийстве в 1989 году двух эстонских несовершеннолетних девушек.
13:21
Кравцов: со следующего учебного года в школы вернётся предмет «Труд»
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что предмет «Труд» вернётся в школы со следующего учебного года.
13:17
Симоньян заявила, что побеседовала с Красовским, он приходит в себя
Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что побеседовала с журналистом Антоном Красовским после появления новостей о его госпитализации.
13:15
Салихова: за два года в «Спартаке» я выиграла всё, что было возможно на тот момент
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, почему приняла решение оставить московский клуб.
13:14
Аналитик Шнейдерман: рубль испытывает давление перед новогодними праздниками
Александр Шнейдерман, руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс», рассказал в беседе с RT, как будет меняться курс евро в ближайшее время.
13:10
Конькобежцы Мурашов и Качанова выиграли дистанцию 1000 м на чемпионате России
Конькобежец Руслан Мурашов победил на дистанции 1000 м на чемпионате России в Иркутске.
13:00
Путин поздравил Вучича с наступающим Новым годом и Рождеством
Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Сербии Александра Вучича с наступающим Новым годом и Рождеством.
12:58
Технические знания признаны самыми востребованными в 2023 году
Новое исследование показало, что в 2023 году технические навыки соискателей работы были самыми востребованными у работодателей.
12:57
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2027, 2028 и 2047 годах
Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2027-м, 2028-м и 2047 годах, номинированных в долларах.
12:56
В зоопарке Ижевска появились полосатые мангусты
В павильоне «Страна обезьян» зоопарка Ижевска (Удмуртия) поселились полосатые мангусты.
12:55
РБК: российские операторы расширяют сотрудничество с Google по трафику
Российские операторы расширяют сотрудничество с Google, увеличивая пропускную способность для трафика, который нужен для быстрой загрузки контента от компании.
12:53
Мостовой: Джикия не играет только из‑за решения тренера
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказал мнение касаемо защитника красно-белых Георгия Джикии.
12:49
Ирина Винер поддержала выдвижение Путина на президентских выборах в марте
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер выступила в поддержку Владимира Путина, который выдвинул свою кандидатуру на участие в президентских выборах в 2024 году.
12:48
«Ъ»: иностранные акционеры «Арктик СПГ — 2» заморозили участие в проекте
Иностранные акционеры «Арктик СПГ — 2» заморозили участие в проекте из-за санкций США.
12:46
Журналист Антон Красовский сообщил о госпитализации
Российский журналист Антон Красовский заявил, что был госпитализирован из-за плохого самочувствия.
12:46
Польский генерал Скшипчак: Украина уже не сможет вернуть утраченные территории
Экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Украина уже не сможет вернуть утраченные в результате конфликта территории.
12:42
Два ребёнка и бабушка погибли при пожаре из-за гирлянды в Омске
Два двухлетних ребёнка и их бабушка погибли во время пожара из-за новогодней гирлянды в доме в Омской области.
12:42
Врач Кондрахина: крем для лица надо использовать за полчаса до выхода на мороз
Заведующая консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Ирина Кондрахина рассказала о нюансах по уходу за кожей лица в зимний период.
12:41
Вышел тизер-трейлер комедийного сериала «Красный 5»
В сети вышел тизер-трейлер шпионского комедийного проекта «Красный 5», главные роли в котором исполняют Гоша Куценко, Денис Шведов и Роман Курцын.
12:40
Тикнизян: Сперцяну пора уезжать в Европу
Армянский полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о перспективах своего соотечественника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара».
12:37
В подконтрольном ВСУ Херсоне произошли взрывы
Во временно подконтрольном украинской армии Херсоне раздались взрывы, заявил назначенный украинскими властями чиновник Роман Мрочко.
12:36
Число раненных при обстреле Горловки возросло до девяти
Число раненных в результате вчерашнего обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике возросло до девяти.
12:33
В Красноярском крае двое рыбаков провалились под лёд и пропали
Двое рыбаков пропали после того, как провалились под лёд на реке Мендель в Бирилюсском районе Красноярского края, говорится в сообщении регионального СК России.
12:30
Под Челябинском в микрорайоне Парковый Премиум загорелся дом
В микрорайоне Парковый Премиум под Челябинском загорелся дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
12:29
Басманный суд Москвы заочно арестовал главу ГУР Украины Кирилла Буданова
Басманный суд Москвы заочно арестовал руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.
12:29
Совбез: зарубежные спецслужбы в 2023 году постоянно атаковали киберобъекты России
Зарубежные спецслужбы в этом году постоянно вели кибератаки на российские объекты информационной инфраструктуры.
12:28
Кардиолог Нилова: курение и гипертония — частые факторы развития болезней сердца
Врач-кардиолог из клиники при Тверском ГМУ Оксана Нилова перечислила распространённые факторы, которые могут негативно влиять на работу сердечно-сосудистой системы. В их числе курение, артериальная гипертония, ожирение и метаболический синдром.
12:27
В Подмосковье 60 тысяч семей получили выплаты на 1,2 млрд рублей с начала года
Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева заявила, что с начала 2023 года 60 тыс. семей региона получили выплату при рождении ребёнка на общую сумму 1,2 млрд рублей.
12:26
Вышла новеллизация сериала «Цикады»
В понедельник, 25 декабря, на сервисе «Букмейт» вышел роман Аси Володиной «Цикады» по мотивам одноимённого сериала «Кинопоиска». Книга доступна в электронном и аудиовариантах, в печатной версии она выйдет в издательстве «Редакция Елены Шубиной».
12:25
Бусаргин: детей с поезда Тюмень — Адлер планируется выписать к Новому году
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что всех детей из ЛНР, снятых с поезда Тюмень — Адлер и доставленных в инфекционную больницу в Саратове, планируется выписать до Нового года.
12:24
В Чите женщина умерла после укола иностранца, выдававшего себя за врача
В Чите женщина умерла после того, как иностранец, выдававший себя за врача, ввёл ей неизвестный препарат.
12:20
Получивший разрыв крестов Мухин поедет с ЦСКА на сборы в ОАЭ
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин, получивший разрыв передней крестообразной связки колена в октябре, поедет вместе с командой на сборы в ОАЭ.
12:16
Колокольцев представил нового главу УМВД России по Чукотскому автономному округу
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил нового руководителя управления МВД по Чукотскому автономному округу полковника Ивана Аникина. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
12:15
В Ленобласти пятимесячная девочка умерла в кровати, пока её мать была в душе
В городе Петергоф Ленинградской области пятимесячная девочка внезапно умерла в кроватке, пока её мать была в душе.
12:14
Сбор зерна в России в чистом весе в 2023 году составил 142,6 млн тонн
В России сбор зерна в чистом весе в текущем году составил 142,6 млн т.
12:14
На территории зоопарка в Чите загорелся макет самолёта Ту-154
В зоопарке «Радуга» в Чите загорелся макет самолёта Ту-154, сообщили в ГУ МЧС региона.
12:13
В депо «Сокол» метро Москвы открылся сервисный центр по обслуживанию поездов
Дептранс Москвы сообщил, что в электродепо «Сокол» Замоскворецкой линии метрополитена открылся сервисный центр от производителя вагонов метро «Метровагонмаш».