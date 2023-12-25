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Байден занял «почётное» место среди главных неудачников 2023 года по версии Fox News

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Телеканал Fox News поместил Джо Байдена в список главных политических неудачников 2023 года. В этом году президент США столкнулся со скандалом вокруг сына, импичментом, постоянной критикой из-за возраста, а также с очередным внешнеполитическим конфликтом. Всё это не только обеспечило ему место в рейтинге неудачников, но и обернулось рекордно низкими показателями в опросах населения.
Байден занял «почётное» место среди главных неудачников 2023 года по версии Fox News
AP
Подводя итоги года, Fox News составил список «главных неудачников» среди политиков. По версии телеканала, среди всего семи «избранных» нашлось место и для президента США.
 
«В этом году восьмидесятилетний главнокомандующий страны столкнулся с проблемой импичмента и продолжает бороться с низкими показателями опросов», — отмечает издание. Последние месяцы президенту приходилось тратить время в основном на попытки убедить избирателей в том, что он «годится ещё на четыре года в Белом доме».
 
Помимо вопросов о возрасте и о финансовых махинациях его семьи, Байден сталкивается с негодованием по поводу его поддержки Израиля в войне с ХАМАС. Как отмечает Fox News, всё это выливается в рекордно низкие рейтинги и мрачные прогнозы относительно перспектив его переизбрания.
 
Кроме Байдена, в списке политических неудачников оказались в том числе отправленный в октябре 2023 года в отставку экс-спикер палаты представителей Кевин Маккарти, обвиняемый в мошенничестве конгрессмен Джордж Сантос, а также другие политические деятели США, для которых этот год выдался не самым удачным в рабочей сфере.
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