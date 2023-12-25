Байден занял «почётное» место среди главных неудачников 2023 года по версии Fox News

Телеканал Fox News поместил Джо Байдена в список главных политических неудачников 2023 года. В этом году президент США столкнулся со скандалом вокруг сына, импичментом, постоянной критикой из-за возраста, а также с очередным внешнеполитическим конфликтом. Всё это не только обеспечило ему место в рейтинге неудачников, но и обернулось рекордно низкими показателями в опросах населения.

Подводя итоги года, Fox News составил список «главных неудачников» среди политиков. По версии телеканала, среди всего семи «избранных» нашлось место и для президента США.

«В этом году восьмидесятилетний главнокомандующий страны столкнулся с проблемой импичмента и продолжает бороться с низкими показателями опросов», — отмечает издание. Последние месяцы президенту приходилось тратить время в основном на попытки убедить избирателей в том, что он «годится ещё на четыре года в Белом доме».

Помимо вопросов о возрасте и о финансовых махинациях его семьи, Байден сталкивается с негодованием по поводу его поддержки Израиля в войне с ХАМАС. Как отмечает Fox News, всё это выливается в рекордно низкие рейтинги и мрачные прогнозы относительно перспектив его переизбрания.

Кроме Байдена, в списке политических неудачников оказались в том числе отправленный в октябре 2023 года в отставку экс-спикер палаты представителей Кевин Маккарти, обвиняемый в мошенничестве конгрессмен Джордж Сантос, а также другие политические деятели США, для которых этот год выдался не самым удачным в рабочей сфере.