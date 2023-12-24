«Большое разочарование» — экс-генерал США обвинил Запад в провале контрнаступления ВСУ
Полагаю, нам стоит подвести итоги года. В прошлом году на поле боя были достигнуты невероятные успехи, которые не смогла преуменьшить даже пропаганда: был отвоёван Херсон*, большие участки украинской территории. Однако в этом году история изменилась, и пресса, похоже, одержима мыслью «тупиковой» ситуации. Если Украина вообще освещается в СМИ — а освещение, на самом деле, довольно скудное, и не только в США, но также в Европе и в Великобритании, — в центре внимания, как правило, находятся разногласия и негатив. Каковы ваши впечатления от уходящего года?
БЕН ХОДЖЕС, отставной генерал, бывший главнокомандующий армией США в Европе: Очевидно, я разочарован тем, что контрнаступление Украины не достигло того, на что мы все надеялись, и, честно говоря, того, что я предсказывал. Мы, Запад, потерпели неудачу. Не Украина. Это мы не смогли предоставить то, на что они рассчитывали в плане военно-воздушных сил, высокоточного оружия большой дальности, других вещей и возможностей, которые были необходимы для того, чтобы это контрнаступление оказалось успешным. В общем, это разочаровывает, другими словами не описать. Это стало большим разочарованием и, вероятно, затянет войну ещё как минимум на год.
Дата выхода в эфир 24 декабря 2023 года.
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