Washington Post: нехватка боеприпасов и помощи союзников заставляет Киев сворачивать операции

После провального контрнаступа Украина столкнулась с новыми трудностями: ей по-прежнему не хватает боеприпасов, а помощь основных доноров оказалась заблокирована, пишет The Washington Post. В разговоре с украинскими солдатами издание выяснило, что им приходится экономить оставшиеся запасы и отказываться от проведения операций, пока у России остаётся превосходство в артиллерии.

Украинской армии не хватает артиллерийских снарядов на передовой, что вынуждает некоторые подразделения отменять запланированные операции, выяснил The Washington Post в разговоре с солдатами. Такая ситуация вызывает опасения в том, как долго Киев сможет удерживать позиции при продолжающихся атаках со стороны России, и усугубляет и без того ощутимое беспокойство командования на фоне отложенной финансовой помощи со стороны США и Европы в разгар зимы.

«Нашим артиллеристам выдают минимальное число снарядов для каждой цели, — рассказал изданию на условиях анонимности член 128-й горно-штурмовой бригады, расположенной в Запорожье. — Если цель меньше — например, миномётная позиция, — дают всего пять или семь снарядов». По его словам, хотя солдаты очень устали, они мотивированы продолжать борьбу, но «выиграть войну на одной мотивации невозможно». Необходимо численное превосходство, поэтому сейчас все понимают, что без помощи украинская армия долго не протянет. «Нам не хватает всего», — признаётся член 128-й горно-штурмовой бригады.

Пресс-секретарь 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»* Иван Задонцев заявил, что его подразделение по сравнению с летом сократило обстрелы на 90%. Ему необходимы 122-мм боеприпасы для советских гаубиц, которые Запад пытался достать на протяжении полутора лет. В середине осени «Айдару» пришлось изменить тактику из-за сокращения поставок снарядов. Раньше ему уже приходилось с таким сталкиваться, однако теперь батальон опасается, что не пополнит запасы. Задонцев указывает, что было бы «глупо» планировать какие-либо атаки, «пока у российской армии остаётся превосходство в артиллерии».

Как напоминает газета, проблема недостаточных поставок снарядов преследует Украину с самого начала СВО в феврале 2022 года. На конференции по подведению итогов года президент Владимир Зеленский подтвердил, что его войска испытывают нехватку боеприпасов. Ранее он приезжал в Вашингтон, надеясь добиться от конгресса разблокировки $60 млрд финансовой помощи, обещанной президентом Байденом. Республиканцы сорвали его планы, а спустя пару дней премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал $55 млрд военной помощи со стороны Евросоюза. После неудачного контрнаступления Украины летом и осенью задержки с поставками создают ещё больше нежелательных трудностей в преддверии зимних каникул — в том числе потому, что системы ПВО также зависят от западной помощи, пишет The Washington Post.



* Признан в России экстремистским и запрещён.









