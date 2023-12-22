Judging Freedom: украинская армия обречена — и деньги Запада её не спасут

ВСУ находятся в плачевном состоянии. Они испытывают острую нехватку вооружений и личного состава. Киеву не удастся решить эти проблемы в независимости от того, получит ли он деньги от США и их союзников или нет, заявил в эфире YouTube-каналу Judging Freedom американский политолог Джон Миршаймер.

ДЖОН МИРШАЙМЕР, американский политолог: Поэтому я думаю, что украинская армия, по сути, обречена. У них не будет достаточного количества вооружения для ведения этой войны таким образом, чтобы остановить русских.

Более того, посмотрите на проблемы, с которыми они сталкиваются при наборе войск, мобилизации украинского населения, чтобы компенсировать все потери на поле боя в 2023 году. Им чертовски тяжело пополнять армию.

Поэтому, на мой взгляд, у этой армии по-настоящему крупные неприятности. И вполне вероятно, что русские и дальше будут одерживать победу на поле боя независимо от того, дадим мы им (украинцам. — ИноТВ) деньги или нет.

Дата публикации 21 декабря 2023 года.