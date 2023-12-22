Judging Freedom: украинская армия обречена — и деньги Запада её не спасут

00:59
В «Бешикташе» подтвердили заинтересованность в Черчесове
Спортивный директор стамбульского «Бешикташа» Фейяз Узар сообщил, что россиянин Станислав Черчесов входит в число кандидатов на пост главного тренера турецкого клуба.
00:57
В Дании заявили, что отправят украинских беженцев домой по окончании конфликта
Министр иммиграции и интеграции Дании Кааре Дыбвад Бек заявил, что украинские мигранты, проживающие в стране, должны вернуться на родину по окончании конфликта.
00:53
Патрушев надеется, что МОК станет сильнее и не будет поддаваться давлению
Председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николай Патрушев выразил уверенность, что Международный олимпийский комитет (МОК) в скором времени пересмотрит своё отношение к России в лучшую сторону.
00:49
МВД Чехии: устроивший стрельбу в Праге не заявлял о своих намерениях
Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что устроивший стрельбу в Карловом университете в Праге не предупреждал о таком намерении, вопреки слухам.
00:41
Гончаренко считает, что фигуристка Валиева ярко выступила в короткой программе
Заслуженный тренер России Инна Гончаренко призналась, что ей очень понравилось выступление олимпийской чемпионки Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию 2024 года в Челябинске.
00:41
Минобороны: цифровое оборудование повысило точность оружия дальней авиации ВКС
Дальняя авиация ВКС России получает модернизированные боевые самолёты, оснащённые цифровым оборудованием, которое позволило более точно применять вооружение и повысило их надёжность.
00:31
В России стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина
Сбор подписей в поддержку самовыдвижения российского лидера Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства стартует 23 декабря.
00:26
Бекхэм: «Интер Майами» с нетерпением ждёт дебюта Суареса
Совладелец клуба Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами» Дэвид Бекхэм дал понять, что очень рад трансферу уругвайского нападающего Луиса Суареса.
00:21
NYT: Россия перехватила инициативу на большей части поля боя на Украине
ВС России перехватили инициативу на большей части фронта в зоне СВО на Украине.
00:20
Белый дом: Иран вовлечён в планирование атак хуситов в Красном море
Соединённые Штаты считают, что Иран вовлечён в планирование атак хуситов в Красном море.
00:13
Al Jazeera: не менее 18 человек погибли при обстреле в лагере Нусейрат в секторе Газа
Жилой дом попал под обстрел израильских ВС в лагере для беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, в результате чего погибли не менее 18 человек.
00:12
Каменский считает, что не возраст мешает Овечкину опять начать забивать шайбы в НХЛ
Член правления Федерации хоккея России (ФХР) Валерий Каменский выразил уверенность, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин скоро опять начнёт регулярно забрасывать шайбы в чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
00:05
В Праге полиция задержала мужчину, угрожавшего муляжом гранаты
Полиция задержала на площади имени И.П. Павлова в центре Праги двух мужчин, один из которых угрожал муляжом гранаты.
23:59
«Известия»: организаторов квестов обяжут проводить их по ГОСТу с марта 2024 года
Депутат Госдумы Екатерина Стенякина рассказала в беседе с «Известиями», что в России с марта 2024 года организаторов квестов обяжут проводить их по ГОСТу.
23:58
Жамнов: Ковальчук выйдет на лёд, как только будет готов
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов пообещал, что совсем скоро болельщики увидят Илью Ковальчука в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
23:53
Байден подписал военный бюджет США объёмом $886 млрд
Американский лидер Джо Байден подписал военный бюджет США объёмом $886 млрд.
23:52
BFMTV: на ферме во французской коммуне Нордайм при пожаре погибли 379 коз
Почти 400 коз погибли в результате пожара на ферме на северо-востоке Франции.
23:51
Блогера Подоляку заочно приговорили к 12 годам за сотрудничество с Россией
На Украине блогера Юрия Подоляку заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.
23:45
Власти США одобрили продажу ФРГ, Италии и Нидерландам 940 ракет для ПЗРК Stinger
Американская администрация одобрила продажу Германии, Италии и Нидерландам до 940 ракет для переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger.
23:42
Хавбек «Манчестер Сити» Родри признан лучшим игроком клубного ЧМ
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри признан лучшим игроком клубного чемпионата мира по футболу 2023 года.
23:31
Гутерреш: действия ХАМАС не освобождают ЦАХАЛ от соблюдения международного права
Действия ХАМАС не освобождают Израиль от соблюдения международного права.
23:29
Физик Старобинский умер на 75-м году жизни
В возрасте 74 лет умер физик, академик Российской академии наук Алексей Старобинский.
23:27
«Манчестер Сити» — первый английский клуб, выигравший за один год пять трофеев
«Манчестер Сити» стал первым английским клубом в истории, который смог выиграть за один календарный год пять различных трофеев.
23:22
Полиция Чехии: обнаруженный в центре Праги предмет оказался муляжом гранаты
Полиция Чехии заявила, что обнаружила муляж гранаты в центре Праги на площади И.П. Павлова.
23:21
Гвардиола стал рекордсменом по победам в клубном чемпионате мира по футболу
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продолжает ставить рекорды на мировой футбольной арене.
23:13
ХАМАС считает принятую Совбезом ООН резолюцию по Газе недостаточной
В движении ХАМАС назвали принятую СБ ООН резолюцию в отношении сектора Газа недостаточной.
23:11
Бестемьянова считает, что Дикиджи стал открытием сезона
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова осталась восхищена выступлением серебряного призёра чемпионата России по фигурному катанию 2024 года Владислава Дикиджи.
23:03
Германия поставила Украине три ЗСУ Gepard и две бронемашины для разминирования
Берлин за неделю поставил Киеву новое вооружение.
22:56
В конкурсе «Мисс Земля» победила представительница Албании
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Земля» стала представительница Албании Дрита Зири.
22:56
«Манчестер Сити» обыграл «Флуминенсе» в финале клубного чемпионата мира
«Манчестер Сити» нанёс разгромное поражение «Флуминенсе» в финальном матче клубного чемпионата мира 2023 года.
22:45
«Арис» без Кокорина победил АЕЗ в матче чемпионата Кипра
«Арис» нанёс поражение АЕЗ в матче 16-го тура чемпионата Кипра по футболу.
22:44
Иракские группировки впервые сообщили об атаке на израильский объект
Шиитские группировки в составе коалиции «Исламское сопротивление Ирака» впервые заявили, что поразили важную цель Израиля в Средиземном море.
22:42
Экс-сотрудника ГИБДД по Ставропольскому краю приговорили к шести годам колонии
Черкесский городской суд приговорил к шести годам лишения свободы бывшего сотрудника УГИБДД по Ставропольскому краю за взяточничество.
22:39
Медведев обыграл Хуркача на супер-тай-брейке и принёс победу «Иглз»
Россиянин Даниил Медведев нанёс поражение поляку Хуберту Хуркачу в матче Мировой теннисной лиги.
22:30
Москалькова рассказала об обмене письмами для бойцов ВС России и ВСУ
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что впервые был совершён двусторонний обмен передачами и письмами от родственников для российских военнопленных и для украинских военнослужащих.
22:22
В Лондоне украли работу стрит-арт-художника Бэнкси
В Лондоне украли работу стрит-арт-художника Бэнкси с уличного столба.
22:18
Третьяк заявил, что его не напрягала безголевая серия Овечкина в НХЛ
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил уверенность, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин скоро будет опять регулярно забрасывать шайбы.
22:15
«Роскосмос» подтвердил задержание замгендиректора по гособоронзаказу Фролова
В пресс-службе «Роскосмоса» подтвердили задержание заместителя генерального директора госкорпорации по гособоронзаказу Олега Фролова.
22:07
Херш: США начали готовить подрыв «Северных потоков» за недели до начала СВО
США начали готовить подрыв «Северных потоков» за недели до начала спецоперации России на Украине, пишет американский журналист Сеймур Херш.
22:01
В трёх областях Украины объявлена воздушная тревога
В Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу.
22:01
«Спартак» обыграл минское «Динамо» и одержал четвёртую победу подряд в КХЛ
Московский «Спартак» нанёс поражение минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:58
Тихонов посоветовал Захаряну «пахать в три раза больше» в «Реал Сосьедад»
Бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов заявил, что полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян должен адаптироваться под новые требования и больше выкладываться на тренировках.
21:57
Россия смягчает требования к странам — претендентам на получение кредитов
Россия смягчает требования к кредитному рейтингу стран, которые могут претендовать на получение у неё кредитов.
21:53
СК: замгендиректора «Роскосмоса» Фролова обвинили в хищении бюджетных средств
Заместителя гендиректора «Роскосмоса» Олега Фролова обвинили в хищении бюджетных средств.
21:45
«Аэрофлот» и лизингодатели завершили урегулирование ещё по 28 воздушным судам
Компания «Аэрофлот» завершила урегулирование ещё по 28 воздушным судам с лизингодателями.
21:44
Футболистам клуба Украинской премьер-лиги пришли повестки
В футбольный клуб «Оболонь» поступила групповая повестка из ТЦК на 25 человек.
21:44
Девять детей госпитализировали из детского лагеря в Евпатории
Девять детей госпитализировали из детского лагеря «Юность», у восьми из них выявлен гастроэнтероколит, у одного — ОРЗ.
21:31
Леонова назвала «прокатом жизни» выступление Гуменника на чемпионате России
Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова отреагировала на слова Татьяны Тарасовой, которая заявила, что для неё победителем чемпионата России стал Пётр Гуменник.
21:25
Создателя мультфильма «Масяня» Куваева включили в реестр иноагентов
Создатель мультфильма «Масяня» Олег Куваев включён в реестр иноагентов по решению Минюста.
21:23
Гутерреш: системы эффективной защиты гражданских в Газе до сих пор не выработано
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что всё ещё не выработана система эффективной защиты гражданских лиц в секторе Газа.