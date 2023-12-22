Al Jazeera: уверенность Путина в русской армии затмила веру Зеленского в западную помощь

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CNN: Украину ждёт суровая зима после провальной попытки Зеленского выпросить деньги у республиканцев CNN
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La Vanguardia: Зеленского превратили в пешку в спорах между двумя американскими партиями La Vanguardia
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Focus: Путину не нужен диалог с Шольцем — всё и так идёт по его плану Focus
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AP: неспособность Байдена согласовать новый пакет помощи для Украины подрывает авторитет США Associated Press
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Le Figaro: Путин вернулся на международную арену благодаря Ближнему Востоку Le Figaro
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Var-Matin: представитель Минобороны Франции назвал Украину полигоном для испытания французского оружия Var-Matin
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В Турецких СМИ Черчесова назвали кандидатом на пост наставника «Бешикташа»
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить турецкий «Бешикташ».
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Власти Ленобласти поздравили жителей с Днём энергетика
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил энергетиков региона с профессиональным праздником.
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Сальдо сообщил о взятии в плен трёх военных ВСУ на левом берегу Днепра
Вооружённые силы России взяли в плен троих военнослужащих украинской армии на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
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Фигуристка Степанова после победы на ЧР назвала этот сезон самым запоминающимся
Фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, прокомментировала победу пары на чемпионате России сезона-2023/24 в Челябинске.
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ЦИК России утвердила порядок приёма подписных листов кандидатов в президенты
Центральная избирательная комиссия России утвердила порядок приёма и проверки подписных листов, которые нужно собрать в поддержку кандидатов на должность президента России.
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Захарова: ЕС может ввести более жёсткий аналог закона об иноагентах, чем в США
Закон об иноагентах, который планирует принять Европейский союз, станет ужесточённой версией аналогичного закона в США. Об этом заявила 22 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Фигурант дела об убийстве чиновника в Краснодаре дал показания о причастности СБУ
Убийство замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого было организовано сотрудниками СБУ. Об этом в ходе допроса сообщил Сергей Денисенко — подозреваемый по делу об убийстве чиновника.
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Екимов: решение UEC противоречит позиции МОК и UCI
Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов заявил, что решение Европейского велосипедного союза (UEC) отказать российским спортсменам в участии в чемпионате Европы на треке в нейтральном статусе противоречит позиции Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза велосипедистов (UCI).
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План «Ковёр» введён в международном аэропорту Калуга
Международный аэропорт Калуга заявил о введении плана «Ковёр» в связи с появлением беспилотника в небе над Калужской областью.
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ЦАМТО: Киев хотел купить у третьих стран истребители из СССР или России
Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко рассказал, что Киев мог попытаться закупить ранее поставленные Россией или Советским Союзом в третьи страны истребители.
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Над территорией Калужской области уничтожен БПЛА
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что системы противовоздушной обороны сбили беспилотник на территории Дзержинского района региона.
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Welt: «Барселону» могут отстранить от Лиги чемпионов на три года
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может применить санкции в отношении «Барселоны».
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Путин обсудил с Совбезом России коллективную биологическую безопасность в СНГ
Президент России Владимир Путин обсудил с членами российского Совбеза обеспечение коллективной биологической безопасности в СНГ.
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USA Today: житель США сфотографировал неизвестное зоологам чёрное животное
Житель Соединённых Штатов сфотографировал неизвестное чёрное животное, которое поставило в тупик зоологов и специалистов по местной фауне.
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Украина продолжает импортировать значительный объём электроэнергии
Украина продолжает импортировать значительный объём электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания «Укрэнерго».
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Оверчук: Россия и Белоруссия справились с санкциями
Санкционное давление Запада не помешало России и Белоруссии заканчивать 2023 год с высокими макроэкономическими показателями. Как рассказал вице-премьер России Алексей Оверчук, рост ВВП в обеих странах выше, чем в ЕС.
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Суд в Москве оштрафовал Ходорковского за отсутствие плашки иноагента
Мещанский суд Москвы оштрафовал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского* за отсутствие маркировки иностранного агента в социальных сетях.
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Украинская армия сбросила боеприпас с БПЛА на храм в Горловке
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на храм в посёлке Зайцево, находящийся в Никитовском районе Горловки.
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Холанд признан лучшим футболистом года по версии The Guardian, Месси — десятый
Британская газета The Guardian представила топ-100 лучших футболистов мира в 2023 году.
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Предполагаемого поджигателя двери Музея истории СВО задержали в Саратове
Сотрудники правоохранительных органов Саратова задержали 21-летнего жителя Самарской области, которого подозревают в совершении теракта в центре города. Как сообщает ТАСС, речь идёт о поджоге двери Музея истории СВО.
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Матвиенко: многодетные семьи должны получить единый по стране статус в 2024 году
Единый федеральный статус, а также полагающиеся в соответствии с ним льготы должны получить многодетные семьи в 2024 году. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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«Реал Сосьедад» Захаряна отказался от участия в Суперлиге
Испанский «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, выступил с заявлением после решения Европейского суда признать незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно запрета создания Суперлиги.
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Госорганы Украины причастны к попытке отравления военных из училища на Кубани
В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края заявили, что попытка теракта через отравление в отношении выпускников военного училища на Кубани была организована и совершена группой с участием сотрудников государственных органов Украины.
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Степанова и Букин стали трёхкратными чемпионами России в танцах на льду
Александра Степанова и Иван Букин одержали победу в танцах на льду на чемпионате России сезона-2023/24 в Челябинске.
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Песков: передача «Рольфа» во временное управление экономически целесообразна
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение о передаче акций автомобильного дилера «Рольф» во временное управление Росимущества связано с целесообразностью в экономической сфере.
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Степанова и Букин выиграли чемпионат России в танцах на льду
Александра Степанова и Иван Букин одержали победу в танцах на льду на чемпионате России сезона-2023/24 в Челябинске.
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FIG смягчила требования к российским гимнастам на международных турнирах
Международная федерация гимнастики (FIG) смягчила критерии допуска россиян и белорусов до турниров в нейтральном статусе.
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СЭ: главе ФИФА понравилась идея проведения Кубка равноправия в Катаре с участием «Зенита»
Президенту ФИФА Джанни Инфантино понравилась идея проведения международного турнира в Катаре с участием «Зенита».
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В Москве в феврале пройдёт фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев»
В Москве с 23 по 25 февраля в Цифровом деловом пространстве состоится II Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев», посвящённый героям специальной военной операции.
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Столтенберг призвал проверить возможность поставки оружия ВСУ третьими странами
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал проверить, могут ли члены НАТО внести изменения в соглашения с третьими странами для увеличения поставок оружия Вооружённым силам Украины.
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Романо: Суарес сыграет с Месси за «Интер Майами»
Бывший форвард «Барселоны» и сборной Уругвая по футболу Луис Суарес перейдёт в «Интер Майами».
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Подоляк предложил лишить ВНЖ украинцев, скрывающихся от мобилизации за границей
Граждан Украины, которые скрываются от призыва в войска за границей, необходимо лишать пособий или вида на жительство тех стран, где они сейчас находятся. Такое предложение выдвинул советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
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Премьер Фицо: всё оружие мира не поможет ВСУ победить Россию на поле боя
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что можно отправить украинским войскам всё оружие мира, однако оно не поможет им победить российскую армию на фронте.
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РПЛ назвала гол нападающего ЦСКА Давилы лучшим в ноябре — декабре
Гол нападающего ЦСКА Виктора Давилы в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом» назван лучшим по итогам ноября и декабря.
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Черышев считает Пиняева лучшим игроком РПЛ в данный момент
Полузащитник «Венеции» Денис Черышев назвал лучшего, по его мнению, футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ).
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WP: Нетаньяху продвигает идею бессрочной оккупации сектора Газа Израилем
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху продвигает идею, предполагающую бессрочную оккупацию сектора Газа со стороны Израиля.
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Ученики курса онлайн-школы RT по научно-популярной журналистике завершили обучение
Ученики первого потока курса онлайн-школы RT по научно-популярной журналистике завершили обучение. Данный проект, призванный помочь начинающим журналистам и людям, интересующимся наукой, научиться увлекательно рассказывать об исследованиях и разработках, был запущен под эгидой Десятилетия науки и технологий.
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Спикер парламента заявил об отсутствии антироссийских настроений в Армении
Спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что в Армении нет антироссийских настроений.
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Фигуристка Шевченко призналась, что не понимает, почему получила низкие оценки на ЧР
Фигуристка Софья Шевченко, выступающая в танцевальном дуэте с Андреем Ежловым, прокомментировала оценки на чемпионате России сезона-2023/24 в Челябинске.
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Суд утвердил штраф 2 млн рублей для TikTok за пропаганду ЛГБТ
Таганский суд Москвы утвердил назначенный TikTok в августе штраф 2 млн рублей за неудаление видео с ЛГБТ*-тематикой.
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Кириленко и Кондрашин вошли в список кандидатов на введение в Зал славы НБА
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила список кандидатов для включения в Зал славы в 2024 году.
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В четырёх областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях.
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Посольство России: россиян нет среди пострадавших при стрельбе в Праге
Российских граждан нет среди пострадавших в результате стрельбы на философском факультете Карлова университета в Праге.
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Сехудо считает, что Махачев должен провести свой следующий поединок с Эдвардсом
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо назвал следующего предпочтительного соперника для россиянина Ислама Махачева.
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10 детей госпитализировали после утечки газа на хоккейном турнире в Чехии
После утечки газа на стадионе во время хоккейного турнира в чешском Литвинове десять детей были доставлены в больницу.
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Песков: Россия не оставит в покое тех, кто реализует изъятие её активов
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не оставит в покое тех, кто будет инициировать и реализовывать незаконное изъятие её активов.
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Песков: Россия отреагирует, если кто-то захочет посягнуть на её новые регионы
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия считает новые регионы своей неотъемлемой частью и соответствующе отреагирует, если кто-то захочет на них посягнуть.
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Песков заявил об актуальности для России миграционной темы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об актуальности для страны миграционной темы.
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Лондонский «Арсенал» отказался от участия в Суперлиге
Лондонский «Арсенал» выступил с заявлением после решения Европейского суда признать незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно запрета создания Суперлиги.
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Песков заявил, что принятие Украины в ЕС приведёт к развалу объединения
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что принятие Украины в Европейский союз подорвёт всю систему этого объединения и приведёт к его развалу.