Al Jazeera: уверенность Путина в русской армии затмила веру Зеленского в западную помощь

Прошедшие недавно пресс-конференции показали превосходство спокойной уверенности Путина в своей армии над слепой верой Зеленского в поддержку западных союзников, рассказывает Al Jazeera. Тогда как Россия выделит на 70% больше средств на оборону, Украине не удаётся получить от своих верных спонсоров США и Евросоюза финансовую помощь, замороженную из-за внутренних разногласий.

Во время недавних пресс-конференций по военным вопросам уверенность Путина явно затмила веру Зеленского в поддержку союзников, пишет Al Jazeera. Провал летнего контрнаступления посеял раскол среди западных спонсоров Украины, которой в последние недели снова пришлось перейти к обороне из-за продвижения российских войск.

Путин заявил, что в следующем году на 70% увеличит военный бюджет и потратит на СВО $157 млрд — рекордную сумму после окончания холодной войны. Во время ежегодной пресс-конференции 14 декабря российский президент, который обычно сдержанно оценивает ситуацию на фронте, отметил, что «практически по всей линии соприкосновения» его армия «улучшает своё положение», а «почти все» части «находятся в активной стадии действий». Спустя три дня на съезде партии «Единая Россия» Путин ещё раз подчеркнул, что «Россия или будет суверенной, самодостаточной державой, или её вообще не будет».

Со своей стороны Зеленский не смог добиться от своих самых верных союзников новых траншей: внутренние разногласия в США и Евросоюзе лишают Киев $61,4 млрд и $76,6 млрд финансовой помощи. На пресс-конференции 19 декабря ему пришлось отвечать на неудобные вопросы о том, почему республиканцы в Вашингтоне и поддерживающая Россию Венгрия в Евросоюзе блокируют политический процесс утверждения военной помощи. «Я уверен, что США нас не подведут, и то, о чём мы договорились с США, будет выполнено полностью», — заверил украинский лидер. Что касается ЕС, Зеленский также выразил уверенность в том, что «в ближайшем будущем будет принято решение», и Украина так или иначе получит обещанные деньги.

Даже если в следующем году Киев сможет рассчитывать на $138 млрд западной помощи, её ждут серьёзные проблемы из-за нехватки боеприпасов и солдат. Зеленский заявил, что военное командование предлагает снизить призывной возраст с 27 до 25 лет, чтобы пополнить армию на полмиллиона человек. В то же время бригадный генерал Александр Тарнавский в интервью Reuters указал, что Киев сворачивает некоторые операции из-за нехватки боеприпасов «по всей линии фронта».