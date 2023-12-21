Bloomberg: в следующем году Украине будет гораздо сложнее, чем в нынешнем

Накануне нового года настроение на Украине далеко не праздничное. Как пишет Bloomberg, Владимир Зеленский вернулся из Вашингтона с пустыми руками, не получив никакой новой американской помощи. Это недоброе предзнаменование, сулящее Киеву трудности в 2024 году.

Накануне нового года настроение на Украине далеко не праздничное. Владимир Зеленский вернулся на прошлой неделе из Вашингтона с пустыми руками, не получив никакой новой американской помощи, что сулит Киеву новые трудности в 2024 году. Как пишет Bloomberg, в завершающий год президентского срока Джо Байдена мировой порядок сталкивается с проблемами на всех фронтах, в том числе на самом незащищённом, каким являются сами Соединённые Штаты.

Как отмечает автор материала, будущий год обещает быть скверным для Украины. Её широко разрекламированное контрнаступление закончилось полным провалом и разочарованием. Украинские войска измотаны и несут большие потери. И напротив, Владимир Путин весьма доволен и чувствует себя уверенно. Он выдержал все удары, которые только смогли нанести ему Украина и её западные союзники.

Если в 2024 году Украина получит крупные вливания американской помощи, она, вероятно, ещё может накопить силы, отразить российские атаки и подготовиться к новому крупному наступлению в 2025 году. И, видимо, это будет её последнее крупное наступление. А если она не получит такую помощь, ей этой зимой будет сложно защитить свои города от ракетных ударов и атак беспилотников и удержать свои позиции на поле боя в условиях российского превосходства в артиллерии и живой силе.

«В 2023 году вопрос стоял так: сколько территории сможет занять Украина? В 2024 году он будет звучать иначе: сумеет ли Украина продержаться?» — заключает автор материала.