Associated Press: ВСУ уходят в глухую оборону из-за провала контрнаступа и холодов

11:15
В ЦАХАЛ заявили о 230 атакованных целях ХАМАС в секторе Газа за сутки
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала около 230 объектов ХАМАС на территории сектора Газа за сутки.
11:15
Фрилансеры чаще других страдают от тревожности и выгорания
Новое исследование показало, что россияне, работающие на фрилансе, чаще подвержены тревожности, чем штатные сотрудники.
11:11
Sham: семеро сирийских военных погибли при подрыве автобуса в Пальмире
Семеро сирийских военных погибли при подрыве автобуса на мине в Пальмире, ещё десять получили ранения.
11:10
В Татарстане после взрыва газа один человек госпитализирован
Один человек госпитализирован в результате взрыва бытового газа в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома в посёлке Осиново в Татарстане.
11:10
Линичук: конфетно-букетный период обычно заканчивается у меня на первой тренировке
Олимпийская чемпионка 1980 года в танцах на льду Наталья Линичук объяснила, почему порой расстаётся со спортсменами после первой тренировки.
11:08
МИД: в Тунисе рассчитывают, что Путин примет приглашение посетить республику
Глава тунисского Министерства иностранных дел Набиль Аммар сообщил, что в Тунисе рассчитывают, что президент России Владимир Путин примет приглашение посетить республику.
11:05
Линичук рассказала, что в США скучают по её тренировкам с шайбой на голове
Олимпийская чемпионка 1980 года в танцах на льду Наталья Линичук рассказала, что в США скучают по её тренировкам с шайбой на голове.
11:03
Врач Дахкильгов: фрукты, ягоды и мясо могут нанести вред зубам и дёснам
Хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог, главный врач Немецкого имплантологического центра Магомед Дахкильгов перечислил категории вредных для зубов продуктов.
11:03
Синоптики спрогнозировали оттепель в ЯНАО в выходные
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в выходные ожидается оттепель.
11:03
В Пермском крае произошёл пожар в мечети
В Добрянке Пермского края произошёл пожар в мечети.
11:03
RS: Украине нужно признать утрату территорий для достижения мира
Украине стоит признать потерю территорий для урегулирования конфликта.
11:02
МИД: КНР отвергает внесение Украиной компании CRCC в список «спонсоров войны»
Официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь заявил, что Китай выступает против решения Украины внести в список «международных спонсоров войны» китайскую компании China Railway Construction Corporation.
10:53
Махачев планирует провести следующий бой 9 марта
Менеджер бойца смешанных единоборств (MMA) чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева Ризван Магомедов рассказал, что россиянин может провести свой следующий поединок в марте.
10:51
Генерал Самол: Украина не может сама справиться с военным потенциалом России
Польский генерал Богуслав Самол заявил в интервью Radio Wnet, что Украина не сможет справиться с военным потенциалом России без западной помощи.
10:48
Минфин: Россия ответит на использование доходов от замороженных в ЕС средств
Россия симметрично ответит на возможное использование доходов от замороженных в ЕС российских средств.
10:48
Силуанов: Минфин внёс около 30 компаний в список для возможной приватизации
Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что российское Министерство финансов внесло около 30 компаний в список для возможной приватизации.
10:45
В Челябинской области рассказали о графике работы медучреждений в Новый год
В Минздраве Челябинской области рассказали о графике работы медучреждений в новогодние праздники и период каникул.
10:44
«Урал» вошёл в топ-10 клубов мира по наибольшему среднему росту игроков
«Урал» расположился на восьмом месте по наибольшему среднему росту игроков.
10:43
Группа детей, заболевших в поезде, возвращалась из лагеря в Тюмени в ЛНР
Группа детей, у которых поднялась температура в поезде Тюмень — Адлер, возвращались в ЛНР после отдыха в тюменском лагере «Олимпийская Ребячка».
10:43
Сбор подписей в поддержку Владимира Путина начнётся с 23 декабря
Сбор подписей в поддержку действующего президента России Владимира Путина, объявившего о планах участвовать в президентских выборах 2024 года в качестве самовыдвиженца, стартует с 23 декабря.
10:36
СК в Пензе завёл дело после смерти 12-летней девочки в поезде Тюмень — Адлер
Следователи в Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки, ехавшей на поезде Тюмень — Адлер в составе организованной группы.
10:35
Колокольцев наградил тамбовских полицейских за спасение двух детей из пруда
Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил полицейских из Тамбова, которые спасли двух провалившихся под лёд восьмилетних мальчиков.
10:34
Экономист Дайнеко рассказала о нюансах продажи ипотечной квартиры
Эксперт Научно-исследовательского института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко рассказала, что при продаже ипотечной квартиры есть особенности, которые стоит учитывать и продавцу, и покупателю.
10:34
Предновогодний отпуск планируют оформить 8% россиян
Согласно данным, полученным в ходе недавнего исследования, около 8% россиян планируют взять в уходящем году предновогодний отпуск, чтобы избежать рабочей рутины.
10:34
В ЦБ назвали условия по долговой нагрузке для предоставления банковского кредита
Директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов выразил позицию регулятора, которая заключается в том, что банки не должны предоставлять кредиты, включая ипотечные, заёмщикам, которые тратят на обеспечение долга больше половины своего дохода.
10:34
Невролог Андреева перечислила причины звона в ушах
Врач-невролог, врач-сомнолог «СМ-Клиники» Диана Андреева прокомментировала появление шума в ушах.
10:32
ТАСС: поэт-песенник Валерий Сауткин скончался на 81-м году жизни
Поэт-песенник Валерий Сауткин скончался на 81-м году жизни, его тело было обнаружено 20 декабря в квартире в центре российской столицы.
10:32
РИА Новости: Бельгия в октябре нарастила закупки российского СПГ в шесть раз
Бельгия в октябре текущего года нарастила закупки российского сжиженного природного газа сразу в шесть раз, став основным покупателем среди стран Европы.
10:31
По факту смерти ребёнка после визита к стоматологу в Рязани проведут проверку
Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о результатах расследования смерти трёхлетнего ребёнка после визита к стоматологу в Рязани.
10:31
Тактаров: если Махачев наберёт мышцу, сможет пойти на категорию выше
Бывший чемпион UFC Олег Тактаров высказал мнение, что чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев может стать лучшим в другой весовой категории.
10:24
Роспотребнадзор: у детей в поезде Тюмень — Адлер выявили грипп А
У детей, которые следовали в поезде Тюмень — Адлер, выявлен вирус гриппа А.
10:23
Reuters: всё больше бойцов ВСУ страдают от психологических травм
Бойцы ВСУ всё больше страдают от психологических травм и не могут справиться со стрессом на поле боя.
10:22
Собянин рассказал об итогах работы инновационного кластера
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал итоги работы столичного инновационного кластера i.moscow за пять лет.
10:17
Павильон «Макет Москвы» посетили более 50 тысяч гостей с 1 ноября
Павильон «Макет Москвы», который с 1 ноября вновь открылся на ВДНХ после обновления, посетили почти 52 тыс. человек.
10:17
ESPN: «Краснодар» заплатит за Кастаньо $7 млн
Стало известно, сколько заплатит «Краснодар» за переход полузащитника «Крус Асуль» Кевина Кастаньо.
10:17
Собянин анонсировал развлекательную программу в Москве по случаю Нового года
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в период новогодних праздников в столице запланировано около 200 крупных мероприятий.
10:17
Синоптики предупредили о снегопадах в Москве на выходных
В пресс-службе сервиса «Яндекс Погода» предупредили, что в выходные в Москве ожидается снегопад при температуре воздуха от -2 до +1 °С.
10:16
Врач Лапа посоветовала при ослабленном иммунитете посетить аллерголога
Врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой Людмила Лапа назвала ряд признаков, которые могут свидетельствовать об ослаблении иммунитета. В их числе утомляемость, заложенность носа и покраснения на коже.
10:15
Маргарита Симоньян подвела итоги уходящего года
Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1» подвела итоги уходящего года.
10:14
Сопредседателями штаба Путина стали Машков, главврач Лысенко и герой ДНР Жога
Сопредседателями избирательного штаба президента России Владимира Путина на выборах стали худрук театра Табакова, актёр Владимир Машков, спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артём Жога и главврач московской городской больницы №52 Марьяна Лысенко.
10:13
Осуждённый в России за шпионаж американец Уилан заявил, что США его бросили
Осуждённый в России за шпионаж американец Пол Уилан заявил, что чувствует себя брошенным властями США.
10:13
Взрыв газа произошёл в квартире под Казанью
В квартире в селе Осиново под Казанью произошёл взрыв газа.
10:08
ТАСС: избирательный штаб Путина начал свою работу в Гостином Дворе
Избирательный штаб действующего президента России Владимира Путина, который идёт на выборы главы государства в качестве самовыдвиженца, начал свою работу в Гостином Дворе.
10:03
Белявский: МОК берёт старые данные о допинге, а мы всё равно виноваты
Чемпион Олимпийских игр по спортивной гимнастике Давид Белявский высказал мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) использует старые данные о допинге.
10:02
Путин поручил осуществлять осенний призыв с помощью реестра воинского учёта
Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны провести осенний призыв 2024 года с использованием государственной инфосистемы единого реестра повесток.
10:01
Bloomberg: шесть танкеров с российской нефтью не пустили в Индию
Шесть российских танкеров, перевозящих суммарно порядка 5 млн баррелей нефти марки Sokol, не пустили в Индию.
09:57
Минздрав: ребёнок скончался в поезде Тюмень — Адлер
В Министерстве здравоохранения России заявили, что в поезде Тюмень — Адлер, с которого ранее сняли 125 детей, один ребёнок умер.
09:55
Путин поручил организовать работу по формированию электронных повесток
Президент России Владимир Путин поручил Минобороны и Минцифры организовать работу по формированию электронных повесток.
09:50
Линичук: ощущение себя как тренера не уходит из сознания никогда в жизни
Олимпийская чемпионка 1980 года в танцах на льду Наталья Линичук рассказала, что у неё появилось желание стать спокойной в работе.
09:49
Синоптик Ильин спрогнозировал похолодание в Москве
Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал, когда в Москву вернутся морозы.