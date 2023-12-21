Associated Press: ВСУ уходят в глухую оборону из-за провала контрнаступа и холодов

Бесплодные многомесячные попытки изменить ситуацию на поле боя в свою пользу и непогода вынуждают Киев изменять свою стратегию. В последние недели украинская армия активно улучшает свои полевые укрепления на большей части линии фронта, пишет Associated Press со ссылкой на исследование британских военных аналитиков.

Неудачное контрнаступление и заморозки вынуждают украинскую армию менять стратегию. Она активно усиливает свои оборонительные позиции на большей части линии фронта, пишет Associated Press со ссылкой на исследование Министерства обороны Великобритании.

Аналитики ведомства настаивают, что в целом ситуация на передовой «характеризуется застоем», и не ждут какого-либо «крупного российского прорыва». При этом они отмечают, что в последние недели ВСУ предпринимают значительные шаги по улучшению своих полевых укреплений.

Глубокая российская оборона выдержала многомесячные атаки украинцев, которые применяли поставленное Западом оружие, но не имели необходимого прикрытия с воздуха. В последнее время большая часть боевых действий свелась к применению артиллерии, ракет и дронов, поскольку грязь и снег затрудняют передвижение войск, обращает внимание Associated Press.