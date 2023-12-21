CNA: Украина на пути к своему первому католическому Рождеству, но не все этому рады

02:52
Экс-главу ЦБ Латвии приговорили к шести годам колонии по делу о коррупции
Бывшего главу Центробанка (ЦБ) Латвии Илмарса Римшевича приговорили к шести годам колонии по делу о коррупции. Об этом сообщила газета Financial Times.
02:35
Вильфанд спрогнозировал потепление в регионах Сибири
В регионахи Сибири ожидается потепление, температура будет приближаться к 0 °С. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
02:17
Группу из 125 детей сняли с поезда и направили в больницу в Саратовской области
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что группу из 125 детей и сопровождающих их взрослых сняли с поезда Тюмень — Адлер и направили в инфекционную больницу в регионе.
01:59
Воздушную тревогу объявили на севере Израиля
Воздушную тревогу объявили на севере Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
01:58
Бояринцев: в случае усиления «Спартак» сможет побороться за чемпионство
Бывший защитник московского «Спартака» Денис Бояринцев выразил уверенность, что красно-белые способны при определённых действиях в зимнее трансферное окно вернуться в реальную борьбу за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2023/24.
01:48
Филатов: «Спартак», «Динамо» и СКА займут первые три места в Западной конференции
Бывший нападающий молодёжной сборной России Никита Филатов считает, что две московские команды и коллектив из Санкт-Петербурга являются главными претендентами на победу в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.
01:45
Минфин США ввёл антироссийские санкции против четырёх компаний и одного танкера
Соединённые Штаты включили четыре компании и один танкер для перевозки нефти в антироссийский список санкций. Об этом сообщили в американском Министерстве финансов.
01:39
Кудашов: у Фёдорова и Ларионова есть возможность тренировать в НХЛ
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов считает, что Сергей Фёдоров и Игорь Ларионов имеют возможность работать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
01:35
Сёмин: матч с Сербией будет интересным и полезным для сборной России
Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин положительно оценил решение Российского футбольного союза (РФС) провести товарищеский матч с национальной командой Сербии.
01:28
Форвард «Динамо» Ильенко высказался за сохранение лимита на легионеров в КХЛ
Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко считает, что лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) поможет лучше развиваться российским игрокам.
01:28
Власти сообщили о взрывах в Киевской области
В городе Белая Церковь Киевской области Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщили местные власти.
01:20
Дюков: сборная России из-за отстранения перейдёт в дивизион D Лиги наций
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков предположил, что в конечном итоге, скорее всего, национальная команда потеряет позиции в международных рейтингах из-за санкций.
01:11
В ВС Чехии назвали Россию «прямой угрозой безопасности»
Россия является «прямой угрозой безопасности» Чехии и потенциальным военным противником. С таким мнением выступил начальник Генштаба чешских вооружённых сил Карл Ржехка.
01:04
«Гавр» с Кузяевым в меньшинстве уступил «Реймсу» в Лиге 1
«Гавр» в гостях проиграл «Реймсу» в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.
00:55
«Монако» победил «Тулузу» в Лиге 1, Головина удалили во втором тайме
«Монако» в гостях в меньшинстве нанёс поражение «Тулузе» в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.
00:55
«СТРАНА.ua»: взрывы произошли в Черкасской области Украины
Серия взрывов зафиксирована на севере Черкасской области Украины. Об этом сообщило издание «СТРАНА.ua».
00:54
«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» и вышел в 1/2 финала Кубка лиги
«Ливерпуль» нанёс разгромное поражение «Вест Хэму» в четвертьфинальном матче Кубка Английской лиги по футболу.
00:44
Захарян из-за травмы не сыграет в матче Примеры с «Кадисом»
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не сможет помочь своей команде по медицинским показаниям в матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу с «Кадисом».
00:38
РИА Новости: в центре столицы Аргентины проходит протест против политики Милея
В центре Буэнос-Айреса начинают собираться люди, выступающие против политики нового президента Аргентины Хавьера Милея.
00:26
Головин получил прямую красную карточку в матче «Тулуза» — «Монако»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил прямую красную карточку в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.
00:21
Reuters: Индия призвала страны G7 отложить ограничения по российским алмазам
Индия призвала страны «Большой семёрки» (G7) отложить введение ограничений на импорт российских алмазов. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
00:18
20-летний форвард «Бреста» оформил покер за тайм в матче Лиги 1 с «Лорьяном»
Нападающий «Бреста» Камори Думбия установил личный рекорд в чемпионате Франции по футболу.
00:11
Овечкин назвал разочарованием для всех серию без заброшенных шайб в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин считает, что небольшая помощь фортуны должна помочь прервать безголевую серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
00:05
Зюганов: решение о выдвижении кандидата в президенты от КПРФ примет пленум
КПРФ примет окончательное решение о выдвижении кандидата на выборы президента во время пленума партии, который пройдёт в пятницу, 22 декабря, сообщил РИА Новости лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
00:01
В Госдуме предложили ввести специальную маркировку лекарств для автомобилистов
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил маркировать упаковки медицинских препаратов, приём которых опасен для последующего управления автомобилем. Копия письма на имя вице-премьера Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.
23:59
Жуков уверен, что к игре сборной России с Сербией будет приковано большое внимание
Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что товарищеский матч сборной России по футболу с национальной командой Сербии вызовет немалый ажиотаж у болельщиков.
23:51
«Аэрофлот»: авиакомпания «Россия» вскоре получит разрешения для полётов в Пекин
Авиакомпания «Россия» вскоре получит разрешения для полётов в Пекин, сообщил «Аэрофлот», который ведёт переговоры с китайскими авиавластями о выполнении разовых рейсов до разрешения возникших проблем.
23:46
Менеджер Бивола: мы уже подписали контракт на бой с Бетербиевым
Вадим Корнилов, менеджер Дмитрия Бивола, выразил уверенность, что поединок с Артуром Бетербиевым скоро состоится.
23:39
Орбан: приём Украины в ЕС будет стоить до €190 млрд, это раздавит объединение
Приём Украины в Евросоюз обойдётся примерно в €150—190 млрд, это раздавит ЕС насмерть, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
23:38
Макрон признал: в США и Европе сомневаются в отношении будущего Украины
В ряде стран Европы и в США есть сомнения о дальнейшей судьбе Украины, но Франция считает важным не допустить победы России, заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5.
23:25
Макрон допустил приглашение Путина во Францию при условии мирных переговоров
Президент Франции Эммануэль Макрон считает возможным приглашение российского коллеги на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, однако для этого Россия должна «провести мирные переговоры» и «изменить ситуацию».
23:24
«СТРАНА.ua»: в Сумской области слышны взрывы
Под Сумами на Украине слышны звуки взрывов.
23:24
Тарханов: РФС принял правильное решение, Россию всё равно вернут в УЕФА
Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов положительно оценил решение Российского футбольного союза (РФС) не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
23:10
Блинкен заявил, что траты на военные поставки Украине идут на пользу бизнесу США
Американский госсекретарь Энтони Блинкен, комментируя поставки оружия украинской армии, рассказал, что большая часть денег, выделяемых конгрессом для помощи Украине, тратится внутри США. Таким образом поддерживаются американский бизнес и обычные американские рабочие.
23:09
ХК «Спартак» подписал новый контракт со словацким голкипером Рыбаром
Словацкий голкипер Патрик Рыбар продолжит выступать за московский «Спартак» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2024/25.
23:08
ВСУ обстреляли троллейбусное депо в Донецке
Украинские войска обстреляли троллейбусное депо в Донецке, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
22:58
Власти Венесуэлы подтвердили освобождение диппосланника Алекса Сааба из США
В МИД Венесуэлы подтвердили освобождение из США дипломатического посланника страны Алекса Сааба, который незаконно находился под арестом более двух лет.
22:56
Мостовой — о решении РФС отказаться от перехода в Азию: аллилуйя
Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой положительно оценил отказ Российского футбольного союза (РФС) от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
22:56
Путин: нужно определиться с третьим этапом строительства БАМа и Транссиба
В России востребовано восточное направление железных дорог, пора определиться с параметрами третьего этапа строительства БАМа и Транссиба. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию Восточного полигона железных дорог.
22:48
Суд ЕС постановил исключить Януковича и его сына из санкционного списка
Европейский суд в Люксембурге постановил исключить экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра из санкционного списка, связанного с коррупцией.
22:40
Блинкен согласен со словами Путина о помощи США для армии Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен признался, что согласен с оценками президента России Владимира Путина ситуации на Украине, а именно в том, что только американская поддержка позволяет ВСУ воевать.
22:37
Быстров назвал отстранение России от Евро-2024 самым обидным событием года
Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Владимир Быстров признался, что был очень расстроен новостью о недопуске сборной России до квалификационного турнира Евро-2024.
22:25
Байден подтвердил освобождение десяти задержанных в Венесуэле американцев
Президент США Джо Байден сообщил об освобождении десяти американских граждан, задержанных в Венесуэле.
22:24
Месси в четвёртый раз признали лучшим спортсменом года в Аргентине
Нападающий клуба Главной лиги футбола (МLS) «Интер Майами» Лионель Месси получил очередную награду в 2023 году.
22:16
Жданов: артиллеристы ударили по убегающим бойцам ВСУ на Кременском направлении
Артиллеристы 348-го полка вместе с «дроноводами» выкурили украинских бойцов из блиндажа, а затем нанесли по ним удар из миномёта на Кременском направлении, рассказал корреспондент RT Игорь Жданов.
22:10
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч Лиги 1 с «Тулузой»
«Монако» опубликовал стартовый состав на матч 17-го тура чемпионата Франции по футболу с «Тулузой».
22:07
ВКС России уничтожили мастерскую по сборке БПЛА и склад террористов в Идлибе
Российские ВКС ударили по объектам террористов в провинции Идлиб, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
22:02
Сергей Лавров прибыл в Тунис после визита в Марокко
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тунис. Там у него запланирован ряд двусторонних контактов.
21:55
Авиакомпания «Россия» подтвердила отказ аэропорта Пекина на приём рейсов
Авиакомпания «Россия» 15 декабря получила уведомление от пекинского аэропорта Дасин об отказе в приёме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований.
21:55
Джейк Пол готов предложить Фёдору Емельяненко провести боксёрский бой
Американский боксёр и блогер Джейк Пол готов предложить россиянину Фёдору Емельяненко провести бой.