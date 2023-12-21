CNA: Украина на пути к своему первому католическому Рождеству, но не все этому рады

В этом году на Украине впервые отметят Рождество не по юлианскому календарю, а западноевропейскому грегорианскому. Перенос даты празднования «является частью усилий по стиранию следов российского влияния». CNA уточняет, что не все на Украине позитивно воспринимают смену календаря.

Украинцы готовятся отпраздновать своё первое Рождество по новому календарю во время продолжающегося конфликта. Как и в большинстве стран мира, они будут отмечать праздник 25 декабря, а не 7 января, когда Русская православная церковь отмечает это событие. Это изменение является частью усилий по стиранию всех следов российского влияния. Многие уже пропитались праздничной атмосферой украинской столицы, полностью украшенной рождественскими украшениями. Большинство украинцев являются православными христианами, и, хотя многие с нетерпением ждут празднования новой даты, у некоторых есть свои сомнения.

КИЕВЛЯНИН: Моё личное мнение, мы же православные, мы же не католики. Нас крестили в православной церкви, мы крещены по православному. Я думаю, если дети захотят, то со сменой поколений они смогут праздновать так (25 декабря — ИноТВ). Но данный момент мы все привыкли так (7 января — ИноТВ), так нам завещали родители.

Дата выхода в эфир 20 декабря 2023 года.