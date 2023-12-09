WION: миллионам британцев придётся покупать рождественские подарки в кредит

Миллионы британских семей столкнулись накануне праздников с трудным выбором: чтобы купить рождественские и новогодние подарки, им приходится отказываться от других важных покупок или залезать в долги. На фоне продолжающегося кризиса роста стоимости жизни финансовые проблемы британцев усугубляются. При этом опасность заключается и в том, что многие не решаются рассказать об этом даже своим близким, предпочитая использовать вариант «купи сейчас, оплати позже» или брать кредит, передаёт WION.

И по мере того как финансовые проблемы надвигаются, 14 миллионов человек вынуждены сокращать расходы и выбирать в качестве приоритета детские подарки в преддверии приближающегося сезона праздников. Это отражает влияние экономического давления на праздничные традиции. Наш следующий репортаж представит вам полную картину. Давайте посмотрим!



Ожидается, что в это Рождество около 6,5 миллиона человек столкнутся с трудным выбором: либо в достаточной мере обогреть свои дома, либо купить подарки? Влияние кризиса роста стоимости жизни здесь очевидно. И это побуждает людей принимать простые финансовые решения.



В рамках этой душераздирающей дилеммы около 2,7 миллиона человек будут вынуждены выбирать между покупкой еды — или покупкой подарков для своих близких. Это подчёркивает глубину финансовых проблем, с которыми сталкиваются многие семьи в нынешний праздничный сезон.



Более 14 миллионов потребителей планируют сократить количество покупаемых подарков, а 6 миллионов решили ограничиться подарками для детей. Дух праздника уже здесь, однако экономические крайности изменяют подход многих семей к традиции вручать подарки.



Шокирует, что более 40 процентов населения Великобритании — то есть более 24 миллионов взрослых британцев, — планируют использовать кредит, чтобы можно было покрыть рождественские расходы. Из них 12 миллионов намерены использовать кредитные карты, а ещё 4,7 миллиона используют вариант «купи сейчас, оплати позже», чтобы распределить оплату стоимости подарков на несколько месяцев.



Организация National Debtline предупреждает, что данная ситуация может превратиться в бомбу замедленного действия, когда люди держат в секрете свои финансовые затруднения. Почти четверть тех, у кого есть долги, чувствуют себя неловко, в то время как каждый шестой никому не рассказывает о своём финансовом положении.



Хотя инфляция в октябре сократилась до 4,6 процента, однако увеличившиеся за последние два года счета усугубляют финансовую нагрузку. И в то время как мы встречаем сезон праздников, крайне важно помнить о проблемах, с которыми сталкиваются многие семьи. Кризис роста стоимости жизни — это не только цифры, речь идёт о том, какое реальное влияние он оказывает на жизнь людей.



Репортаж корреспондентского бюро WION (World Is One).



Дата выхода в эфир 07 декабря 2023 года.