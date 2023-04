Independent: Великобритании угрожает самый резкий рост цен среди членов G7

Как показывают прогнозы, жители Великобритании в ближайшем будущем пострадают от самого стремительного и резкого роста цен среди всех стран «Большой семёрки». Ожидается, что стоимость товаров повседневного спроса в Великобритании будет расти на 40% быстрее, чем в любой другой крупной стране с развитой экономикой, сообщает The Independent.

Лейбористская партия выступила с предупреждением о том, что жители Великобритании в ближайшие годы ощутят на себе негативные последствия самого быстрого и резкого роста цен среди всех стран «Большой семёрки». Прогнозы показывают, что цены на основные товары повседневного спроса в Великобритании будут повышаться в среднем на 40% быстрее, чем в любой другой крупной стране с развитой экономикой, пишет The Independent.



По словам представителей лейбористов, в результате расходы каждого британского домохозяйства будут расти в среднем примерно на £1500 в год. Они также предупредили, что такая стремительная инфляция приведёт к негативным экономическим последствиям в течение следующих двух лет, сообщается в статье.



Лейбористская партия считает ключевыми причинами таких экономических потрясений решение о выходе Великобритании из состава Евросоюза, а также отсутствие необходимой поддержки для британских предприятий со стороны действующего правительства. «Это сделало наши предприятия и домохозяйства уязвимыми перед лицом растущих цен», — также подчёркивается в заявлении лейбористов.



На фоне таких прогнозов они призвали правительство сократить расходы внутри страны, чтобы справиться с растущими ценами. А также предложили принять специальный «План зелёного процветания», призванный повысить энергетическую безопасность страны за счёт увеличения поставок возобновляемой и ядерной энергии. По их мнению, это поможет сократит расходы для британских потребителей, поясняет The Independent.



Британские семьи сейчас больше всего страдают от роста цен, по сравнению с жителями многих других развитых стран, подчеркнул член парламента Пэт Макфадден, теневой секретарь Министерства финансов от Лейбористской партии.



По его словам, хотя остальным странам также пришлось столкнуться с негативными последствиями пандемии COVID-19 и обострившегося конфликта на Украине, однако именно Великобритания во главе с правительством консерваторов оказалась на пике роста инфляции среди крупнейших промышленно развитых стран.



Макфадден также обвинил правительство в том, что, вместо того чтобы принять оперативные меры и облегчить финансовое бремя, которое легло на плечи британских семей и компаний, а также скорректировать долгосрочный курс, чтобы укрепить экономику и обеспечить её дальнейший рост, оно фактически ничего не делает, в то время как население вынуждено за это расплачиваться.



По мнению Макфаддена, Великобритания обладает всем необходимым потенциалом для того, чтобы можно было двигаться вперёд и преодолеть усугубляющийся кризис роста стоимости жизни. Лейбористы намерены использовать этот потенциал и создать более сильную экономику, заявил он.



Согласно прогнозам Международного валютного фонда, Великобритания станет единственной из числа ведущих западных стран, где в этом году ожидается сокращение экономики. Предполагается, что британская экономика сократится на 0,6% в 2023 году, хотя предыдущие прогнозы предсказывали ей небольшой рост, отмечается в статье.



По словам представителей Международного валютного фонда, они понизили свои прогнозы на фоне заметного роста цен на энергоносители в Великобритании, роста стоимости ипотечных кредитов и повышения налогов, а также постоянной нехватки рабочей силы. В то же время в их заявлении не упоминалось про последствия выхода Великобритании из состава ЕС, говорится в статье.



В свою очередь, канцлер британского правительства Джереми Хант заявил, что в прошлом году Великобритания смогла «превзойти многие прогнозы» по ряду показателей. Однако теневой канцлер Рэйчел Ривз не согласна с такой оценкой. По её словам, цифры показывают, что Великобритания «отстаёт» от других развитых стран, заключает The Independent.