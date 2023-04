Guardian: британцы вынуждены платить за многие продукты на 80% дороже, чем год назад

Стоимость ряда основных продуктов питания в Великобритании увеличилась на 80% за год, при этом лидерами по стремительному росту цен стал сыр чеддер и стоившие раньше недорого сорта колбасы, сообщает The Guardian. Кроме того, в британских супермаркетах за последние месяцы резко подскочили цены на обезжиренное молоко, овёс и другую еду, сообщается в статье.

Статистика показывает, что рост стоимости основных продуктов питания в Великобритании достигает 80% в год. В некоторых магазинах страны именно на столько за последний год поднялись цены на такие продукты, как сыр чеддер, белый хлеб и свиные колбасы, пишет The Guardian.



Это является ещё одним наглядным свидетельством того, что растущая инфляция сильнее всего бьёт по людям с самым ограниченным бюджетом, отмечается в статье. Кроме резкого скачка цен на прежде недорогие колбасы, стоимость таких продуктов, как овёс и обезжиренное молоко, в британских супермаркетах тоже заметно выросла.



По данным потребительской группы Which?, занимающейся измерением индекса цен, рейтинг темпов роста стоимости среди корзины основных британских продуктов возглавила овсяная каша — средний показатель для неё составил около 35,5%, говорится в статье. За ней следуют обезжиренное молоко, цена которого выросла на 33,6%, а также сыр чеддер — его стоимость выросла на 28,3% за год.



Тем не менее для отдельных видов продуктов этот показатель достиг новых рекордов: например, 180-граммовая упаковка сыра чеддер Dragon в сети магазинов Asda сейчас стоит на 80% дороже, чем годом ранее. Это вывело его на первое место в списке инфляционных показателей среди исследования для отдельных продуктовых линеек, отмечается в статье.



При этом палочки чеддера, выпускаемые под собственной торговой маркой того же ритейлера, подорожали почти на 79%, а стоимость свиных колбас марки Just Essentials выросла на 73%, что примерно аналогично увеличению цен на свиные колбасы Tesco Woodside Farms, сообщает The Guardian.



«Наше последнее исследование стоимости еды и напитков в супермаркетах рисует мрачную картину для миллионов домохозяйств, уже вынужденных пропускать приёмы пищи, относительно того, как инфляция влияет на цены на полках супермаркетов и как самые бедные слои населения снова ощущают на себе главный удар кризиса роста стоимости жизни», — отметила Сью Дэвис, руководитель отдела продовольственной политики компании Which? в интервью The Guardian



По её мнению, хотя вся продовольственная цепочка оказывает влияние на рост цен, однако супермаркеты могли бы сделать больше, чтобы поддержать людей, которые испытывают финансовые трудности. В частности, чтобы обеспечить каждому лёгкий доступ к основным и доступным по цене продуктам питания в магазине рядом с домом, особенно в тех районах, где люди больше всего нуждаются, считает Дэвис.



Новое исследование отражает недавнюю тенденцию роста цен на продукты бюджетных категорий в супермаркетах, а также на их обычные товары собственной торговой марки и на международные бренды. Такое заметное увеличение стоимости, по-видимому, подтверждает опасения о том, что инфляция сильнее всего ударит по беднейшим слоям населения, о чём более года назад предупредил активист продовольственной кампании Джек Монро, подчёркивается в статье.



Статистика показывает, что хотя бюджетные товары, выпускаемые под собственной торговой маркой супермаркетов, остаются самыми дешёвыми в целом, однако цены на них в марте выросли на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на стандартные собственные бренды супермаркетов за тот же период выросли на 20,5%, в то время как стоимость брендовых товаров и ассортимента класса премиум повысилась на 13,8%, отмечается в статье.



При этом рост цен на все продукты за год достиг рекордного уровня в 17,5% за четыре недели (до 19 марта), согласно данным исследовательской компании Kantar. Анализ официальных статистических данных, проведённый лейбористами, также выявил резкое увеличение оптовых цен на такие повседневные фрукты и овощи, как морковь — её стоимость выросла на 80% с 2019 года, цветную капусту — на 161%, а также на помидоры — на 142% в среднем.

Официальный представитель компании Asda заявил в этой связи: «Мы прилагаем все усилия, чтобы держать цены под контролем для наших клиентов, несмотря на глобальное инфляционное давление. И мы остаёмся крупнейшим супермаркетом с самыми низкими ценами — позиция, признанная экспертами Which? в их регулярном ежемесячном сравнении продуктовых корзин, в рамках которого Asda признают самым дешёвым супермаркетом для большого магазина каждый месяц в течение последних трёх лет».



В то же время представитель лейбористов Джим Макмахон обвинил действующие британские власти в таком резком росте цен: «Беспорядочное обращение тори с продовольственной безопасностью за последние 13 лет привело к огромному росту цен на овощи по всей стране. Возможно, министр по охране окружающей среды и хочет репы, однако последние данные показывают, что британским семьям приходится раскошелиться ещё больше даже на помидоры, морковь и цветную капусту», — заключил он.