Independent: в Великобритании не хватает средств на обслуживание железных дорог

Британское правительство резко сократило объём средств, выделяемых на обслуживание и развитие железных дорог, пишет The Independent, ссылаясь на внутренний отчёт организации Network Rail. В отчёте отмечается, что из-за сокращения финансирования пассажиры столкнутся с новой волной отмен рейсов и задержек, поскольку поддерживать предыдущий уровень обслуживания невозможно.

У правительства Великобритании не хватает денег на поддержание уровня железнодорожного сообщения в стране, пишет The Independent, ссылаясь на внутренний отчёт организации Network Rail. В отчёте сообщается, что финансовые планы британских властей на следующие пять лет не позволят поддерживать железнодорожный транспорт на нынешнем уровне, что приведёт к дополнительным задержкам и отменам рейсов.

В отчёте Network Rail говорится о том, что из-за недостатка средств организация будет реже проводить ремонтные работы, а также реже очищать пути от мусора, что приведёт к более частым задержкам. Кроме того, Network Rail придётся ликвидировать свой дополнительный фонд в £3 млрд, предназначавшийся для чрезвычайных ситуаций, таких как природные катаклизмы или пандемия. Также организация будет вынуждена перейти на «рыночный» принцип обслуживания дорог, заключающийся в том, что более выгодным с экономической точки зрения маршрутам будет выдан приоритет.

Как отмечает The Independent, в последнее время уже было подмечено снижение эффективности работы британского железнодорожного транспорта. Согласно данным статистики, за последнюю четверть 2022 года было отменено 4,5% всех рейсов. Кроме того, лишь 62,3% поездов добирались до пункта назначения вовремя. Также снизилась общая численность поездов, так и не восстановившаяся после пандемии.

Признаки перегрузки железнодорожной инфраструктуры Великобритании уже начали проявляться, пишет The Independent. В минувшем месяце аварийный виадук в Оксфордшире привёл к массовым отменам маршрутов. А на прошлой неделе поломка подземного кабеля привела к хаосу на самой загруженной станции во всей Великобритании — Ватерлоо.

По словам генерального секретаря организации RMT Мика Линча, правительство Великобритании «решительно настроено продолжать управляемый спад наших железных дорог». Линч обвинил власти в ограничении инвестиций, сокращении персонала, забраковании важных инфраструктурных проектов, а также поощрении неэффективных транспортных компаний.