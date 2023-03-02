ZDF: полиция Германии предупреждает об опасности вокзалов даже в небольших городах

Насилие, имущественный ущерб, сексуальные преступления, оружие и наркотики — вокзалы в Германии отличаются повышенной опасностью, причём речь идёт не только о наиболее крупных из них, сообщает немецкий телеканал ZDF. По данным полиции, сравнительно небольшие станции Дортмунда или Нюрнберга тоже занимают высокие позиции в криминальной статистике.

Вокзалы — одни из наиболее опасных мест в Германии, причём не всегда самыми опасными оказываются самые крупные из них, отмечает немецкий телеканал ZDF. Сравнительно небольшие главные вокзалы Дортмунда или Нюрнберга также занимают высокие места в криминальной статистике.

Даже на вокзалах, которые не входят в число самых посещаемых в Германии, преступность в прошлом году была на высоком уровне, сообщает ZDF. Как следует из ответа федерального правительства на вопрос парламентской группы АдГ, главный вокзал Нюрнберга, например, в 2022 году вошёл в число трёх вокзалов, где федеральная полиция зарегистрировала больше всего сексуальных преступлений, преступлений с применением насилия и преступлений, связанных с имущественным ущербом.

Центральный вокзал Ганновера в прошлом году занял второе место после Гамбурга по количеству преступлений с применением насилия, опередив Нюрнберг, — и третье место по количеству преступлений с применением оружия.

На главном вокзале Дортмунда за тот же период было зарегистрировано больше преступлений с применением оружия и наркотиков, чем на любой другой немецкой железнодорожной станции дальнего следования.

По данным немецкого правительства, главный железнодорожный вокзал Дюссельдорфа также входит в число наиболее опасных вокзалов по этим двум группам правонарушений.

Согласно сообщениям полиции Германии, больше всего имущественных преступлений и преступлений на сексуальной почве было зарегистрировано на центральном вокзале Кёльна.

По данным железнодорожной компании Германии Deutsche Bahn, самым посещаемым железнодорожным вокзалом по всей стране является центральный вокзал Гамбурга, за ним следуют центральные вокзалы Франкфурта-на-Майне и Мюнхена. Нюрнберг не входит в десятку вокзалов с наибольшим числом путешественников и посетителей — что, однако, не спасает его от значительного количества правонарушений.

Данные о преступности взяты из статистики поступления дел в полицию Германии, поэтому они отличаются от данных полицейской статистики преступлений, где данные собираются после того, как расследование было завершено, поясняет немецкий телеканал. На количество выявленных правонарушений также влияет плотность проверок на соответствующем участке.

По замечанию ZDF, сравнение данных с предыдущим годом не имеет большого смысла, поскольку меры по защите от коронавируса в 2021 году всё ещё оказывают значительное влияние на мобильность граждан — а значит, и на количество людей в общественных местах.

В данный момент федеральное правительство Германии проводит голосование по поводу реформы закона о полиции. Спорным моментом в этом процессе является вопрос о том, какие помещения полиция может использовать на железнодорожных станциях, отмечает немецкий телеканал ZDF.