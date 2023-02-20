BFM TV: жители Марселя не выходят на улицу, чтобы не погибнуть от шальной пули

Жители микрорайона Микокулье в Марселе боятся выходить на улицу и отпускать детей гулять из-за перестрелок враждующих банд, передаёт BFM TV. Не чувствуя себя в безопасности, марсельцы требуют помощи от администрации и усиления полицейского контроля.

На этом столбе всё ещё видны следы выстрелов. Несколько дней назад на границе этого микрорайона собралось множество человек, открывших огонь из огнестрельного оружия. В перестрелке никто не пострадал, но она произошла всего в нескольких метрах от местной школы.

ЯССИН, житель микрорайона Микокулье: Такое случается даже в разгар дня, когда открыта школа. Мы беспокоимся, это не должно затронуть наших детей.

Микрорайон Микокулье до сих пор не оправился после столкновений враждующих шаек. Практически никогда не чувствуя себя в безопасности, некоторые жители переехали, а другие не выходят на улицу.

ТАТА УЭЙУЭЙ ЛАРБИ, жительница микрорайона Микокулье: Родители боятся выпускать детей. Я их спросила, а они ответили: «Нет, мы не хотим, чтобы наши дети погибли от пуль».

В нескольких метрах от парка, где в четверг играли дети, на тротуаре ещё видна кровь 20-летнего молодого человека, убитого выстрелом.

ТАТА УЭЙУЭЙ ЛАРБИ: Я здесь затёрла, потому что оно (пятно. — ИноТВ) меня расстраивало. Проблема в том, что жители напуганы: им страшно, они плачут, кричат и не чувствуют себя в безопасности. У нас есть специальные посредники, которые как раз сегодня пришли. Мы сопровождаем в походах по магазинам, отводим домой. Сегодня утром одну жительницу мы отвели на приём к врачу. Помогаем покупать хлеб, потому что они боятся, что получат шальную пулю. Здесь везде пятна крови, это очень грустно.

Несмотря на сопровождение социальных посредников, жители Микокулья требуют от администрации выделить больше помощи — главным образом, усилить полицейские патрули.