Der Tagesspiegel: больше половины дел об отмывании денег в Германии закрывается без приговора

Судебной системе Берлина требуется особенно много времени на рассмотрение экономических преступлений, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. При этом число случаев отмывания денег за последние годы существенно возросло, и более чем в половине случаев такие дела закрываются без вынесения приговора. Как поясняют эксперты, это связано с высокой загруженностью генеральной прокуратуры и богатым арсеналом средств у ответчиков.

Берлинской судебной системе требуется особенно много времени при рассмотрении дел по экономическим преступлениям: в прошлом году такие процессы закрывались в среднем спустя 22 месяца разбирательств, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

В отличие от них, рассмотрение дел, связанных с насилием, наркотиками и государственной безопасностью, часто занимает менее полугода. Такой ответ поступил от государственного секретаря юстиции Ибрагима Каналана на вопрос эксперта по правовым вопросам ХДС Александра Й. Херрманна, который был заранее предоставлен изданию.

Помимо преступлений в банковском и биржевом секторах, экономические преступления включают, например, нарушения санкционных норм, соглашения, ограничивающие конкуренцию, и затягивание объявления банкротства. Этим разбирательствам часто предшествуют месяцы, иногда годы расследований, проводимых полицией, а иногда и таможенной службой.

В рамках экономических преступлений сенат в своём ответе отдельно выделяет случаи отмывания денег. Количество таких случаев значительно возросло. Хотя в среднем они длились всего пять месяцев, особенно большое количество дел было прекращено, то есть эти дела об отмывании денег закончились без вынесения приговора, поясняет Der Tagesspiegel. Если в 2016 году судебные органы Берлина зарегистрировали 3243 преступления по отмыванию денег, то в 2022 году их было уже 4990, из которых 2669, то есть более 50%, в итоге были прекращены.

В судебных кругах говорили, что экономические дела прекращались, когда становилось ясно, что их вряд ли можно выиграть при дефиците кадров. Дело в том, что финансовые ресурсы и технические знания на стороне ответчиков зачастую «огромны», как выразился один чиновник.

«Нагрузка на прокуроров значительно возросла, — отмечает политик от ХДС по вопросам юстиции Херрманн. — В процессах по делам об экономических преступлениях прокуроры часто сталкиваются с высокоспециализированными, очень хорошо оплачиваемыми адвокатами защиты». Для того чтобы лучше оснастить судебную систему для преследования экономических преступников, необходимо значительно больше специализированного персонала и новые технологии. «Судебная система нуждается в новых технологиях, она всё еще работает со слишком большим количеством бумажных документов», — подчеркнул Херрманн. Сенат, по его словам, очевидно, вёл эту борьбу вполсилы.

О том, что борьба с отмыванием денег и экономическими преступлениями является основным направлением их работы, сенатор юстиции Лена Крек заявляла только осенью. Тогда же стало известно, что с 2017 года судебные органы Берлина конфисковали более €325 млн незаконно приобретённых активов.

Отмывание денег происходит, когда незаконные доходы маскируются под легальные доходы, поясняет издание. Следователи сообщают, что деньги от контрабанды, грабежей и мошенничества были использованы для покупки различной недвижимости в Берлине. У подозреваемых были найдены сотни тысяч евро наличными. Банки, нотариусы, агенты по недвижимости, ювелиры и автодилеры обязаны сообщать о подозрениях в попытках отмывания денег в компетентное таможенное управление.

Осенью федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер заявила, что будет работать над разрешением наличных платежей только на сумму не более €10 тыс. Следователи приветствовали этот шаг, однако политики из ХДС и СвДП отнеслись к нему скептически, заключает немецкая газета Der Tagesspiegel.