ABC News: в Огайо сошёл с рельсов ещё один поезд — уже третий с начала года

Штату Огайо снова не повезло. Сошёл с рельсов ещё один состав компании Norfolk Southern. Именно она перевозила опасный груз, отравивший жизнь городка Ист-Палестайн месяц назад. На этот раз официально пострадавших нет, как и утечки ядовитых материалов. Власти начали расследование причин катастрофы. Как отмечает ABC News, это уже третья железнодорожная авария в штате Огайо с начала года.

Мы следим за развитием событий в Огайо, где с рельсов сошёл уже второй поезд за месяц. Железнодорожная авария произошла ещё с одним составом компании Norfolk Southern в субботу вечером возле шоссе города Спрингфилд — это примерно в 80 милях к северо-востоку от Цинциннати.

На записи видеорегистратора виден страшный момент схода поезда с рельсов. Представители Norfolk Southern заявили, что этот состав не перевозил опасные материалы и в результате инцидента никто не пострадал.

Вот видео, сделанное с дрона, на нём заметны последствия аварии. Из 212 вагонов состава с рельсов слетели 28, включая 4 цистерны, которые оказались пустыми. Авария оставила без электричества более 1500 местных жителей.

На фоне этого продолжают бороться с последствиями катастрофы в городке Ист-Палестайн, где в феврале также сошёл с рельсов поезд Norfolk Southern. Ядовитые вещества попали в воздух, почву и водные артерии. Местное население жалуется на головные боли, кашель, усталость и раздражение кожи.

Новые замеры показали превышающий норму уровень содержания потенциально опасных химических веществ. Корреспондент ABC News Алекс Прешэ передаёт из Огайо.

Запись с видеорегистратора показывает момент схода с рельсов состава компании Norfolk Southern в городе Спрингфилд, штат Огайо. Он врезается в столб, куски металла разлетаются в разные стороны, вагоны слетают с рельсов.

ШОН ХИТОН, очевидец: Я услышал громкий хлопок. Потом вагоны стали съезжать в стороны и падать один на другой. Я понял, что пора уносить ноги.

Сегодня вечером власти объявили, что из 212 вагонов состава с рельсов сошли 28. Из них четыре пустых цистерны с остатками дизельной выхлопной жидкости и обычных промышленных продуктов. Однако они уверяют, что во время субботней аварии утечки опасных материалов не произошло.

ЧАРЛЬЗ ПАТТЕРСОН, уполномоченный по здравоохранению округа Кларк: Мы изучили данные от Hazmat и подразделения агентства по охране окружающей среды штата Огайо. Нам нужно, чтобы у нашего населения были чистый воздух, чистая почва и чистая вода.

В программе This Week канала АВС сенатор от штата Огайо Шеррод Браун заявил, что его не устроила реакция компании-перевозчика.

ШЕРРОД БРАУН, сенатор от штата Огайо: В этом составе было более 200 вагонов, что на 50 вагонов больше состава в Ист-Палестайне. Так что есть очень много вопросов, на которые должны ответить представители железной дороги. А пока у них это не очень получается.

Это уже третья железнодорожная авария в штате с начала года, включая катастрофу с разливом ядовитых веществ в городке Ист-Палестайн. Новые результаты независимого исследования воздуха университетами Карнеги Меллон и Техасского A&M показали повышенный уровень содержания акролеина. Это вещество может вызывать раздражение кожи, дыхательных путей и слизистой оболочки.

АЛЬБЕРТ ПРЕСТО, Университет Карнеги Меллон: Наши данные и данные агентства по охране окружающей среды выявили необходимость дополнительного наблюдения и замеров, чтобы убедиться, что концентрация различных загрязняющих веществ, включая акролеин, снизится до уровня, когда они не будут представлять потенциальной опасности для людей.

Департамент общественного здравоохранения Огайо составил список наиболее частых симптомов у местного населения. Это головные боли, тревожность, кашель, усталость и раздражение кожи.

КАТИ СМИТ, жительница Ист-Палестайна: Нам пришлось обратиться в больницу, потому что у меня так сильно болела грудь, что я уже начала переживать, что это проблемы с сердцем.

Разочарование у этих людей всё растёт. С нами на прямой связи Алекс Прешэ из Спрингфилда. Алекс, вы освещали обе этих железнодорожных аварии. Заметили ли вы какие-либо явные различия?

АЛЕКС ПРЕШЭ, корреспондент ABC News: Самая большая разница — это запах. Он довольно сильно ощущался где-то на расстоянии полутора миль от аварии в Ист-Палестайне. Здесь же ничего подобного нет. И стоит ещё отметить, что здесь не поступало никаких сообщений о травмах. А вот в причинах аварии ещё разбираются.

С нами был Алекс Прешэ, спасибо.

Дата выхода в эфир 06 марта 2023 года.