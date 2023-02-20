CBS: после крушения поезда с химикатами в Огайо местные жители испытывают к властям гнев и недоверие
С последней информацией корреспондент CBS Майкл Джордж. Майкл, добрый вечер!
МАЙКЛ ДЖОРДЖ, корреспондент CBS News: Адриана, добрый вечер! Федеральные чиновники и официальные лица штата заявили, что организуют бесплатную клинику для тех жителей Ист-Палестайн, которые испытывают проблемы со здоровьем. Прошло уже две недели с момента схода этого поезда с рельсов и утечки токсичных газов. И многие говорят, что действия предпринимались отнюдь не быстро.
После резкой критики со стороны жителей и законодателей глава железнодорожного оператора Norfolk Southern посетил Ист-Палестайн в субботу.
АЛАН ШО, глава Norfolk Southern: Я здесь, чтобы поддержать местных жителей. И с вашего позволения я сейчас направляюсь как раз на встречу с членами местной общины.
Компания пообещала оплатить очистку, но после очередного схода поезда, который произошёл в четверг близ Детройта, её ждут долгие расспросы по поводу безопасности. Ещё в прошлом месяце Norfolk заявила инвесторам, что последние четыре года у неё росла аварийность.
ТЕД МЁРФИ, местный житель: Я расстроен.
Местное население испытывает гнев и недоверие, поскольку некоторые жители сообщают о сыпи, раздражении глаз и головной боли. Тед Мёрфи не верит чиновникам, которые заявляют об отсутствии длительных рисков для здоровья.
ТЕД МЁРФИ: Мне нужно переезжать, поскольку находиться здесь небезопасно. Мы здесь уж точно не в безопасности.
Сейчас пристальное внимание также приковано к реакции федеральных властей. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях прибыло в Огайо только сегодня. Губернатор штата Майк Девайн заявил, что Агентство по охране окружающей среды США протестировало воздух и водопроводную воду, и они оказались безопасными.
МАЙК ДЕВАЙН, губернатор Огайо: Если вы получаете воду из частной скважины, то вам рекомендуется пользоваться бутилированной водой до тех пор, пока не будет подтверждено, что ваша вода безопасна.
В одном из местных продуктовых магазинов заявили, что люди запасаются бутилированной водой.
СОТРУДНИЦА МАГАЗИНА: Ситуация хуже, чем все полагали. Люди в городе боятся.
МАЙКЛ ДЖОРДЖ: Есть мнение, что некоторые химикаты просочились в реку Огайо приблизительно в 300 километрах к северу от Цинциннати. Однако официальные лица жилищно-коммунальных предприятий Цинциннати заявили, что прекратили использование речной воды и что никаких химикатов обнаружено не было. Адриана.
Майкл Джордж, благодарю вас.
Дата публикации 19 февраля 2023 года.
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