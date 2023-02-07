ABC News: избежать взрыва и массовых отравлений — в Огайо пытаются обезвредить потерпевший крушение поезд с химикатами

После крушения поезда с опасным грузом в Огайо главная цель властей — избежать взрыва и гибели местных жителей. Зону эвакуации уже расширили до границы с соседней Пенсильванией. Специалисты занимаются контролируемым спуском и сжиганием высокотоксичного химиката, а также мониторят показатели воздуха и воды, сообщает ABC News.

Возвращаемся в США. Срочная эвакуация объявлена в Огайо из-за опасения неминуемого взрыва после схода с рельсов поезда с токсичными химикатами. Опасная операция в самом разгаре. Специальные службы надеются слить токсичную жидкость из цистерн и сжечь её, чтобы избежать взрыва. Корреспондент АВС Алекс Прешэ сейчас в городе Восточная Палестина в Огайо.

Прошлой ночью в небо взвился столб дыма и огня. Спецслужбы сжигают химикаты на месте схода с рельсов поезда в Восточной Палестине, штат Огайо, в 20 милях к югу от Янгстауна. В пяти цистернах был винилхлорид — токсичный и легковоспламеняющийся газ, который используется для изготовления пластика.

АЛЕКС ПРЕШЭ, корреспондент ABC: Вы когда-нибудь видели такое?

МАЙК ДЕВАЙН, губернатор Огайо: Нет, никогда с таким не сталкивался.

Властями было принято решение прибегнуть к контролируемому выпуску химиката в траншею с помощью небольших отверстий.

СКОТТ ДОЙЧ, представитель компании — оператора Norfolk Southern Railway по работе с опасными веществами: В этой траншее будут вспышки, потом произойдёт возгорание вещества. Это позволит нам контролировать всю операцию и избежать взрыва самой цистерны.

Официальные лица расширили зону эвакуации из-за возможного токсичного шлейфа от контролируемого спуска. Теперь эта зона перешла границу Пенсильвании.

МАЙК ДЕВАЙН, губернатор Огайо: Жителям красной зоны, вот этой красной зоны, грозит смерть, если они всё ещё находятся в этом районе.

Джанет Мик с семьёй уехали вчера поздно вечером после того, как власти объявили о неминуемом взрыве.

ДЖАНЕТ МИК: Я вдруг поняла, что произойдёт что-то ужасное и нам надо уезжать.

Состав компании Norfolk Southern Railroad со 150 вагонами следовал в Пенсильванию из Иллинойса в пятницу вечером, когда произошёл сход с рельсов. Представители Национального совета по безопасности на транспорте изучают данные регистратора поезда на видео в надежде зафиксировать механические неполадки с одним из вагонов.

АЛЕКС ПРЕШЭ: Дэвид, сегодня представители Norfolk Southern заявили об успешном окончании контролируемого спуска химикатов. Агентство по чрезвычайным ситуациям считает, что опасности загрязнения воздуха или воды нет. Однако они заверили, что будут продолжать мониторинг в ближайшие дни и недели.

Алекс Прешэ передавал из Огайо. Алекс, спасибо.

Дата выхода в эфир 07 февраля 2023 года.