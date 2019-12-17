Токсичное наследие: NBC рассказал, как военные базы отравили питьевую воду в США

Более 400 военных баз на территории США могут быть причастны к отравлению воды опасными фторорганическими соединениями, предположительно, вызывающими рак, передаёт NBC News. Как отмечается в репортаже, в Америке до сих пор не существует федеральных норм, ограничивающих содержание этих химикатов в питьевой воде.

ХОУП ГРОСС, жительница Пенсильвании: Здесь у многих был рак. Вот в этом доме есть раковый больной.



ДЖОАННА СТЕНТЕН, жительница Пенсильвании: Да, и у двух людей, с которыми я в детстве дружила, тоже дети с раковыми опухолями мозга…



Хоуп Гросс и Джоанна Стентен говорят, что это токсичное наследие их детства: они выросли в Пенсильвании, недалеко от двух авиабаз ВМС.



ХОУП ГРОСС: Вот здесь. Здесь мы стояли, когда были детьми…



…наблюдая за учениями ВМС по тушению пожаров на летательных аппаратах. Пена, которой тушили, проникала в ручьи, пруды и почву.



ХОУП ГРОСС: По-моему, мы ни о чём не беспокоились…



…до 2014 года, когда исследования Агентства по охране окружающей среды (EPA) показали, что используемые в пене химикаты, известные как ПФАС, попали в местную питьевую воду. В одной скважине в Уорминстере уровень содержания ПФАС был одним из самых высоких по стране: 1400 частиц на триллион, что в 20 раз больше безопасной, по мнению EPA, дозы за всю жизнь. Государство признаёт, что эти химикаты могут быть связаны с раком и другими проблемами со здоровьем.



ХОУП ГРОСС: Мы все были на одной и той же токсичной помойке. Мы все пили одну воду.



Они подозревают, что этим и объясняется меланома четвёртой стадии, обнаруженная у Хоуп в 25 лет, и опухоль мозга у шестилетнего сына Джоанны.



ДЖОАННА СТЕНТЕН: Пришли врачи, стали задавать мне и моему мужу очень конкретные вопросы: «Где вы живёте? Где росли? Вы или ваш муж когда-нибудь пользовались химикатами и пестицидами, связана ли с ними ваша работа?»



ЭНН ТОМПСОН, корреспондент NBC News: Что вам приходило на ум?



ДЖОАННА СТЕНТЕН: Я сразу же стала искать причины в окружающей среде. Сразу же!



Военные пожарные и пена притягивали детей, как магнит. Вот они поливают детей пеной на благотворительной акции в 1982 году.



Министерство обороны обнаружило потенциальное заражение ПФАС на 401 военной базе по всей стране. Ещё в 1995 году в докладах высказывалось предположение об угрозе для питьевой воды. Минобороны заявило NBC News, что «никто не пьёт воду с содержанием (ПФАС. — ИноТВ), превышающим уровень, установленный EPA как безопасный для здоровья, где известным источником является Минобороны», и что «ВМС финансируют очищение государственных водозаборных скважин».



Минобороны также заявляет, что больше не использует противопожарную пену с содержанием ПФАС для наземных испытаний и учений, только в чрезвычайных ситуациях.



ЛИНДА БИРНБАУМ, токсиколог: Думаю, нам нужно остановиться и задать вопрос: почему мы производим химикаты, которые никогда не выведутся?



ПФАС повсюду, утверждает Линда Бирнбаум, недавно ушедшая с поста руководителя Национальной программы по токсикологии. Их применяют для отталкивания воды, жира и масел в самых разных предметах: от ковров и одежды до антипригарной кухонной утвари. Хотя два наиболее изученных соединения, ПФОА и ПФОС, в США постепенно были выведены из употребления, Бирнбаум беспокоится по поводу примерно пяти тысяч других химикатов из числа ПФАС, которые могут быть ничуть не менее опасны.



ЛИНДА БИРНБАУМ: Существуют ограничения по очень многим химическим веществам в питьевой воде. Например, по мышьяку и свинцу.



ЭНН ТОМПСОН: А по ПФАС?



ЛИНДА БИРНБАУМ: В данный момент для нашей питьевой воды такие ограничения не установлены.



Здесь, в районах, где выросли Хоуп и Джоанна, органы, отвечающие за водоснабжение, используют системы фильтрации для удаления ПФАС. Но эти женщины хотят, чтобы нормы были введены на федеральном уровне, — EPA обещало внести такое предложение до конца года. А Центры по контролю и профилактике заболеваний потратят один миллион долларов на изучение воздействия местной среды на здоровье.



ДЖОАННА СТЕНТЕН: Мы надеемся, что придёт день, когда можно будет открыть на кухне кран и дать ребёнку попить воды, зная, что она чистая и безопасная. Но сейчас нам до этого ещё далеко.



Снова доверять одному из важнейших для жизни веществ.



Энн Томпсон, NBC News, Уорминстер, Пенсильвания.



Дата выхода в эфир 15 декабря 2019 года.