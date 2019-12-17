Токсичное наследие: NBC рассказал, как военные базы отравили питьевую воду в США
ХОУП ГРОСС, жительница Пенсильвании: Здесь у многих был рак. Вот в этом доме есть раковый больной.
ДЖОАННА СТЕНТЕН, жительница Пенсильвании: Да, и у двух людей, с которыми я в детстве дружила, тоже дети с раковыми опухолями мозга…
Хоуп Гросс и Джоанна Стентен говорят, что это токсичное наследие их детства: они выросли в Пенсильвании, недалеко от двух авиабаз ВМС.
ХОУП ГРОСС: Вот здесь. Здесь мы стояли, когда были детьми…
…наблюдая за учениями ВМС по тушению пожаров на летательных аппаратах. Пена, которой тушили, проникала в ручьи, пруды и почву.
ХОУП ГРОСС: По-моему, мы ни о чём не беспокоились…
…до 2014 года, когда исследования Агентства по охране окружающей среды (EPA) показали, что используемые в пене химикаты, известные как ПФАС, попали в местную питьевую воду. В одной скважине в Уорминстере уровень содержания ПФАС был одним из самых высоких по стране: 1400 частиц на триллион, что в 20 раз больше безопасной, по мнению EPA, дозы за всю жизнь. Государство признаёт, что эти химикаты могут быть связаны с раком и другими проблемами со здоровьем.
ХОУП ГРОСС: Мы все были на одной и той же токсичной помойке. Мы все пили одну воду.
Они подозревают, что этим и объясняется меланома четвёртой стадии, обнаруженная у Хоуп в 25 лет, и опухоль мозга у шестилетнего сына Джоанны.
ДЖОАННА СТЕНТЕН: Пришли врачи, стали задавать мне и моему мужу очень конкретные вопросы: «Где вы живёте? Где росли? Вы или ваш муж когда-нибудь пользовались химикатами и пестицидами, связана ли с ними ваша работа?»
ЭНН ТОМПСОН, корреспондент NBC News: Что вам приходило на ум?
ДЖОАННА СТЕНТЕН: Я сразу же стала искать причины в окружающей среде. Сразу же!
Военные пожарные и пена притягивали детей, как магнит. Вот они поливают детей пеной на благотворительной акции в 1982 году.
Министерство обороны обнаружило потенциальное заражение ПФАС на 401 военной базе по всей стране. Ещё в 1995 году в докладах высказывалось предположение об угрозе для питьевой воды. Минобороны заявило NBC News, что «никто не пьёт воду с содержанием (ПФАС. — ИноТВ), превышающим уровень, установленный EPA как безопасный для здоровья, где известным источником является Минобороны», и что «ВМС финансируют очищение государственных водозаборных скважин».
Минобороны также заявляет, что больше не использует противопожарную пену с содержанием ПФАС для наземных испытаний и учений, только в чрезвычайных ситуациях.
ЛИНДА БИРНБАУМ, токсиколог: Думаю, нам нужно остановиться и задать вопрос: почему мы производим химикаты, которые никогда не выведутся?
ПФАС повсюду, утверждает Линда Бирнбаум, недавно ушедшая с поста руководителя Национальной программы по токсикологии. Их применяют для отталкивания воды, жира и масел в самых разных предметах: от ковров и одежды до антипригарной кухонной утвари. Хотя два наиболее изученных соединения, ПФОА и ПФОС, в США постепенно были выведены из употребления, Бирнбаум беспокоится по поводу примерно пяти тысяч других химикатов из числа ПФАС, которые могут быть ничуть не менее опасны.
ЛИНДА БИРНБАУМ: Существуют ограничения по очень многим химическим веществам в питьевой воде. Например, по мышьяку и свинцу.
ЭНН ТОМПСОН: А по ПФАС?
ЛИНДА БИРНБАУМ: В данный момент для нашей питьевой воды такие ограничения не установлены.
Здесь, в районах, где выросли Хоуп и Джоанна, органы, отвечающие за водоснабжение, используют системы фильтрации для удаления ПФАС. Но эти женщины хотят, чтобы нормы были введены на федеральном уровне, — EPA обещало внести такое предложение до конца года. А Центры по контролю и профилактике заболеваний потратят один миллион долларов на изучение воздействия местной среды на здоровье.
ДЖОАННА СТЕНТЕН: Мы надеемся, что придёт день, когда можно будет открыть на кухне кран и дать ребёнку попить воды, зная, что она чистая и безопасная. Но сейчас нам до этого ещё далеко.
Снова доверять одному из важнейших для жизни веществ.
Энн Томпсон, NBC News, Уорминстер, Пенсильвания.
Дата выхода в эфир 15 декабря 2019 года.
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