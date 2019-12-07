Independent: «дым отечества» — вдыхание воздуха в Лондоне приравняли к выкуриванию 150 сигарет в год

Дышать лондонским воздухом — это то же самое, что и выкуривать 150 сигарет в год. К такому выводу пришли британские учёные, которые теперь даже призывают власти Великобритании объявить в стране «чрезвычайную ситуацию», сообщает The Independent.
Эксперты утверждают: дышать лондонским воздухом — это то же самое, что и выкуривать 150 сигарет в год, сообщает The Independent.
К такому выводу пришли учёные из Британского фонда по изучению сердечно-сосудистых заболеваний (BHF), уточняет газета.
Что же касается уровня загрязнения воздуха в стране, учёные фонда и вовсе призывают правительство объявить в Великобритании «чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения», отмечает британское издание.
В частности, Британский фонд по изучению сердечно-сосудистых заболеваний рассчитывает, что следующее британское правительство в срочном порядке представит на рассмотрение во Всемирную организацию здравоохранения (WHO) более жёсткие требования к допустимым нормам загрязнения воздуха.
Как заверили в BHF, в Великобритании ежегодно 11 тыс. смертей из-за инсультов и заболеваний сердечно-сосудистой системы, по сути, вызваны ситуацией с загрязнением воздуха в крупных британских городах.
Чрезвычайной же ситуация стала из-за бездействия властей, которые на протяжении многих лет не воспринимали всерьёз проблему загрязнения воздуха, объяснили в Британском фонде по изучению сердечно-сосудистых заболеваний.
«Если мы не предпримем радикальных мер по борьбе с загрязнением воздуха, в будущем нам будет стыдно за то, что сегодня мы бездействовали», — констатировал исполнительный директор BHF Джейкоб Уэст.
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