Independent: «дым отечества» — вдыхание воздуха в Лондоне приравняли к выкуриванию 150 сигарет в год

Дышать лондонским воздухом — это то же самое, что и выкуривать 150 сигарет в год. К такому выводу пришли британские учёные, которые теперь даже призывают власти Великобритании объявить в стране «чрезвычайную ситуацию», сообщает The Independent.

Эксперты утверждают: дышать лондонским воздухом — это то же самое, что и выкуривать 150 сигарет в год, сообщает The Independent.

К такому выводу пришли учёные из Британского фонда по изучению сердечно-сосудистых заболеваний (BHF), уточняет газета.

Что же касается уровня загрязнения воздуха в стране, учёные фонда и вовсе призывают правительство объявить в Великобритании «чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения», отмечает британское издание.

В частности, Британский фонд по изучению сердечно-сосудистых заболеваний рассчитывает, что следующее британское правительство в срочном порядке представит на рассмотрение во Всемирную организацию здравоохранения (WHO) более жёсткие требования к допустимым нормам загрязнения воздуха.

Как заверили в BHF, в Великобритании ежегодно 11 тыс. смертей из-за инсультов и заболеваний сердечно-сосудистой системы, по сути, вызваны ситуацией с загрязнением воздуха в крупных британских городах.

Чрезвычайной же ситуация стала из-за бездействия властей, которые на протяжении многих лет не воспринимали всерьёз проблему загрязнения воздуха, объяснили в Британском фонде по изучению сердечно-сосудистых заболеваний.

«Если мы не предпримем радикальных мер по борьбе с загрязнением воздуха, в будущем нам будет стыдно за то, что сегодня мы бездействовали», — констатировал исполнительный директор BHF Джейкоб Уэст.