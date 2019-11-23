France 3: винное лобби помешало Франции провести месяц без алкоголя

Кампания «Месяц без алкоголя» во Франции, целью которой должно было стать привлечение внимания к проблеме, не получила поддержки правительства и не состоится в январе, как было заявлено ранее, сообщает France 3. Как отмечается в репортаже, это решение может быть связано с активностью представителей винодельческой отрасли. При этом специалисты в области здравоохранения восприняли новость с сожалением, поскольку обсуждение вреда алкоголя в стране остаётся табу.

«Месяц без алкоголя» — кампанию по привлечению внимания к проблеме планировалось начать в январе. В Twitter уже появился аккаунт для привлечения добровольцев, однако инициатива была зарублена на корню, не получив поддержки правительства.



Повлияла ли на это решение недавняя поездка Эммануэля Макрона в Реймс? Во время официального визита в город у главы государства состоялся обед в обществе представителей винодельческой отрасли.



Здесь мы видим, как он позирует для фото с представителем профсоюза виноделов. Максим Тубар подтверждает причастность к решению винодельческой отрасли.



МАКСИМ ТУБАР, председатель Всеобщего профсоюза виноделов Шампани: Нас было около десяти человек за столом, мы обедали и обсуждали разные вопросы, включая, действительно, и месяц сухого закона, «Месяц без алкоголя», который был запланирован ещё несколько недель назад и который в итоге так и не состоится.



Елисейский дворец подтверждает, что тема в ходе встречи поднималась, однако президент не вставал открыто на чью-либо сторону.



Цель этой кампании, запущенной в Великборитании в 2003 году, побудить людей сделать паузу, задуматься о своём потреблении алкоголя. По словам специалиста по зависимостям, от этой идеи решено отказаться.



МИШЕЛЬ РЕЙНО, президент фонда Actions Addictions: Нужно отдавать себе отчёт в том, что во Франции не пить сложно. Если человек не пьёт, он вынужден извиняться. И это болезненный вопрос для профессионалов здравоохранения — тех, кто борется против проблемы и пытается снизить ущерб.



Министр здравоохранения объясняет решение желанием сфокусироваться на одной кампании за раз. Последней из таких кампаний была следующая:



ЗАКАДРОВЫЙ ГОЛОС: Алкоголь — это максимум два бокала в день, и не каждый день.



Дата выхода в эфир 21 ноября 2019 года.