Le Parisien: любовь Макрона к вину идёт вразрез с рекомендациями французского Минздрава

Эммануэль Макрон — признанный ценитель французских вин, который всегда стоит на страже интересов национальных производителей виноградного напитка, пишет Le Parisien. При этом, как отмечает издание, заявления главы государства о своём пристрастии к вину зачастую противоречат рекомендациям специалистов в области здравоохранения, обеспокоенных проблемой алкоголизма в стране.

Президент Франции Эммануэль Макрон не скрывает увлечения наукой о виноделии и своих познаний в этой области, пишет Le Parisien. Ещё в период избирательной кампании будущего главы государства представители французской винной отрасли «опьянели от радости», видя, как фаворит гонки безошибочно распознаёт напитки в ходе дегустации вслепую и признаётся в любви к французским винам. Так, по словам будущего главы государства, красное вино является «антиоксидантом», употребление которого не должно вызывать чувства вины, а ужин без виноградного напитка выглядит «немного грустным», ведь «вино оживляет трапезу» и даёт возможность открыть новые ароматы и вкусовые ощущения.

«Наконец приходит ценитель!» — так описывает газета чувства французских виноделов по отношению к Макрону. После Франсуа Миттерана, принявшего «ненавистный» закон об ограничении рекламы алкоголя, Жака Ширака, пившего исключительно пиво Corona, Николя Саркози, предпочитавшего колу, и Олланда, интересовавшегося лишь простыми винами, в Елисейском дворце у представителей индустрии, наконец, оказался собственный «дипломатический представитель».

Особенно дорог виноделам этот любитель вин Бордо, недавно обратившийся в ценителя напитков из долины Роны сегодня, когда США угрожают поднять налог на французские вина до 25% в ответ на незаконно предоставленную Евросоюзом помощь компании Airbus. Как напоминает издание, это уже не первый случай, когда винная отрасль Франции становится мишенью для Вашингтона. Так, летом этого года Дональд Трамп — страстный поклонник промышленной газировки — угрожал поднять таможенные пошлины на импорт вин из Франции в ответ на введённый во Франции налог в отношении цифровых гигантов, а Эммануэль Макрон делал всё возможное, чтобы отговорить его от этого шага до тех пор, пока на саммите «Большой семёрки» в Биаррице не был достигнут компромисс.

Новый президент «не бросил» производителей вина и в заключённых недавно соглашениях о свободной торговле с Канадой и Южной Америкой, отменивших пошлины на экспорт французких вин. С этим сектором — «жемчужиной французской экономики» — годовой оборот которого составляет €13 млрд, предоставляющим 500 тыс. рабочих мест во Франции, глава государства шутить не привык. Как напоминает издание, Франция — крупнейший в мире экспортёр вина и второй по величине производитель.

При этом за «процветанием» винной индустрии Макрон следит не только за рубежом, но и внутри страны. Когда вино стало мишенью профессионалов в области здравоохранения, включая министра Аньез Бузин, французский лидер положил конец дискуссии, провозгласив, что «пьёт вино в полдень и вечером».

Как замечает издание, чета Макронов относится к ценителям вина, выбирающим для выходов в свет адреса с хорошими винными погребами. При этом те, кому довелось делить с Макроном трапезу, описывают его как дегустатора, «всегда знающего меру». В Брюсселе его встречи с европейскими политиками часто заканчиваются бокалом вина в менее официальной обстановке бара отеля Amigo в компании Ангелы Меркель, итальянского премьера Конте или главы люксембургского правительства Беттеля. В завершение официальных ужинов французский президент нередко предлагает гостям дижестив — для этих целей из погреба Елисейского дворца достают коньяк 1914 года, изготовление которого заняло у сомелье Вержини Рутис девять лет.

В прошлом году во время сельскохозяйственной ярмарки президент Франции так прокомментировал полемику о пользе и вреде вина: «Я убеждён в правильности формулы Жоржа Помпиду: «Не надо раздражать французов». Угроза для здоровья общества появляется тогда, когда молодёжь быстро напивается крепкими алкогольными напитками или пивом, но она исходит не от вина». При этом глава государства подчеркнул, что в течение срока его правления ужесточающих поправок в закон об алкоголе не будет. В начале 2019 года позицию президента разъяснил министр сельского хозяйства. Вино не будет облагаться налогом, введённым с целью борьбы с алкоголизмом, ведь «этот спиртной напиток не такой, как другие».

Если мир виноделия был от подобных заявлений в восторге, профессионалов здравоохранения они привели в уныние, хотя и не слишком удивили, замечает Le Рarisien. «Его позиция насчёт личного употребления алкоголя выходит за рамки рекомендаций государственных органов, находящихся в подчинении правительства», — негодует вице-президент Национальной ассоциации предупреждения алкоголизма и наркозавимости Бернар Бассе. Как поясняет эксперт, Национальное бюро здравоохранения ясно говорит о том, что максимально допустимая доза составляет два бокала вина в день — и не каждый день.

По мнению бывшего министра здравоохранения Франции Клода Эвэна, в личное время президент может вести себя как пожелает, однако «было бы целесообразно, если бы его высказывания согласовывались с политикой в области общественного здоровья» и не посылали «противоречивых сигналов».

Тем временем, борьба с алкоголизмом, которую пытается вести министр здравоохранения Аньез Бузин, продвигается довольно медленно, пишет газета. К примеру, министерство ведёт напряжённые переговоры с производителями вина по поводу увеличения на этикетках знака, предупреждающего об опасности употребления алкоголя для беременных. Как поясняет ведомство, изменения логотипа необходимы для привлечения внимания к повсеместно преуменьшаемой угрозе. Ещё один вопрос, вызывающий споры, — предложенный президентской партией законопроект о возвращении алкоголя на стадионы, не вызывающий одобрения у Бузин. По словам представителей Елисейского дворца, эта идея продолжения не получила.