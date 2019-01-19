Le Figaro: «угроза здоровью или часть национальной культуры» — во Франции разгорелась полемика о пользе и вреде вина

Французский министр сельского хозяйства вызвал бурную полемику в обществе, заявив, что вино нельзя приравнивать к остальным спиртным напиткам, пишет Le Figaro. Многие эксперты в области здравоохранения были возмущены и поспешили напомнить о вреде употребления вина наряду с другим алкоголем. В то же время правительство предпочло не комментировать вопрос, чтобы не «раздражать» французов, считающих вино частью национальной культуры, отмечает издание.

«Я не думаю, что вино — такой же алкогольный напиток, как и все остальные», — это заявление министра сельского хозяйства и продовольствия Франции Дидье Гийома, сделанное 16 января после представления «плана по борьбе с зависимостями» на 2018 — 2022 годы, произвело настоящий взрыв в среди представителей сферы здравоохранения, пишет Le Figaro.

В интервью французским СМИ Гийом признал, что «алкогольная зависимость является серьёзной проблемой», в особенности, у молодых людей, в среде которых популярно неумеренное и быстрое употребление спиртных напитков. Вот только вино министр не счёл частью проблемы, замечает газета.

«Такого рода фразы просто абсурдны, это настоящая фейковая новость, только в сельскохозяйственной сфере», — тотчас отреагировала на заявление экс-министр здравоохранения Франции Марисоль Турэн в эфире радио RTL.

Как отмечает издание, по данным Французской наблюдательной комиссии по борьбе с наркотиками и наркоманией, около половины молодых людей в возрасте 17 лет бывают пьяны по крайней мере раз в месяц, а 18% признают, что «напиваются вином».

При этом действующий министр здравоохранения Аньез Бузин предпочла не высказываться по теме. В прошлый раз, когда она «посмела напомнить об очевидном», чиновница подверглась суровой критике со стороны Елисейского дворца. Как напоминает Le Figaro, 7 февраля в эфире телеканала France 2 Бузин заявила: «Мы позволили французам думать, что вино полезно, что у него имеются полезные свойства, каких нет у другого алкоголя. Это ложь. С научной точки зрения вино ничем не отличается от других спиртных напитков». Две недели спустя на сельскохозяйственной выставке президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о возможном ужесточении антиалкогольного закона, «похвастался», что пьёт вино в середине дня и по вечерам. Министру здравоохранения он напомнил совет Жоржа Помпиду: «Не раздражайте французов».

Премьер-министр страны Эдуар Филипп, выступая в эфире радиостанции RTL 2 июля, объяснял, что «если сесть за руль, выпив полбокала, ничего страшного не случится, это не помещает разумному вождению».

Хотя Гийом, Филипп и Макрон, вероятно, убеждены в собственной правоте, опираясь на свой опыт употребления алкоголя, цифры неоспоримы, предупреждает Le Figaro. «Мы оцениваем в 5 миллионов количество человек, чьи проблемы со здоровьем, психологические проблемы и трудности в общении можно связать с употреблением алкоголя», — рассказывают специалисты Национального агентства по охране общественного здоровья.

Этот «когнитивный диссонанс» объясняется тем, что когда одни говорят о здоровье, другие думают о традициях, хорошем вкусе и культуре, замечает газета. Так, Академия вин Франции в открытом письме к мадам Бузин потребовала «прекратить демонизировать вино — неотъемлемую часть французской культуры».

«Мы все занимаем двойственную позицию по отношению к алкоголю», — рассказал Figaro психиатр и специалист по зависимостям Амин Беньямина. «Вот только лишь некоторые знают, какие разрушения приносит алкоголь в жизнь множества семей», — добавляет издание. «Влюблённость в вино» не должна мешать видеть риски для общественного здоровья, предупреждает газета.